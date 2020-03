Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dc1619c-88ba-4af9-baf3-f5572378f4e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lenyűgöző mélytengeri korallkerteket fedeztek fel a kutatók a délnyugat-ausztráliai Bremer Marine Park víz alatti kanyonjaiban.","shortLead":"Lenyűgöző mélytengeri korallkerteket fedeztek fel a kutatók a délnyugat-ausztráliai Bremer Marine Park víz alatti...","id":"20200307_ausztralia_melytengeri_korallkertek_oceankutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc1619c-88ba-4af9-baf3-f5572378f4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250e25a7-e35b-4383-a8e2-4ae798c8712e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_ausztralia_melytengeri_korallkertek_oceankutatas","timestamp":"2020. március. 07. 14:03","title":"Különlegesen szép kerteket fedeztek fel a tenger mélyén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki kellett hívni a rendőrséget egy sydney-i szupermarketbe, mert három nő összeverekedett az utolsó néhány csomag WC-papír miatt.","shortLead":"Ki kellett hívni a rendőrséget egy sydney-i szupermarketbe, mert három nő összeverekedett az utolsó néhány csomag...","id":"20200307_A_rendorseget_hivtak_az_ausztraliai_WCpapirbunyo_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33148d4-1c1c-4a89-926e-6e6b8d202e41","keywords":null,"link":"/elet/20200307_A_rendorseget_hivtak_az_ausztraliai_WCpapirbunyo_miatt","timestamp":"2020. március. 07. 10:01","title":"A rendőrséget hívták az ausztráliai vécépapírbunyó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6851d7-9aee-4f37-ab20-374ed7bb29da","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A futás nagy terhet ró a testre, és ha meggondolatlanul váltunk pihenésről erős edzésre, akut sérüléseknek és visszatérő problémáknak tehetjük ki magunkat. A megfelelő bemelegítés ezért fontos része a munkának.","shortLead":"A futás nagy terhet ró a testre, és ha meggondolatlanul váltunk pihenésről erős edzésre, akut sérüléseknek és...","id":"20200308_Hogyan_melegitsunk_be_futashoz_Ime_7_gyakorlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a6851d7-9aee-4f37-ab20-374ed7bb29da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244de670-3f70-4740-9e75-29891671b708","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200308_Hogyan_melegitsunk_be_futashoz_Ime_7_gyakorlat","timestamp":"2020. március. 08. 19:15","title":"Hogyan melegítsünk be futáshoz? Íme 7 gyakorlat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692ae373-90b4-4405-bcf6-d9d8d1c66b40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A görög kormány közzétett vasárnap egy videófelvételt, amelyen az látszik, hogy egy katonai jármű elbontja a török oldalon a két országot elválasztó határkerítést.\r

","shortLead":"A görög kormány közzétett vasárnap egy videófelvételt, amelyen az látszik, hogy egy katonai jármű elbontja a török...","id":"20200308_torokorszag_gorogorszag_hatarkerites_migracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=692ae373-90b4-4405-bcf6-d9d8d1c66b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce214f1-4139-407d-949f-458c2a6f9426","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_torokorszag_gorogorszag_hatarkerites_migracio","timestamp":"2020. március. 08. 17:55","title":"Athén szerint a törökök bontják a határkerítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fd3a99-769e-423a-9b0c-5d6688d2af0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Arról a kaposvári területről készült a felvétel, ahol évek óta égetnek illegálisan hulladékot.","shortLead":"Arról a kaposvári területről készült a felvétel, ahol évek óta égetnek illegálisan hulladékot.","id":"20200308_dron_illegalis_hulladekegetes_kaposvar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9fd3a99-769e-423a-9b0c-5d6688d2af0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f8c79f-23c1-4413-96d1-347c6312b3bc","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_dron_illegalis_hulladekegetes_kaposvar","timestamp":"2020. március. 08. 22:02","title":"Drónnal szálltak az illegális szemétégető fölé Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3855160-5972-4d0e-9f33-08b09f2d8b83","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zolika új edzőhöz kerül, de még nincs megfelelő fizikai állapotban. Miközben mentora, Misi bácsi tanácsára próbálja komolyan venni a bokszolást, iskolába jár és dolgozik is. Emellett barátnőjével sem konfliktusoktól mentes a kapcsolata. Gettó Balboa, második rész. ","shortLead":"Zolika új edzőhöz kerül, de még nincs megfelelő fizikai állapotban. Miközben mentora, Misi bácsi tanácsára próbálja...","id":"20200307_Doku360_Getto_Balboa_masodik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3855160-5972-4d0e-9f33-08b09f2d8b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277d78ea-83d0-4ff2-a716-6d043c19f571","keywords":null,"link":"/360/20200307_Doku360_Getto_Balboa_masodik_resz","timestamp":"2020. március. 07. 19:00","title":"Doku360: \"Ne engedd meg azt a luxust, hogy középszerű bokszolónak mondjanak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6254dd64-c07c-4641-a4d6-26abcd952fd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Margaret Thatcher-idézettel üzent.\r

","shortLead":"Margaret Thatcher-idézettel üzent.\r

","id":"20200308_orban_viktor_szomszedok_nonapi_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6254dd64-c07c-4641-a4d6-26abcd952fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad503c8-1d6c-48c8-b970-18abb83b3af8","keywords":null,"link":"/elet/20200308_orban_viktor_szomszedok_nonapi_video","timestamp":"2020. március. 08. 08:12","title":"A Szomszédokból kölcsönzött jelenetben köszöntötte a nőket Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c405d6e-6b9f-4bc2-a73c-444fdd058081","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nicola Zingaretti, az olasz kormánykoalícióban részt vevő Demokrata Párt főtitkára is megfertőződött a koronavírussal. Ezt a politikus jelentette be Facebook-oldalán.\r

","shortLead":"Nicola Zingaretti, az olasz kormánykoalícióban részt vevő Demokrata Párt főtitkára is megfertőződött a koronavírussal...","id":"20200307_Az_egyik_olasz_kormanypart_vezetoje_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c405d6e-6b9f-4bc2-a73c-444fdd058081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83457e3b-cf93-486f-986d-cbecb333100c","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Az_egyik_olasz_kormanypart_vezetoje_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. március. 07. 13:44","title":"Az egyik olasz kormánypárt vezetője is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]