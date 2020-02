Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Neki is kérnie kell a letelepedett státuszt, ez nem igazán ment elsőre.","shortLead":"Neki is kérnie kell a letelepedett státuszt, ez nem igazán ment elsőre.","id":"20200215_Felszolitottak_a_Brexit_miatt_egy_101_eves_ferfit_hogy_a_szuleivel_igazolja_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7301b2b2-c1c3-48a3-8221-dcfd565ae5a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Felszolitottak_a_Brexit_miatt_egy_101_eves_ferfit_hogy_a_szuleivel_igazolja_magat","timestamp":"2020. február. 15. 18:41","title":"Felszólítottak a Brexit miatt egy 101 éves férfit, hogy a szüleivel igazolja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19935e20-a6c5-406b-a457-6bf6838dc6b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Caroline Flack, az egykori modell és televíziós műsorvezető 40 éves volt. ","shortLead":"Caroline Flack, az egykori modell és televíziós műsorvezető 40 éves volt. ","id":"20200216_Meghalt_Caroline_Flack","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19935e20-a6c5-406b-a457-6bf6838dc6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff634681-bedc-420d-80bb-5a4bc9889132","keywords":null,"link":"/elet/20200216_Meghalt_Caroline_Flack","timestamp":"2020. február. 16. 12:03","title":"Meghalt a brit Love Island műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e260c6db-107c-4b27-8c44-cbcb1e723c5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A düsseldorfi repülőtéren történt esetnek nincs sérültje.","shortLead":"A düsseldorfi repülőtéren történt esetnek nincs sérültje.","id":"20200216_dusseldorf_pegasus_repulo_kigyulladt_kerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e260c6db-107c-4b27-8c44-cbcb1e723c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06139305-fa17-4c7f-91db-24d65ed3fcb3","keywords":null,"link":"/elet/20200216_dusseldorf_pegasus_repulo_kigyulladt_kerek","timestamp":"2020. február. 16. 09:21","title":"Lángolt a kereke, ki kellett üríteni egy török repülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig csak Ázsiában voltak halottjai a járványnak, de most Franciaországban is meghalt egy ember.","shortLead":"Eddig csak Ázsiában voltak halottjai a járványnak, de most Franciaországban is meghalt egy ember.","id":"20200215_Mar_Europaban_is_van_halalos_aldozata_a_koronavirusnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa36fad-993f-41e3-99c6-e47fd149a40a","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Mar_Europaban_is_van_halalos_aldozata_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. február. 15. 11:32","title":"Már Európában is van halálos áldozata a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A népesedési mutatók javítása a kormány prioritásai közé tartozik, ennek ellenére tovább csökkent az újszülöttek száma.","shortLead":"A népesedési mutatók javítása a kormány prioritásai közé tartozik, ennek ellenére tovább csökkent az újszülöttek száma.","id":"202007_varva_vart_baby_boom_tovabb_csokkent_azujszulottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488e287b-0e42-4425-96ed-e41b67ed9cba","keywords":null,"link":"/360/202007_varva_vart_baby_boom_tovabb_csokkent_azujszulottek_szama","timestamp":"2020. február. 16. 12:00","title":"Egyelőre hatástalan Orbán demográfiai csodafegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277f4187-6be4-40ba-b879-2c787a3bbf60","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Karagyorgyevo-rendet adományozta Szerbiáért tett kimagasló érdemeiért Peter Handke Nobel-díjas osztrák írónak Aleksandar Vucic szerb elnök.","shortLead":"A Karagyorgyevo-rendet adományozta Szerbiáért tett kimagasló érdemeiért Peter Handke Nobel-díjas osztrák írónak...","id":"20200216_Peter_Handke_magas_szerb_kituntetest_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=277f4187-6be4-40ba-b879-2c787a3bbf60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510d2581-398d-457b-a736-346e57ac821e","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Peter_Handke_magas_szerb_kituntetest_kapott","timestamp":"2020. február. 16. 19:20","title":"Peter Handke magas szerb kitüntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6447c246-d345-43ac-9a98-97609eaecbf3","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az oktatáskutató szerint komoly problémák vannak az új Nemzeti alaptantervvel, de „sok tanár tojik a tantervre – szerencsére”. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az oktatáskutató szerint komoly problémák vannak az új Nemzeti alaptantervvel, de „sok tanár tojik a tantervre –...","id":"20200215_Nahalka_a_Fulkeben_Engedelmes_gyerekeket_nevel_az_uj_NAT","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6447c246-d345-43ac-9a98-97609eaecbf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaeb2365-d3cc-4625-b373-4e9952c90259","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Nahalka_a_Fulkeben_Engedelmes_gyerekeket_nevel_az_uj_NAT","timestamp":"2020. február. 15. 11:00","title":"Nahalka István a Fülkében: Engedelmes gyerekeket nevel az új NAT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Diamond Princess fedélzetén már 355-en fertőződtek meg az új koronavírussal.","shortLead":"A Diamond Princess fedélzetén már 355-en fertőződtek meg az új koronavírussal.","id":"20200216_Megkezdtek_az_amerikaiak_evakualasat_az_karantenba_zart_oceanjarorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7d9f13-8158-467e-83c4-9c716fa85b93","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Megkezdtek_az_amerikaiak_evakualasat_az_karantenba_zart_oceanjarorol","timestamp":"2020. február. 16. 17:59","title":"Megkezdték az amerikaiak kimentését az karanténba zárt óceánjáróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]