[{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A deportálható külföldiek az új koronavírus mellett a HIV, a B és a C típusú hepatitisz, a tbc, a lépfene, a pestis, a lepra és más betegségek hordozói lehetnek.","shortLead":"A deportálható külföldiek az új koronavírus mellett a HIV, a B és a C típusú hepatitisz, a tbc, a lépfene, a pestis...","id":"20200205_Oroszorszag_elkeszult_a_veszelyes_betegseggel_fertozott_migransok_kitoloncolasat_erinto_torvenytervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803708a6-bc95-4bac-86be-8deca634a245","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Oroszorszag_elkeszult_a_veszelyes_betegseggel_fertozott_migransok_kitoloncolasat_erinto_torvenytervezet","timestamp":"2020. február. 05. 06:49","title":"Oroszország: elkészült a veszélyes betegséggel fertőzött migránsok kitoloncolását érintő törvénytervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7b3a3d-3f37-4943-a02d-6b616d984a1f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miután a baba megszületik, a nagy öröm mellett mindkét szülőt elérheti az energiavesztés, az erőtlenség. Szülők mesélik el, hogy jutottak túl életük egyik legnagyobb válságán.","shortLead":"Miután a baba megszületik, a nagy öröm mellett mindkét szülőt elérheti az energiavesztés, az erőtlenség. Szülők mesélik...","id":"20200205_Az_elet_egyik_legnagyobb_krizise_a_gyerek_szuletese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba7b3a3d-3f37-4943-a02d-6b616d984a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdb7fa6-214e-43b6-a720-431f6e9572c1","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200205_Az_elet_egyik_legnagyobb_krizise_a_gyerek_szuletese","timestamp":"2020. február. 05. 08:30","title":"Az élet egyik legnagyobb krízise a gyerek születése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több százszor riasztották a katasztrófavédelmet a vihar miatt, Trump évet értékelt, a koronavírus miatti halálozás lassult. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Több százszor riasztották a katasztrófavédelmet a vihar miatt, Trump évet értékelt, a koronavírus miatti halálozás...","id":"20200205_Radar360_kemeny_nepparti_uzenet_a_Fidesznek_Orbannak_penzt_kuldott_a_Kutyapart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad29fa67-b813-47f5-bfd2-294bb0ac67d6","keywords":null,"link":"/360/20200205_Radar360_kemeny_nepparti_uzenet_a_Fidesznek_Orbannak_penzt_kuldott_a_Kutyapart","timestamp":"2020. február. 05. 08:00","title":"Radar360: kemény néppárti üzenet a Fidesznek, Orbánnak pénzt küldött a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834f4b89-ec62-4c37-b30c-5947dfcf9306","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A zöldmozgalmak Nyugat-Európában egyre gyakrabban válnak konzervatív pártok szövetségesévé. Orbán Viktor szerint a néppártra is veszélyes, ha az osztrák példát nagyobb tagállamok is követik. A tét nem pusztán a klímavédelem, de egy emberségesebb migrációs politika is.","shortLead":"A zöldmozgalmak Nyugat-Európában egyre gyakrabban válnak konzervatív pártok szövetségesévé. Orbán Viktor szerint...","id":"202006__uj_modell_jarja_be_europat__jobboldali_dilemma__orban_valasza__ovek_itt_a_tema","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=834f4b89-ec62-4c37-b30c-5947dfcf9306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e41e29-9fcc-41d4-9022-475311840e22","keywords":null,"link":"/360/202006__uj_modell_jarja_be_europat__jobboldali_dilemma__orban_valasza__ovek_itt_a_tema","timestamp":"2020. február. 06. 11:00","title":"A jobboldal táplálékkiegészítői lehetnek a zöldpártok, csak Orbán öklendezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 3 millió uniós állampolgár akar az Egyesült Királyságban maradni, vagyis lényegében mindenki, aki most kint tartózkodik.","shortLead":"Több mint 3 millió uniós állampolgár akar az Egyesült Királyságban maradni, vagyis lényegében mindenki, aki most kint...","id":"20200206_brexit_egyesult_kiralysag_unios_polgarok_letelepedesi_engedely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46237e8b-7239-48ce-9a24-a30a6d540a37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_brexit_egyesult_kiralysag_unios_polgarok_letelepedesi_engedely","timestamp":"2020. február. 06. 13:53","title":"80 ezer magyar kért tartós letelepedési engedélyt Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár szerint meg kell találni, minek van visszatartó ereje, és hogyan lehet szankcionálni akár a szülőket is, ha a gyerekük erőszakos az iskolában.","shortLead":"Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár szerint meg kell találni, minek van visszatartó ereje, és hogyan lehet...","id":"20200206_csaladi_potlek_felfuggesztes_iskolai_eroszak_Maruzsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7952be-671a-4ba1-b55a-3a731508e649","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_csaladi_potlek_felfuggesztes_iskolai_eroszak_Maruzsa","timestamp":"2020. február. 06. 15:25","title":"A családi pótlék felfüggesztése jöhet az iskolai erőszak elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0a5f4f-1c04-476e-b946-592775c809f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amatőr csillagász nemrég különös jelenségre lett figyelmes: az egyik orosz műhold szinte teljesen rátapadt egy amerikai szatellitre.","shortLead":"Egy amatőr csillagász nemrég különös jelenségre lett figyelmes: az egyik orosz műhold szinte teljesen rátapadt...","id":"20200206_orosz_amerikai_muhold_kozmosz_2542_usa_245_nro_kemmuhold_kemkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec0a5f4f-1c04-476e-b946-592775c809f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b458528-d5ad-4319-bf75-654ea38d7c1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_orosz_amerikai_muhold_kozmosz_2542_usa_245_nro_kemmuhold_kemkedes","timestamp":"2020. február. 06. 12:03","title":"Furcsán viselkedik egy orosz műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8d2712-a43a-481f-86fc-c3c5fabc8fd3","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Greta Gerwig önéletrajzi felnövéstörténete, a Lady Bird megmutatta, hogy rendezője mennyire tehetséges. Nagyon. A hat Oscarra jelölt Kisasszonyok pedig arra bizonyíték, hogy egészen briliáns, önazonos, találékony filmes. A legtöbben ilyen, rafináltan, de nem mesterkélten modernizált feldolgozást szeretnének készíteni egy klasszikus regényből. De csak nagyon kevesen tudják, mi is kell hozzá. Kritika. ","shortLead":"Greta Gerwig önéletrajzi felnövéstörténete, a Lady Bird megmutatta, hogy rendezője mennyire tehetséges. Nagyon. A hat...","id":"20200205_Kosztumos_lanyregeny_ritkan_ilyen_friss_es_szabad_a_vasznon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f8d2712-a43a-481f-86fc-c3c5fabc8fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18236158-9db5-4924-a2d1-4e2e73ac6ee3","keywords":null,"link":"/kultura/20200205_Kosztumos_lanyregeny_ritkan_ilyen_friss_es_szabad_a_vasznon","timestamp":"2020. február. 05. 20:00","title":"Kosztümös lányregény ritkán ilyen friss és szabad a vásznon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]