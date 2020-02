Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hitelminősítőnél eddig is visszaesést vártak, de a járvány miatt még pesszimistábbak.","shortLead":"A hitelminősítőnél eddig is visszaesést vártak, de a járvány miatt még pesszimistábbak.","id":"20200226_koronavirus_jarvany_moodys_varakozas_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745bc4c1-f662-4575-8ca3-1a80e8c4c102","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200226_koronavirus_jarvany_moodys_varakozas_gazdasag","timestamp":"2020. február. 26. 15:46","title":"A Moody's rontotta az autóeladási várakozását a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sértettek a bíróságra is benyújtják a polgári peres kártérítési igényüket.","shortLead":"A sértettek a bíróságra is benyújtják a polgári peres kártérítési igényüket.","id":"20200226_bicskei_gyerekotthon_molesztalas_karterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0dbf89-7074-4229-88de-78a04a27c08f","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_bicskei_gyerekotthon_molesztalas_karterites","timestamp":"2020. február. 26. 11:59","title":"Nem kapnak kártérítést a bicskei gyermekotthonban molesztált fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161bc9e4-e325-4ebd-a759-a1933905222a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérők teljesen irreális értéket mutattak. A Milánóból érkező utasoknál használták ezeket.","shortLead":"A hőmérők teljesen irreális értéket mutattak. A Milánóból érkező utasoknál használták ezeket.","id":"20200226_koronavirus_lazmeres_debreceni_repuloter_milano_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=161bc9e4-e325-4ebd-a759-a1933905222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06266d3b-99a6-4373-b4d8-81ca774cf6ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_koronavirus_lazmeres_debreceni_repuloter_milano_olaszorszag","timestamp":"2020. február. 26. 19:36","title":"A Portfolio szerint elrontották a koronavírust szűrő lázmérést a debreceni reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ott, ahol öt magyar is tartózkodik.","shortLead":"Ott, ahol öt magyar is tartózkodik.","id":"20200226_Mar_4_koronavirussal_fertozott_beteg_van_a_lezart_tenerifei_hotelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcd10d1-6f00-40d2-8737-f39c9e0e0a28","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Mar_4_koronavirussal_fertozott_beteg_van_a_lezart_tenerifei_hotelben","timestamp":"2020. február. 26. 11:11","title":"Már négy koronavírussal fertőzött beteg van a lezárt tenerifei hotelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5831c790-f9f5-42f8-9873-d754412c5ff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt budapesti főpolgármester a vasúttársaság igazgatósági tagja lett.","shortLead":"A volt budapesti főpolgármester a vasúttársaság igazgatósági tagja lett.","id":"20200226_tarlos_istvan_mav_igazgatosagi_tag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5831c790-f9f5-42f8-9873-d754412c5ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d480419-1458-43c1-8611-a1f7babc3c22","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_tarlos_istvan_mav_igazgatosagi_tag","timestamp":"2020. február. 26. 15:12","title":"Új munkahelye van Tarlós Istvánnak, felvették a MÁV-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93f92aa-ddc8-434d-b13d-57c612cd906f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb indie kultzenekara először fel lép Magyarországon, konkrétan június 23-án az A38 Hajón. ","shortLead":"Az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb indie kultzenekara először fel lép Magyarországon, konkrétan június 23-án az A38...","id":"20200225_Budapestre_jon_a_Belle_and_Sebastian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a93f92aa-ddc8-434d-b13d-57c612cd906f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77884ad-1d26-4260-bb55-49f8b958b59c","keywords":null,"link":"/kultura/20200225_Budapestre_jon_a_Belle_and_Sebastian","timestamp":"2020. február. 25. 14:17","title":"Budapestre jön a Belle and Sebastian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a128c505-c80c-48ff-bb44-0ef130b15878","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200226_Marabu_Feknyuz_Hozzank_mar_felkeszult_virusok_erkeznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a128c505-c80c-48ff-bb44-0ef130b15878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0541c24-97bb-4048-9e09-52da44a0d9bf","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Marabu_Feknyuz_Hozzank_mar_felkeszult_virusok_erkeznek","timestamp":"2020. február. 26. 22:29","title":"Marabu Féknyúz: Hozzánk már felkészült vírusok érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbdb0420-7e51-4332-ae77-43ebce666620","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 29 éves elkövető nem volt ittas, indítéka még mindig nem ismert. Az eddigi információk alapján nem vallási meggyőződésből gázolt. ","shortLead":"A 29 éves elkövető nem volt ittas, indítéka még mindig nem ismert. Az eddigi információk alapján nem vallási...","id":"20200225_Mar_hatvan_serultje_van_a_nemetorszagi_karnevali_gazolasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbdb0420-7e51-4332-ae77-43ebce666620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877f51ce-eaeb-4df0-b4fa-6194d8f770f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Mar_hatvan_serultje_van_a_nemetorszagi_karnevali_gazolasnak","timestamp":"2020. február. 25. 18:42","title":"Már hatvan sérültje van a németországi karneváli gázolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]