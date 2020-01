Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Január 28-án már 10 fok fölé kúszhat a hőmérő higanyszála, a meleg idő várhatóan egész héten kitart.

","shortLead":"Január 28-án már 10 fok fölé kúszhat a hőmérő higanyszála, a meleg idő várhatóan egész héten kitart.

","id":"20200126_Januar_vegen_erkezik_a_tavasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1b069c-8668-40c8-9fe8-9ac7d05ec7ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Januar_vegen_erkezik_a_tavasz","timestamp":"2020. január. 26. 15:45","title":"Január végén érkezik a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ff78d-83ff-4100-ade9-38fc1e4b497a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Skót dalt adott el Iain Lindsay helyettesével.","shortLead":"Skót dalt adott el Iain Lindsay helyettesével.","id":"20200126_Jo_ebedhez_szol_a_nota__a_brit_nagykovettel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=181ff78d-83ff-4100-ade9-38fc1e4b497a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72027da4-1db0-4da2-b07e-b620d239f65f","keywords":null,"link":"/kultura/20200126_Jo_ebedhez_szol_a_nota__a_brit_nagykovettel","timestamp":"2020. január. 26. 12:44","title":"Jó ebédhez szól a nóta - a brit nagykövettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44b0270-b9ab-49ef-b290-1ddf3432f883","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az IMF bolgár vezetője szerint szinte biztos, hogy országa 2023-ban bevezeti ez eurót.

","shortLead":"Az IMF bolgár vezetője szerint szinte biztos, hogy országa 2023-ban bevezeti ez eurót.

","id":"20200126_Bulgarianak_is_elobb_lesz_euroja_mint_Magyarorszagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f44b0270-b9ab-49ef-b290-1ddf3432f883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5799a67d-e5e1-409f-9cb1-795dede76dbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200126_Bulgarianak_is_elobb_lesz_euroja_mint_Magyarorszagnak","timestamp":"2020. január. 26. 15:25","title":"Bulgáriának is előbb lesz eurója, mint Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még dohányoztak, naponta majdnem 10 ezer forintot költöttek cigarettára. Egy idő után felmerült bennük, hogy mást is vehetnének a pénzből.","shortLead":"Még dohányoztak, naponta majdnem 10 ezer forintot költöttek cigarettára. Egy idő után felmerült bennük, hogy mást is...","id":"20200125_tesla_model_s_cigaretta_cigi_dohanyzas_sporolas_megtakaritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5e3bef-5815-4326-aa51-5fef114c55aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_tesla_model_s_cigaretta_cigi_dohanyzas_sporolas_megtakaritas","timestamp":"2020. január. 25. 20:10","title":"Letette a cigit az ír házaspár, ezután már futotta új Teslára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d816ad4c-ebb4-478f-9bd6-d387b2d948d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Bizonyítsátok be, hogy ártalmatlan!” - volt olvasható néhány transzparensen.","shortLead":"„Bizonyítsátok be, hogy ártalmatlan!” - volt olvasható néhány transzparensen.","id":"20200125_5g_halozat_tuntetes_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d816ad4c-ebb4-478f-9bd6-d387b2d948d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab814eb0-9da0-4d4a-a205-4a0d4c85dc62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_5g_halozat_tuntetes_budapest","timestamp":"2020. január. 25. 19:10","title":"Az 5G ellen tüntettek Budapesten és Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aacee10-5da7-40eb-b4d7-9d951786e46c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"1945. január 27-én verte agyon egy magyar ember Szerb Antalt, az Utas és Holdvilág, a Magyar irodalomtörténet és A világirodalom történet szerzőjét, csak mert a kor törvényei szerint a zseniális író, fordító, irodalomtörténész nem számított eléggé magyarnak.\r

\r

","shortLead":"1945. január 27-én verte agyon egy magyar ember Szerb Antalt, az Utas és Holdvilág, a Magyar irodalomtörténet és...","id":"20200127_75_eve_olte_meg_egy_magyar_keretlegeny_Szerb_Antalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aacee10-5da7-40eb-b4d7-9d951786e46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346abcb8-37ba-4dd6-8b4e-d0f8154f0bde","keywords":null,"link":"/elet/20200127_75_eve_olte_meg_egy_magyar_keretlegeny_Szerb_Antalt","timestamp":"2020. január. 27. 10:26","title":"75 éve ölte meg Szerb Antalt egy magyar keretlegény ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az igazságügyi miniszter arra szólítja fel a keresztény-konzervatív pártokat, hogy nyújtsanak alternatívát a zöld liberalizmussal szemben.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter arra szólítja fel a keresztény-konzervatív pártokat, hogy nyújtsanak alternatívát a zöld...","id":"20200127_Europai_keresztenykonzervativ_zoldpolitikat_surget_Varga_Judit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1671e191-ec99-43ea-a5c7-a60eb5d80727","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Europai_keresztenykonzervativ_zoldpolitikat_surget_Varga_Judit","timestamp":"2020. január. 27. 12:05","title":"Elárulta Varga Judit, milyen lehetne a keresztény-konzervatív zöldpolitika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0fee3c8-ccbc-4f1d-9a97-f812176dace7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A film egy kárpátaljai magyar fiatal történetét meséli el az ukrán–orosz fegyveres konfliktus idején. Végigkövethetjük, ahogy a 24 éves Jani bevonul katonának, majd hamarosan a háború első vonalában találja magát. Az otthon maradt anyja aggódik érte és számolja a napokat hazatérésééig. Kilenc hónap háború első rész. \r

","shortLead":"A film egy kárpátaljai magyar fiatal történetét meséli el az ukrán–orosz fegyveres konfliktus idején. Végigkövethetjük...","id":"20200125_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0fee3c8-ccbc-4f1d-9a97-f812176dace7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb0eebf-fa16-4f9e-a0c2-78415d017498","keywords":null,"link":"/360/20200125_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Elso_resz","timestamp":"2020. január. 25. 19:00","title":"Doku360: \"Nincs olyan nap, amikor ne imádkoznék az Úrhoz, hogy túléljem ezt a napot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]