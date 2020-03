Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c80629b8-3dd1-4213-b1d7-265f7e9acf93","c_author":"L. Ritók Nóra","category":"itthon","description":"Erőszak az iskolában. Egy kezeletlenül hagyott problémahalmaz okai és következményei. Vélemény.","shortLead":"Erőszak az iskolában. Egy kezeletlenül hagyott problémahalmaz okai és következményei. Vélemény.","id":"20200312_L_Ritok_Nora_Mig_mindannyian_belezuhanunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c80629b8-3dd1-4213-b1d7-265f7e9acf93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e7839a-58c9-4f96-9d72-6731ffb80341","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_L_Ritok_Nora_Mig_mindannyian_belezuhanunk","timestamp":"2020. március. 12. 12:13","title":"L. Ritók Nóra: Míg mindannyian belezuhanunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar szakaszok után a teljes versenyt lefújták.","shortLead":"A magyar szakaszok után a teljes versenyt lefújták.","id":"20200313_giro_halasztas_kerekpar_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ebb20e-95a3-41b7-851a-d8947a32154b","keywords":null,"link":"/sport/20200313_giro_halasztas_kerekpar_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 14:36","title":"A teljes Giro d’Italiát elhalasztják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c55bce-d72d-4ecd-88b8-606354049db8","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Pont fél év múlva fog távozni Budapestről Iain Lindsay, a koronavírus-pánik kitörése előtt, de már a Brexit után beszélgettünk vele. Az Egyesült Királyság budapesti nagykövete vallja, hogy van élet az után is, hogy kiléptek az EU-ból, és azt sem tartja kizártnak, hogy egyszer lesz magyar tagja a brit kormánynak. Interjú.","shortLead":"Pont fél év múlva fog távozni Budapestről Iain Lindsay, a koronavírus-pánik kitörése előtt, de már a Brexit után...","id":"20200313_Iain_Lindsay_interju_brexit_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30c55bce-d72d-4ecd-88b8-606354049db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863861d9-0773-4f17-8021-0045cf72f576","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Iain_Lindsay_interju_brexit_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 11:00","title":"Iain Lindsay: A Brexit-népszavazással kezdtem, és most a koronavírussal fejezem be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe71c3af-eb57-4c69-844d-0007bee13983","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legnagyobb esést az OTP szenvedte el, már mínusz 16,6 százalékon is állt.","shortLead":"A legnagyobb esést az OTP szenvedte el, már mínusz 16,6 százalékon is állt.","id":"20200312_Hatalmasat_zuhant_a_magyar_tozsde","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe71c3af-eb57-4c69-844d-0007bee13983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67939e7-a60a-43d1-a2c2-0ec55d54fb4e","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_Hatalmasat_zuhant_a_magyar_tozsde","timestamp":"2020. március. 12. 11:37","title":"Óriási visszaesés a magyar tőzsdén, zuhanórepülésben az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23352954-be66-44ff-96d0-f58d0d7308ff","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oroszországot nevezi Ukrajna fő ellenségének Irina Verescsuk, a Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vezette párt, A Nép Szolgálója parlamenti képviselője, aki a HVG-nek nyilatkozva kijelentette: nem hiszi, hogy a kárpátaljai magyarok el akarnának szakadni Ukrajnától.","shortLead":"Oroszországot nevezi Ukrajna fő ellenségének Irina Verescsuk, a Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vezette párt, A Nép...","id":"202011_a_nep_szolgalolanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23352954-be66-44ff-96d0-f58d0d7308ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1eac8ac-bcfd-44a1-a154-63c2e545f98a","keywords":null,"link":"/360/202011_a_nep_szolgalolanya","timestamp":"2020. március. 13. 16:10","title":"Ukrán kormánypárti képviselő: Magyarország nem akarja elszakítani Kárpátalját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83da8f2b-3b72-46cb-afb7-704e0f46be61","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A koronavírus terjedésének idején a kormányzati intézkedések mellett a józan ész is azt diktálja: amelyik munkakörnél ez értelmezhető, azt át kell állítani távmunkára. Persze ezt könnyebb mondani, mint a gyakorlatban megvalósítani. Összeszedtük, miként lehet zökkenőmentes(ebb) az átállás.","shortLead":"A koronavírus terjedésének idején a kormányzati intézkedések mellett a józan ész is azt diktálja: amelyik munkakörnél...","id":"20200313_koronavirus_jarvany_otthoni_munkavegzes_home_office","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83da8f2b-3b72-46cb-afb7-704e0f46be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e3440a-8438-4440-bc6d-4152de44c389","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_koronavirus_jarvany_otthoni_munkavegzes_home_office","timestamp":"2020. március. 13. 14:00","title":"Mi kell a távmunkához? Öt dolog, amit feltétlenül gondoljon át, mielőtt belevág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3198f0-adde-4405-8de0-939b84eb043c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a rendszer hivatalos támogatása véget ért, számos olyan intézmény van, ahol még Windows 7-es gépek dolgoznak. Többek közt az egészségügyben.","shortLead":"Bár a rendszer hivatalos támogatása véget ért, számos olyan intézmény van, ahol még Windows 7-es gépek dolgoznak...","id":"20200312_egeszsegugy_windows_7_kepalkoto_rendszer_lejart_windows_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b3198f0-adde-4405-8de0-939b84eb043c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b78af7-fa4d-4020-8b5c-301756315949","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_egeszsegugy_windows_7_kepalkoto_rendszer_lejart_windows_tamogatas","timestamp":"2020. március. 12. 17:30","title":"Az amerikai egészségügy lehet a lejárt Windows 7 egyik legnagyobb vesztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921caeb-7a45-4db7-a49d-8fb215004130","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 50 kilós szerkezetet fognak hatástalanítani reggel 8-tól.","shortLead":"Egy 50 kilós szerkezetet fognak hatástalanítani reggel 8-tól.","id":"20200313_vilaghaborus_bomba_taban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5921caeb-7a45-4db7-a49d-8fb215004130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c84a4a-f214-4e6e-8ba8-3fe592da8d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_vilaghaborus_bomba_taban","timestamp":"2020. március. 13. 06:55","title":"Világháborús bomba miatt lezárják a Tabán környékét péntek reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]