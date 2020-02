Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0481bc32-33bd-4bf9-939f-988e4dae8f3d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Zöld rendszámot ugyan nem kaphat Esztergom új büszkesége, de az elődjénél kevésbé terheli a környezetet és szerényebb az étvágya. 400 kilométeren át próbálgattuk a lágyhibrid új Vitarát.","shortLead":"Zöld rendszámot ugyan nem kaphat Esztergom új büszkesége, de az elődjénél kevésbé terheli a környezetet és szerényebb...","id":"20200219_mennyit_fogyaszt_az_uj_hibrid_suzuki_vitara_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0481bc32-33bd-4bf9-939f-988e4dae8f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09caa630-96c4-4f7a-8fba-3ad9e303bd14","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_mennyit_fogyaszt_az_uj_hibrid_suzuki_vitara_menetproba","timestamp":"2020. február. 19. 16:20","title":"Mennyit fogyaszt az új hibrid Suzuki Vitara? Kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező azt kérdezi a Térey-ösztöndíjasoktól, hogy szerintük is büntetni kellene-e Nádast és Krasznahorkait.","shortLead":"A rendező azt kérdezi a Térey-ösztöndíjasoktól, hogy szerintük is büntetni kellene-e Nádast és Krasznahorkait.","id":"20200220_Schilling_Arpad_Demeter_Szilard_naci_nyelven_beszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad169b09-ac07-4a5a-af52-be6081b30dfc","keywords":null,"link":"/kultura/20200220_Schilling_Arpad_Demeter_Szilard_naci_nyelven_beszel","timestamp":"2020. február. 20. 10:46","title":"Schilling Árpád: Demeter Szilárd náci nyelven beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csalók egy brit lottómilliomos nevével próbálnak a magyar felhasználók adataihoz hozzájutni, mindezt egy hangzatos SMS segítségével.","shortLead":"Csalók egy brit lottómilliomos nevével próbálnak a magyar felhasználók adataihoz hozzájutni, mindezt egy hangzatos SMS...","id":"20200221_sms_atveres_csalas_ada_googchild","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2617cf-28fb-42b7-9f88-e940a1469871","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_sms_atveres_csalas_ada_googchild","timestamp":"2020. február. 21. 10:33","title":"Ha ilyen SMS-t kap, inkább törölje, nehogy megadja az adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b408df83-f3a4-4002-ba58-8eeecd334f7e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két helyszínen lövöldözött egy szélsőjobboldali eszmék vezérelte férfi a Frankfurthoz közeli Hanauban. A támadásokban kilencen meghaltak. Az elkövető magával is végzett.","shortLead":"Két helyszínen lövöldözött egy szélsőjobboldali eszmék vezérelte férfi a Frankfurthoz közeli Hanauban. A támadásokban...","id":"20200220_angela_merkel_hanau_lovoldozes_terrortamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b408df83-f3a4-4002-ba58-8eeecd334f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb77609-cade-463f-bfce-e4e78c4805db","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_angela_merkel_hanau_lovoldozes_terrortamadas","timestamp":"2020. február. 20. 13:23","title":"Reagált Merkel a hanaui gyilkosságokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcdd494-c0f9-4db5-a5db-a1c298501e7c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétszer annyi kalóriát égethet el, ezzel megelőzheti az elhízást és a magas vércukorszintet az, aki nagy vacsora helyett reggelire eszik többet – derítették ki német kutatók.","shortLead":"Kétszer annyi kalóriát égethet el, ezzel megelőzheti az elhízást és a magas vércukorszintet az, aki nagy vacsora...","id":"20200220_boseges_reggeli_kaloria_egetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bcdd494-c0f9-4db5-a5db-a1c298501e7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37976b7c-6c8c-4658-8062-d0326cdebab5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_boseges_reggeli_kaloria_egetes","timestamp":"2020. február. 20. 07:33","title":"Fontos dolog derült ki a reggeliről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403c3bad-f16b-4224-b363-3bfbef30f073","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Még töri a kormány a fejét azon, hogyan szüntethetné meg a börtönök túlzsúfoltságát. Ötletként az is felmerült, hogy telepített konténerekbe helyezzék el a rabok egy részét. A megoldás nem lenne példa nélküli, azonban ezt csak ideiglenes megoldásként szokták bevetni.","shortLead":"Még töri a kormány a fejét azon, hogyan szüntethetné meg a börtönök túlzsúfoltságát. Ötletként az is felmerült...","id":"20200220_1865_embert_kell_varazsutesre_eltuntetnie_a_kormanynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=403c3bad-f16b-4224-b363-3bfbef30f073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc5bda4-be17-471a-adeb-26b7b784b722","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_1865_embert_kell_varazsutesre_eltuntetnie_a_kormanynak","timestamp":"2020. február. 20. 12:05","title":"Hogyan lehet egyszerre 2 ezer rabot elköltöztetni? – Már a konténerbörtön ötlete is felmerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ff5fe3-5ba3-456c-ad41-a9152ffd0d5d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A teherhajót egy év bolyongás után a Dennis vihar sodorta az ír partokhoz. Az MV Alta még 2018 őszén vált irányíthatatlanná az Atlanti-óceán közepén, akkor hagyta el a legénysége.","shortLead":"A teherhajót egy év bolyongás után a Dennis vihar sodorta az ír partokhoz. Az MV Alta még 2018 őszén vált...","id":"20200219_Megvan_az_ir_partokra_sodrodott_kisertethajo_tulajdonosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ff5fe3-5ba3-456c-ad41-a9152ffd0d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc370e8-42bc-4b4c-a1de-54b785a20574","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_Megvan_az_ir_partokra_sodrodott_kisertethajo_tulajdonosa","timestamp":"2020. február. 19. 18:26","title":"Megvan az ír partokra sodródott kísértethajó tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f62b51-abd5-45d7-87c1-a8facc56c39d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elege lett belőle, hogy nem élvezheti a testét. ","shortLead":"Elege lett belőle, hogy nem élvezheti a testét. ","id":"20200220_Pornokarrierbe_kezdett_Steven_Spielberg_lanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99f62b51-abd5-45d7-87c1-a8facc56c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa79e9e-7cbf-496f-a0f4-6e8109f0c5fa","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Pornokarrierbe_kezdett_Steven_Spielberg_lanya","timestamp":"2020. február. 20. 15:18","title":"Pornókarrierbe kezdett Steven Spielberg lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]