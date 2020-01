Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapesten és kilenc másik településen pedig kifogásolt.","shortLead":"Budapesten és kilenc másik településen pedig kifogásolt.","id":"20200126_Egeszsegtelen_a_levego_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89cbbe4-739f-4042-85e9-02ca12d8449c","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Egeszsegtelen_a_levego_Szegeden","timestamp":"2020. január. 26. 12:39","title":"Egészségtelen a levegő Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417777db-94cc-4d68-97fc-98a31a12828d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Vuhan városából indult új vírussal megfertőzödtek száma is látható azon a térképen, amely (nagyjából) valós időben követi a kórokozó terjedését.","shortLead":"A kínai Vuhan városából indult új vírussal megfertőzödtek száma is látható azon a térképen, amely (nagyjából) valós...","id":"20200127_kina_vuhan_koronavirus_terjedese_terkep_fertozes_2019_ncov","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=417777db-94cc-4d68-97fc-98a31a12828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8c89ca-711b-493a-a55d-b89baa01ca96","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_kina_vuhan_koronavirus_terjedese_terkep_fertozes_2019_ncov","timestamp":"2020. január. 27. 15:23","title":"Ezen a térképen folyamatosan követheti, merre fertőz a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6574c29e-ad1a-4773-93b5-a354d1b6c28c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nem tudni, mikor támadnának és honnan jönnének, mindenesetre az Egészségügyi Világszervezet iránymutatásával a szakértők igyekeznek felkészülni akár természetes, akár emberkéz alkotta új kórokozók megjelenésére. ","shortLead":"Nem tudni, mikor támadnának és honnan jönnének, mindenesetre az Egészségügyi Világszervezet iránymutatásával...","id":"20200125_koronavirus_X_disease_Global_Virome_Projekt_who_Clade_X_pandemia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6574c29e-ad1a-4773-93b5-a354d1b6c28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3719c7-c10a-4d67-84a4-af38a08bab16","keywords":null,"link":"/360/20200125_koronavirus_X_disease_Global_Virome_Projekt_who_Clade_X_pandemia","timestamp":"2020. január. 26. 11:00","title":"A koronavírusból is nagy baj lehet, de az „X betegség“ meg nagyobb fenyegetés lenne ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svájci teniszező jutott be az Australian Openen a legjobb nyolc közé.","shortLead":"A svájci teniszező jutott be az Australian Openen a legjobb nyolc közé.","id":"20200126_Nem_jott_ossze_a_bravur_Roger_Federer_legyozte_Fucsovics_Martont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2805448c-0e0f-44ba-a897-013bf046e9e6","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Nem_jott_ossze_a_bravur_Roger_Federer_legyozte_Fucsovics_Martont","timestamp":"2020. január. 26. 13:26","title":"Nem jött össze a bravúr: Roger Federer legyőzte Fucsovics Mártont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7590dde-71d8-4d8b-9173-18077a05e007","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Market Zrt. is készen áll arra, hogy jelentkezzen az atlétikai vb stadionjának megépítésére, újabb építőipari válság jele pedig nem látszik - erről is beszélt a cég vezérigazgatója.","shortLead":"A Market Zrt. is készen áll arra, hogy jelentkezzen az atlétikai vb stadionjának megépítésére, újabb építőipari válság...","id":"20200127_A_dragan_dolgozo_alvallalkozokra_panaszkodik_a_Market_vezerigazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7590dde-71d8-4d8b-9173-18077a05e007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2594b99c-b990-4bbe-a7d0-e5c73e405f35","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_A_dragan_dolgozo_alvallalkozokra_panaszkodik_a_Market_vezerigazgatoja","timestamp":"2020. január. 27. 06:32","title":"A drágán dolgozó alvállalkozókra panaszkodik a Market Építő vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16276c24-4528-43e7-8912-5df15253babf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Samsung SDI maga döntött az intézkedésekről a koronavírus terjedése miatt.","shortLead":"A Samsung SDI maga döntött az intézkedésekről a koronavírus terjedése miatt.","id":"20200127_karanten_orvosi_vizsgalat_god_samsung_gyar_kinai_munkasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16276c24-4528-43e7-8912-5df15253babf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa64979-7cf8-4bfa-b3b8-18854f6e373a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_karanten_orvosi_vizsgalat_god_samsung_gyar_kinai_munkasok","timestamp":"2020. január. 27. 17:15","title":"Karanténba zárják, megvizsgáltatják a gödi Samsung-gyárban dolgozó kínai munkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64ddd1a-10b8-458e-97d5-be376877cd2e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A véráramba is beszivárognak a napvédő krémek aktív kémiai anyagai. Az amerikai szövetségi gyógyszer- és élelmiszerhatóság (FDA) közlése szerint további kutatásra van szükség annak megállapítására, hogy ezek a termékek biztonságosak-e.","shortLead":"A véráramba is beszivárognak a napvédő krémek aktív kémiai anyagai. Az amerikai szövetségi gyógyszer- és...","id":"20200127_napvedo_kremek_kockazat_egeszseg_veraram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b64ddd1a-10b8-458e-97d5-be376877cd2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39710ef-4873-406c-ac89-869b27902503","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_napvedo_kremek_kockazat_egeszseg_veraram","timestamp":"2020. január. 27. 00:03","title":"Nem tudják, hogy lesz-e belőle baj, de a véráramba is beszivárognak a napvédő krémek aktív anyagai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82086c17-d1af-4faf-8c25-88ce2b5c626c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szőke Tiszát sikeresen kiemelték a folyóból, most indul a kitakarítása.","shortLead":"A Szőke Tiszát sikeresen kiemelték a folyóból, most indul a kitakarítása.","id":"20200127_dronvideo_szoke_tisza_gozhajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82086c17-d1af-4faf-8c25-88ce2b5c626c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d421655-6276-4b18-9e66-f415e9a52e04","keywords":null,"link":"/elet/20200127_dronvideo_szoke_tisza_gozhajo","timestamp":"2020. január. 27. 12:25","title":"Drónvideón a Tiszából kiemelt legendás gőzhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]