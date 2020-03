Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utasok választhatnak a visszatérítés vagy a jóváírás között.","shortLead":"Az utasok választhatnak a visszatérítés vagy a jóváírás között.","id":"20200308_Koronavirus_a_Wizz_Air_szunetelteti_tobb_eszakolaszorszagi_jaratat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6605365f-e448-4887-9e30-6c78cc27746f","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Koronavirus_a_Wizz_Air_szunetelteti_tobb_eszakolaszorszagi_jaratat","timestamp":"2020. március. 08. 13:53","title":"Koronavírus: a Wizz Air szünetelteti észak-olaszországi járatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem bíznak a külföldi diákok a magyar hatóságokban, sokan inkább magánorvoshoz mennének.","shortLead":"Nem bíznak a külföldi diákok a magyar hatóságokban, sokan inkább magánorvoshoz mennének.","id":"20200309_Fel_napos_varakozasra_a_betegek_odavissza_kuldozgetesere_panaszkodnak_a_karantenban_levo_diakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affd8a90-e74c-4b17-8775-f8cace33c234","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Fel_napos_varakozasra_a_betegek_odavissza_kuldozgetesere_panaszkodnak_a_karantenban_levo_diakok","timestamp":"2020. március. 09. 09:00","title":"Fél napos várakozásra, a betegek oda-vissza küldözgetésére panaszkodnak a karanténban lévő diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fe9826-1949-462c-9b3f-ada1e284c5ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák Hegyi Mentőszolgálat (HZS) gyors segítségének köszönhetően nem történt tragédia. ","shortLead":"A szlovák Hegyi Mentőszolgálat (HZS) gyors segítségének köszönhetően nem történt tragédia. ","id":"20200309_Magyar_turistakat_mentettek_a_Tatraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5fe9826-1949-462c-9b3f-ada1e284c5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2aabdde-e118-4db3-88f4-6e5d2c696edb","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Magyar_turistakat_mentettek_a_Tatraban","timestamp":"2020. március. 09. 14:40","title":"Magyar turistákat mentettek a Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f396aeb2-35e8-496a-a23e-1a298c49a22e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Disney-nek egyelőre erősebb érvei vannak, mint a járványnak.","shortLead":"A Disney-nek egyelőre erősebb érvei vannak, mint a járványnak.","id":"20200308_Meg_hogy_koronavirus_A_mozitol_semmi_sem_rettenti_el_az_embereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f396aeb2-35e8-496a-a23e-1a298c49a22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0595696e-6d51-4e21-a383-085c9fb29afa","keywords":null,"link":"/kultura/20200308_Meg_hogy_koronavirus_A_mozitol_semmi_sem_rettenti_el_az_embereket","timestamp":"2020. március. 08. 19:20","title":"Még hogy koronavírus? A mozitól semmi sem rettenti el az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Vodafone nőnap alkalmából jelentette be, hogy fizetett szabadságot biztosít a szülési szabadságot igénybe vevő szülő partnerének is.","shortLead":"A Vodafone nőnap alkalmából jelentette be, hogy fizetett szabadságot biztosít a szülési szabadságot igénybe vevő szülő...","id":"20200308_szulesi_szabadsag_mindket_szulonek_vodafone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7417c6f9-f0c9-46ab-b9cd-027d490a98b8","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_szulesi_szabadsag_mindket_szulonek_vodafone","timestamp":"2020. március. 08. 17:32","title":"Gáláns kedvezményeket kínál a Vodafone a nála dolgozó ifjú szülőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1e314e-fdf4-42a7-87c7-f74e27b7d1d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Franck Riesternek már vannak tünetei, de jól van. A nemzetgyűlésben fertőződhetett meg.","shortLead":"Franck Riesternek már vannak tünetei, de jól van. A nemzetgyűlésben fertőződhetett meg.","id":"20200310_koronvarius_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e1e314e-fdf4-42a7-87c7-f74e27b7d1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d580f0b-784a-43fe-901e-b770d8f951b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_koronvarius_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 10. 05:05","title":"Egy 46 éves francia miniszter is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef50cb0d-e0c0-4f06-b79e-3ee809317608","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az arab koalíció légicsapást mért a húszik állására Szalíf kikötőben.","shortLead":"Az arab koalíció légicsapást mért a húszik állására Szalíf kikötőben.","id":"20200308_Folytatodik_a_kilatastalan_polgarhaboru_Jemenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef50cb0d-e0c0-4f06-b79e-3ee809317608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d4a701-a444-473e-a7f2-249cb458c1f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Folytatodik_a_kilatastalan_polgarhaboru_Jemenben","timestamp":"2020. március. 08. 08:30","title":"Folytatódik a kilátástalan polgárháború Jemenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fd1ae8-1efb-4a06-86d6-b58252a10f0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az átlagnál nagyobb mértékben zsugorodott a télen az Északi-sark feletti ózonréteg. Ennek oka a sztratoszférában lévő levegő különösen alacsony hőmérséklete és egy stabil sarkvidéki örvény – közölte a Jülichi Kutatóközpont.","shortLead":"Az átlagnál nagyobb mértékben zsugorodott a télen az Északi-sark feletti ózonréteg. Ennek oka a sztratoszférában lévő...","id":"20200308_ozonreteg_zsugorodasa_eszaki_sark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59fd1ae8-1efb-4a06-86d6-b58252a10f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f6814f-82e9-4f75-8c3b-58abdfda5067","keywords":null,"link":"/tudomany/20200308_ozonreteg_zsugorodasa_eszaki_sark","timestamp":"2020. március. 08. 11:03","title":"Az ilyenkor szokásosnál 18 százalékkal kisebb az ózonréteg az Északi-sarknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]