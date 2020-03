Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2afff3c8-0578-4a39-9310-f9f9f02f2cab","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Nemzetközi összefogással keresik a koronavírus-járvány ellen eredményesen bevethető gyógyszereket, és már dolgoznak az oltóanyagon is. A határokon átívelő tudományos munkában a Pécsi Egyetem virológusa és világhírű magyar hálózatkutató is részt vesz.","shortLead":"Nemzetközi összefogással keresik a koronavírus-járvány ellen eredményesen bevethető gyógyszereket, és már dolgoznak...","id":"202010_oltotu_a_szenakazalban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2afff3c8-0578-4a39-9310-f9f9f02f2cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2073d0-d244-405a-99fe-48bfb056847b","keywords":null,"link":"/360/202010_oltotu_a_szenakazalban","timestamp":"2020. március. 07. 12:00","title":"Magyar kutatók is kísérleteznek a koronavírus elleni vakcina feltalálása érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a666d3-00f8-4619-a97d-9a922d11eb27","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szervezők pénteken függesztették fel a jegyek árusítását.\r

","shortLead":"A szervezők pénteken függesztették fel a jegyek árusítását.\r

","id":"20200308_A_koronavirus_a_Forma1et_is_elerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74a666d3-00f8-4619-a97d-9a922d11eb27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fecad04-6cf5-4d5c-b29a-5a2dd9b5036f","keywords":null,"link":"/sport/20200308_A_koronavirus_a_Forma1et_is_elerte","timestamp":"2020. március. 08. 11:22","title":"Nézők nélkül tartják meg a Bahreini Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel a férfiaknál többféle egészségügyi probléma fordulhat elő, a tudósok szerint rájuk nézve halálosabb a koronavírus.","shortLead":"Mivel a férfiaknál többféle egészségügyi probléma fordulhat elő, a tudósok szerint rájuk nézve halálosabb a koronavírus.","id":"20200306_koronavirus_halaleset_fertozes_ferfiak_nok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d334a5-75b2-4090-bf99-3696759c99a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_koronavirus_halaleset_fertozes_ferfiak_nok","timestamp":"2020. március. 06. 13:05","title":"Úgy tűnik, a koronavírus inkább a férfiakra veszélyesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53298bc-0f36-4c48-a697-a64a826dd936","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egyetemen tanuló negyedéves diák olyanokkal bulizhatott, akiket az ELTE munkatársai is oktatnak, az ELTE mindannyiukat otthoni karanténba küldte. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetemen tanuló negyedéves diák olyanokkal bulizhatott, akiket az ELTE munkatársai is oktatnak, az ELTE...","id":"20200306_Szulinapi_bulit_tartott_a_koronavirusos_irani_diak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d53298bc-0f36-4c48-a697-a64a826dd936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757a028b-97ca-4b64-b50f-3abc0f184a14","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Szulinapi_bulit_tartott_a_koronavirusos_irani_diak","timestamp":"2020. március. 06. 15:19","title":"Aznap vett részt szülinapi bulin a koronavírusos iráni diák, mikor már voltak panaszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz kormány megtiltotta a ki- és belépést az egész Lomardia tartományban, és újabb településeket nyilvánított \"vörös zónává\".","shortLead":"Az olasz kormány megtiltotta a ki- és belépést az egész Lomardia tartományban, és újabb településeket nyilvánított...","id":"20200308_Vesztegzar_alatt_Lombardia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a938fcb1-f4a0-46e6-a2da-4b9897a2a69a","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Vesztegzar_alatt_Lombardia","timestamp":"2020. március. 08. 08:16","title":"16 millió embert érint a vesztegzár Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc1619c-88ba-4af9-baf3-f5572378f4e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lenyűgöző mélytengeri korallkerteket fedeztek fel a kutatók a délnyugat-ausztráliai Bremer Marine Park víz alatti kanyonjaiban.","shortLead":"Lenyűgöző mélytengeri korallkerteket fedeztek fel a kutatók a délnyugat-ausztráliai Bremer Marine Park víz alatti...","id":"20200307_ausztralia_melytengeri_korallkertek_oceankutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dc1619c-88ba-4af9-baf3-f5572378f4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250e25a7-e35b-4383-a8e2-4ae798c8712e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_ausztralia_melytengeri_korallkertek_oceankutatas","timestamp":"2020. március. 07. 14:03","title":"Különlegesen szép kerteket fedeztek fel a tenger mélyén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e421f47e-4b55-4d7d-a3e4-df0e3d20c3dd","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester-helyettes volt a hvg.hu közéleti podcastjának legújabb vendége. Kiderült, hogy a zsarolás kifejezést nem szereti, de alkuk voltak és lesznek is a kormány és a főváros között.","shortLead":"Az okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester-helyettes volt a hvg.hu közéleti podcastjának legújabb...","id":"20200307_KerpelFronius_a_Fulkeben_A_Varosliget_nem_alku_targya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e421f47e-4b55-4d7d-a3e4-df0e3d20c3dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f21986-14d0-4bb8-bd30-a052de2ed714","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_KerpelFronius_a_Fulkeben_A_Varosliget_nem_alku_targya","timestamp":"2020. március. 07. 11:30","title":"Kerpel-Fronius a Fülkében: A Városliget nem alku tárgya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem nőtt a betegek száma Magyarországon, viszont folyamatosan keresik a kontaktszemélyeket. Eddig ötven embernek kellett hatósági rendelet alapján otthon maradnia. A kormány tájékoztató kampányt indít a koronavírusról. A járvány legújabb magyarországi fejleményeiről péntek délután tartott sajtótájékoztatót az operatív törzs. ","shortLead":"Nem nőtt a betegek száma Magyarországon, viszont folyamatosan keresik a kontaktszemélyeket. Eddig ötven embernek...","id":"20200306_operativ_torzs_sajtotajekoztato_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bf278d-b2a7-46d4-b047-15efe451fdd5","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_operativ_torzs_sajtotajekoztato_koronavirus","timestamp":"2020. március. 06. 15:21","title":"Újabb részletek derültek ki magyar koronavírus-fertőzöttekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]