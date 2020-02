Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többségében 18 évesnél fiatalabbak nyújtottak be menedékkérelmet Magyarországon tavaly. De ők sem jártak sikerrel.","shortLead":"Többségében 18 évesnél fiatalabbak nyújtottak be menedékkérelmet Magyarországon tavaly. De ők sem jártak sikerrel.","id":"20200213_Alig_kernek_menedekjogot_Magyarorszagon_a_menekultek_de_ok_sem_kapjak_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9506c062-bf70-436f-97af-4825f7c444fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Alig_kernek_menedekjogot_Magyarorszagon_a_menekultek_de_ok_sem_kapjak_meg","timestamp":"2020. február. 13. 10:28","title":"Alig kérnek menedékjogot Magyarországon a menekültek, de ők sem kapják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa423796-f6a6-42be-80d1-0fb76ada3fe0","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Nagy szükség lenne arra, hogy nyíltabb társadalmi párbeszédet folytassunk arról, milyen súlyos hatással van a szerelmi bánat az érzelmeinkre és a mindennapi működésünkre – mutat rá Guy Winch pszichológus.","shortLead":"Nagy szükség lenne arra, hogy nyíltabb társadalmi párbeszédet folytassunk arról, milyen súlyos hatással van a szerelmi...","id":"20200213_Miert_nem_ismerjuk_el_a_szivfajdalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa423796-f6a6-42be-80d1-0fb76ada3fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611ee61a-faff-4d9d-b4c5-275d9ce2e710","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200213_Miert_nem_ismerjuk_el_a_szivfajdalmat","timestamp":"2020. február. 13. 16:00","title":"Egy begipszelt kéz miért kap több figyelmet, mint a szívfájdalom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon hasonlóak az influenza tünetei a koronavírus által okozott megbetegedésekéhez.","shortLead":"Nagyon hasonlóak az influenza tünetei a koronavírus által okozott megbetegedésekéhez.","id":"20200214_Az_Egyesult_Allamokban_az_influenzas_betegekre_is_kiterjesztik_a_koronavirustesztet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697f4acc-7560-42c5-b27f-3c10ef186482","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_Az_Egyesult_Allamokban_az_influenzas_betegekre_is_kiterjesztik_a_koronavirustesztet","timestamp":"2020. február. 14. 21:51","title":"Az Egyesült Államokban az influenzás betegekre is kiterjesztik a koronavírus-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85486467-bd41-482b-ad0a-edf5fda8d1a6","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A jogállamiság súlyos megsértése esetén javasolt szankciókat sokkal könnyebb lesz megakadályoznia a tagországok vezetőnek. ","shortLead":"A jogállamiság súlyos megsértése esetén javasolt szankciókat sokkal könnyebb lesz megakadályoznia a tagországok...","id":"20200214_Orban_EU_koltsegvetes_tervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85486467-bd41-482b-ad0a-edf5fda8d1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d917218a-cd79-497c-85c4-725cb94daa58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Orban_EU_koltsegvetes_tervezet","timestamp":"2020. február. 14. 17:50","title":"Nagy engedményt tesz Orbánnak az EU új költségvetési tervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cefa80f-6c61-48d0-b2ba-30860d031989","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A horvát EU-elnökség terve szerint rövid távú járatokon csak 5, hosszú távú utakon pedig csak 12 órás késés esetén járna kompenzáció a légiutasoknak. ","shortLead":"A horvát EU-elnökség terve szerint rövid távú járatokon csak 5, hosszú távú utakon pedig csak 12 órás késés esetén...","id":"20200214_Elbucsuzhat_a_karteritesrol_ha_harom_orat_kesik_a_repuloje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cefa80f-6c61-48d0-b2ba-30860d031989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97d0421-7618-4f82-8740-64f84171dc43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Elbucsuzhat_a_karteritesrol_ha_harom_orat_kesik_a_repuloje","timestamp":"2020. február. 14. 12:25","title":"Elbúcsúzhat a kártérítéstől, ha három órát késik a repülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d1a9158-8687-4c9e-a406-47fc4cc2f46b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az előzetes kedvcsináló fotókon izgalmasan mutat a WTCR aktuális bajnoka által terelgetett versenyautó új utcai változata. ","shortLead":"Az előzetes kedvcsináló fotókon izgalmasan mutat a WTCR aktuális bajnoka által terelgetett versenyautó új utcai...","id":"20200213_nagyon_meno_a_michelisz_norbertfele_uj_hyundai_i30","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d1a9158-8687-4c9e-a406-47fc4cc2f46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ef7d85-181d-4422-9a7d-cc97bb077a11","keywords":null,"link":"/cegauto/20200213_nagyon_meno_a_michelisz_norbertfele_uj_hyundai_i30","timestamp":"2020. február. 13. 11:21","title":"Nagyon menő a Michelisz Norbert-féle új sportos Hyundai i30","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089f787-946f-4e99-bdac-695b71ad980c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200214_Allati_udvarlast_mutatnak_be_a_Nyiregyhazi_Allapark_munkatarsai_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3089f787-946f-4e99-bdac-695b71ad980c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a40ccb-089b-42e1-b2fd-b97b44cdce1d","keywords":null,"link":"/elet/20200214_Allati_udvarlast_mutatnak_be_a_Nyiregyhazi_Allapark_munkatarsai_video","timestamp":"2020. február. 14. 09:46","title":"Állati udvarlást mutatnak be a Nyíregyházi Állatpark munkatársai (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d04a25-dc24-45b8-8b73-0cc826773749","c_author":"Gergely Márton, Kovács Gábor, Pozsgai Rebeka, Szabó Yvette","category":"360","description":"Csend van Rogán Antal körül, és ez általában nem jelent jót – mondja a kormányt övező üzleti mozgásokra rálátó forrásunk. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel egyre kevésbé számolnak azok, akik – közpénzekből – az Orbán-rendszer bázisát adó vagyonokat építik. ","shortLead":"Csend van Rogán Antal körül, és ez általában nem jelent jót – mondja a kormányt övező üzleti mozgásokra rálátó...","id":"202007_rogan_antal_farkas_ors_miniszterelnoki_kabinetiroda_kormanyzati_tajekoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94d04a25-dc24-45b8-8b73-0cc826773749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99863236-bc0b-41f2-af9d-b6715fc83c21","keywords":null,"link":"/360/202007_rogan_antal_farkas_ors_miniszterelnoki_kabinetiroda_kormanyzati_tajekoztatas","timestamp":"2020. február. 13. 11:00","title":"Hova tűnt Rogán Antal? És ki az az ifjú káder, aki helyette viszi a szót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]