[{"available":true,"c_guid":"a543254c-e195-413a-abf5-373ff87f441a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fenyő-gyilkosságban felbujtással vádolt Gyárfás Tamás kedden védőbeszédbe kezd, amely akár három napig is eltarthat. Kövesse az eseményeket a hvg.hu-n!","shortLead":"A Fenyő-gyilkosságban felbujtással vádolt Gyárfás Tamás kedden védőbeszédbe kezd, amely akár három napig is eltarthat...","id":"20200211_Gyarfas_Tamas_vedobeszede__eloben_a_birosagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a543254c-e195-413a-abf5-373ff87f441a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f8fe57-2228-4e89-bcc4-a45914c0b161","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Gyarfas_Tamas_vedobeszede__eloben_a_birosagrol","timestamp":"2020. február. 11. 10:16","title":"Gyárfás Tamás védőbeszéde - élőben a bíróságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Opus Global Nyrt. kötelező érvényű ajánlatot tett az E.On Energiakereskedelmi Kft. (EKER) 100 százalékos üzletrészére, amely az E.On Hungária Zrt. tulajdonában van – közölte az Opus a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján hétfőn.","shortLead":"Az Opus Global Nyrt. kötelező érvényű ajánlatot tett az E.On Energiakereskedelmi Kft. (EKER) 100 százalékos...","id":"20200210_Nagy_uzletet_jelentett_be_Meszaros_cege_meg_is_ugrott_az_arfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cdee53-a71e-45bf-b588-fdd301b4a38c","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_Nagy_uzletet_jelentett_be_Meszaros_cege_meg_is_ugrott_az_arfolyam","timestamp":"2020. február. 10. 12:38","title":"Nagy üzletet jelentett be Mészáros cége, meg is ugrott az árfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Távozik a CDU-t vezető Annegret Kramp-Karrenbauer, aki a megválasztása óta nem tudta növelni a pártja népszerűségét.","shortLead":"Távozik a CDU-t vezető Annegret Kramp-Karrenbauer, aki a megválasztása óta nem tudta növelni a pártja népszerűségét.","id":"20200210_Lemondott_a_CDU_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0004b7c2-b41d-4db3-8554-1edc5948b400","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Lemondott_a_CDU_elnoke","timestamp":"2020. február. 10. 10:48","title":"Lemond a CDU vezetéséről Annegret Kramp-Karrenbauer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19c0c14-770c-4d85-8ddb-09c6a15064d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar közzétette az európai turnékörútjának állomásait. Szeptemberben nem kell messzire utazni, hogy zúzhassunk egy koncertjükön.","shortLead":"A zenekar közzétette az európai turnékörútjának állomásait. Szeptemberben nem kell messzire utazni, hogy zúzhassunk...","id":"20200211_Rage_Against_The_Machine_koncert_turne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b19c0c14-770c-4d85-8ddb-09c6a15064d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f955c677-a5ec-4dae-ae28-587834075460","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Rage_Against_The_Machine_koncert_turne","timestamp":"2020. február. 11. 11:45","title":"A szomszédban fog koncertezni a Rage Against the Machine","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először pillanthatja meg a Nap sarkvidékeit a floridai Cape Canaveralból helyi idő szerint ma este induló napszonda, a Solar Orbiter. SolO egyúttal az eddigi legrészletesebben vizsgálja majd a napkitöréseket.","shortLead":"Először pillanthatja meg a Nap sarkvidékeit a floridai Cape Canaveralból helyi idő szerint ma este induló napszonda...","id":"20200209_Ma_este_indul_utjara_SolO_a_napszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de06d746-fa0e-4995-b38e-1c5683c017fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Ma_este_indul_utjara_SolO_a_napszonda","timestamp":"2020. február. 09. 16:01","title":"Ma este indul útjára SolO, a napszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72e9f15-e0ca-4788-bb5d-2425e0059e88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy szélben egy 140 km/h-s tempóval haladó autóra akár olyan erők is hathatnak, mintha 240-nel menne.","shortLead":"Nagy szélben egy 140 km/h-s tempóval haladó autóra akár olyan erők is hathatnak, mintha 240-nel menne.","id":"20200210_Hogyan_vezessunk_mire_figyeljunk_eros_szelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c72e9f15-e0ca-4788-bb5d-2425e0059e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954c926c-0430-4d46-8818-ce0ed2344989","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_Hogyan_vezessunk_mire_figyeljunk_eros_szelben","timestamp":"2020. február. 10. 12:19","title":"Viharos szél jön, hogyan vezessünk ilyen időben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség hatszáznál is több személyt fogott el három nap alatt.","shortLead":"A rendőrség hatszáznál is több személyt fogott el három nap alatt.","id":"20200210_Hatan_vesztettek_eletuket_az_utakon_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea47561c-4a8e-4684-8eb3-fe3e04d36632","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Hatan_vesztettek_eletuket_az_utakon_hetvegen","timestamp":"2020. február. 10. 06:07","title":"Hatan vesztették életüket az utakon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31696d37-c814-46ca-90c3-e33b4e8cefa9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A műemlék épületek rekonstrukciójában éllovas Laki cégcsoporttal állt össze Balatonfüred önkormányzata, hogy újabb szálloda épüljön a városban. ","shortLead":"A műemlék épületek rekonstrukciójában éllovas Laki cégcsoporttal állt össze Balatonfüred önkormányzata, hogy újabb...","id":"202006_fl101_hotel_fured_es_azepuletszobrasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31696d37-c814-46ca-90c3-e33b4e8cefa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a35229-ad99-466a-8cc9-08d7b0599e73","keywords":null,"link":"/360/202006_fl101_hotel_fured_es_azepuletszobrasz","timestamp":"2020. február. 11. 10:00","title":"Épületszobrásszal építtet új szállodát az önkormányzat Balatonfüreden ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]