Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményük szerint nincs is utasítási jogkörük sem titoktartásra, sem más eljárásra.","shortLead":"Közleményük szerint nincs is utasítási jogkörük sem titoktartásra, sem más eljárásra.","id":"20200218_oktatasi_hivatal_szakszolgalat_iskolaerettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5545cf0a-52f5-4167-9669-8e6357f1d44f","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_oktatasi_hivatal_szakszolgalat_iskolaerettseg","timestamp":"2020. február. 18. 17:47","title":"Oktatási Hivatal: Külön kértük a szakszolgálatokat, hogy tájékoztassák a szülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97caf9e1-c232-45ef-979b-9d5edf63592d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA nagyon szeretne egy olyan vénuszjárót küldeni a Naprendszer második bolygójára, ami képes elviselni az ottani extrém körülményeket. Ehhez kérnek most segítséget.","shortLead":"A NASA nagyon szeretne egy olyan vénuszjárót küldeni a Naprendszer második bolygójára, ami képes elviselni az ottani...","id":"20200218_nasa_aree_venuszjaro_herox_szenzor_palyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97caf9e1-c232-45ef-979b-9d5edf63592d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3e2f07-27e4-4a1b-98fb-a15890d658a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_nasa_aree_venuszjaro_herox_szenzor_palyazat","timestamp":"2020. február. 18. 17:19","title":"Szeretne pénzt kapni a NASA-tól? Csak egy kütyüt kell megterveznie hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatvédők két lefedett gödröt találtak tele kutyák csontjaival, de nemrég odakerült, elpusztult állatok is hevertek a területen.","shortLead":"Az állatvédők két lefedett gödröt találtak tele kutyák csontjaival, de nemrég odakerült, elpusztult állatok is hevertek...","id":"20200217_hajdusamson_kutya_elfoldelt_tetemek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1972e293-9531-46a4-97a6-760478053311","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_hajdusamson_kutya_elfoldelt_tetemek","timestamp":"2020. február. 17. 20:50","title":"Száznál is több agyonvert kutya teteme került elő Hajdúsámson mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közel 12 százalékkal nőtt a háztartások nettó pénzügyi vagyona 2019-ben. Egyre több a készpénz az embereknél, de a lakáshitelek állománya is látványosan nő.","shortLead":"Közel 12 százalékkal nőtt a háztartások nettó pénzügyi vagyona 2019-ben. Egyre több a készpénz az embereknél, de...","id":"20200217_keszpenz_megtakaritas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c520dfe-db6c-417b-aa77-a2efcf544c8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_keszpenz_megtakaritas","timestamp":"2020. február. 17. 14:44","title":"Ezermilliárdokat költünk bankhitelekre és állampapírokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok megszakíthatja a hírszerzési együttműködést azokkal az országokkal, amelyek együttműködnek a Huawei-jel.","shortLead":"Az Egyesült Államok megszakíthatja a hírszerzési együttműködést azokkal az országokkal, amelyek együttműködnek...","id":"20200217_Vagy_a_Huawei_vagy_az_USA__Washington_felteteleket_szab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8183ea7a-cb24-48ca-902b-507ca23b977b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_Vagy_a_Huawei_vagy_az_USA__Washington_felteteleket_szab","timestamp":"2020. február. 17. 10:38","title":"Vagy a Huawei vagy az USA – Washington feltételeket szab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi-új elnök egyedüli jelöltként indult a párt kongresszusán.\r

","shortLead":"A régi-új elnök egyedüli jelöltként indult a párt kongresszusán.\r

","id":"20200218_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalicio_partelnok_ujravalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a21e9d6-d923-4381-8d15-7d766e0dc524","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalicio_partelnok_ujravalasztas","timestamp":"2020. február. 18. 18:23","title":"Újabb két évre Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9ddb8f-8c8d-4ae4-b28e-4d08b3d0140d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hónap maradt a határidőig, amíg SMS-ben kérni lehet az adóbevallási tervezet postázását.","shortLead":"Egy hónap maradt a határidőig, amíg SMS-ben kérni lehet az adóbevallási tervezet postázását.","id":"20200217_Aki_nem_akar_ugyfelkaput_SMSben_kerheti_el_a_NAVtol_az_adobevallasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d9ddb8f-8c8d-4ae4-b28e-4d08b3d0140d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da70c4d-f8a8-48e2-b40c-67923b90dffa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_Aki_nem_akar_ugyfelkaput_SMSben_kerheti_el_a_NAVtol_az_adobevallasat","timestamp":"2020. február. 17. 10:06","title":"Aki nem akar ügyfélkaput, SMS-ben kérheti el a NAV-tól az adóbevallását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első tavaszi ülésnapon benyújtották a kifizetések felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot, amelyről csütörtökön szavazhat a ház.","shortLead":"Az első tavaszi ülésnapon benyújtották a kifizetések felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot, amelyről csütörtökön...","id":"20200217_Azonnali_hatallyal_leallitana_a_kormany_az_eliteltek_karteriteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57739614-edd8-47a5-b6f8-d297e8be8138","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Azonnali_hatallyal_leallitana_a_kormany_az_eliteltek_karteriteset","timestamp":"2020. február. 17. 15:55","title":"Azonnali hatállyal leállítaná a kormány az elítéltek kártérítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]