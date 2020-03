Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"088747c6-486d-4903-8481-a17000af13da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A titokról csak Nánási Pál tudott. ","shortLead":"A titokról csak Nánási Pál tudott. ","id":"20200309_Video_visitozasban_tortek_ki_Ordog_Nora_gyerekei_amikor_a_musorvezeto_levette_a_maszkot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=088747c6-486d-4903-8481-a17000af13da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bda8f8-f6f2-426d-a8ba-64de430eb6e9","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Video_visitozasban_tortek_ki_Ordog_Nora_gyerekei_amikor_a_musorvezeto_levette_a_maszkot","timestamp":"2020. március. 09. 11:12","title":"Videó: Visítozásban törtek ki Ördög Nóra gyerekei, amikor a műsorvezető levette a maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6254dd64-c07c-4641-a4d6-26abcd952fd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Margaret Thatcher-idézettel üzent.\r

","shortLead":"Margaret Thatcher-idézettel üzent.\r

","id":"20200308_orban_viktor_szomszedok_nonapi_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6254dd64-c07c-4641-a4d6-26abcd952fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad503c8-1d6c-48c8-b970-18abb83b3af8","keywords":null,"link":"/elet/20200308_orban_viktor_szomszedok_nonapi_video","timestamp":"2020. március. 08. 08:12","title":"A Szomszédokból kölcsönzött jelenetben köszöntötte a nőket Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31f38c5-ae5b-4dc9-8116-edf0f75d58c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppónál nem szívbajosak, az új termékekhez simán lenyúlják a konkurens cég formaterveit, de még azt is, ahogy a másik előadta saját termékét.","shortLead":"Az Oppónál nem szívbajosak, az új termékekhez simán lenyúlják a konkurens cég formaterveit, de még azt is, ahogy...","id":"20200307_oppo_watch_apple_watch_masolat_okosora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e31f38c5-ae5b-4dc9-8116-edf0f75d58c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d74bf5-696d-4457-b4ab-824c13f22391","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_oppo_watch_apple_watch_masolat_okosora","timestamp":"2020. március. 07. 21:40","title":"Az hagyján, hogy gátlástalanul lemásolták az Apple óráját, de még a bemutatót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bc24c4-4472-4400-b50a-20ab16c1142f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nagyon keresik a sötét energiát, pedig lehet, hogy nincs is. A fizikusok dilemmáiról kérdeztük Frei Zsoltot, az ELTE Fizikai Intézetének igazgatóját egy friss magyar tudományos szenzáció apropóján. ","shortLead":"Nagyon keresik a sötét energiát, pedig lehet, hogy nincs is. A fizikusok dilemmáiról kérdeztük Frei Zsoltot, az ELTE...","id":"202010__frei_zsolt_fizikus__ahatarok_feszegeteserol_es_arrol_amit_atudos_sem_ert__galaxisutikalauz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23bc24c4-4472-4400-b50a-20ab16c1142f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690c3c43-5a74-41e0-97e6-63b22902e9bb","keywords":null,"link":"/360/202010__frei_zsolt_fizikus__ahatarok_feszegeteserol_es_arrol_amit_atudos_sem_ert__galaxisutikalauz","timestamp":"2020. március. 08. 08:15","title":"Az univerzum 70%-a ebből lehet, de még elképzelni sem tudjuk, hogyan nézhet ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a3f214-e904-41c8-8c4e-6827e1c3a9ad","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tévez góljával gyűrték le Maradona együttesét.","shortLead":"Tévez góljával gyűrték le Maradona együttesét.","id":"20200308_Legendak_osszecsapasat_kovetoen_bajnok_a_Boca_Juniors","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87a3f214-e904-41c8-8c4e-6827e1c3a9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b682ade-7c44-4882-85c2-946e63edbe78","keywords":null,"link":"/sport/20200308_Legendak_osszecsapasat_kovetoen_bajnok_a_Boca_Juniors","timestamp":"2020. március. 08. 15:00","title":"Legendák összecsapását követően bajnok a Boca Juniors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy új kormányzati rendelkezés értelmében jelentősen kiterjesztik a karantént a fertőzöttek számának jelentős emelkedését követően. ","shortLead":"Egy új kormányzati rendelkezés értelmében jelentősen kiterjesztik a karantént a fertőzöttek számának jelentős...","id":"20200307_koronavirus_olaszorszag_voros_zona_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4ab028-c767-4ddb-9b40-f14d1a73edce","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_koronavirus_olaszorszag_voros_zona_karanten","timestamp":"2020. március. 07. 22:43","title":"Újabb területeken rendelnének el vesztegzárat Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a666d3-00f8-4619-a97d-9a922d11eb27","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szervezők pénteken függesztették fel a jegyek árusítását.\r

","shortLead":"A szervezők pénteken függesztették fel a jegyek árusítását.\r

","id":"20200308_A_koronavirus_a_Forma1et_is_elerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74a666d3-00f8-4619-a97d-9a922d11eb27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fecad04-6cf5-4d5c-b29a-5a2dd9b5036f","keywords":null,"link":"/sport/20200308_A_koronavirus_a_Forma1et_is_elerte","timestamp":"2020. március. 08. 11:22","title":"Nézők nélkül tartják meg a Bahreini Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78724619-1170-441a-99eb-0ae84df40544","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: diagnózis, törzs, tiltólista, frontvonal, csúcslimiter. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200308_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78724619-1170-441a-99eb-0ae84df40544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdaf7dcc-1b7f-403d-b304-9647a2d1e5d7","keywords":null,"link":"/360/20200308_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2020. március. 08. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes a kötelező és dicsőséges csúcslimitálásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]