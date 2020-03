Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6172f735-666d-4f09-8975-95bb3cc8aa19","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Az egészségügyi ellátás szinte teljes leállásával jár egyes körzetekben az emberi erőforrásminiszter vasárnapi utasítása, amely szerint a 65 éven felüli egészségügyi dolgozók ne találkozzanak betegekkel. Van körzet, ahol hétből hat háziorvos már túl van ezen a koron – ők telefonon rendelnek vagy szabadságra mennek. De mi lesz a betegekkel?","shortLead":"Az egészségügyi ellátás szinte teljes leállásával jár egyes körzetekben az emberi erőforrásminiszter vasárnapi...","id":"20200316_szakorvosi_es_haziorvosi_ellatas_koronavirus_jarvany_idejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6172f735-666d-4f09-8975-95bb3cc8aa19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2adbeb07-6c9e-435c-9be1-951c11e633ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_szakorvosi_es_haziorvosi_ellatas_koronavirus_jarvany_idejen","timestamp":"2020. március. 16. 20:00","title":"Ne lepődjön meg, ha már be sem engedik az orvosi rendelőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Számos kiemelten fontos szolgáltató cég működését kell biztosítani.\r

","shortLead":"Számos kiemelten fontos szolgáltató cég működését kell biztosítani.\r

","id":"20200317_letfontossagu_vallalatokert_felelos_akciocsoport_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf3b7a0-62dc-4e77-813b-11692e2d66ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_letfontossagu_vallalatokert_felelos_akciocsoport_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 15:48","title":"Már dolgozik a létfontosságú vállalatokért felelős akciócsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53de6462-a610-4afc-8671-c267b68f2528","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyi média szerint akár ezer fogvatartott is megszökhetett.","shortLead":"A helyi média szerint akár ezer fogvatartott is megszökhetett.","id":"20200317_Tobb_szaz_rab_szokott_meg_braziliai_bortonokbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53de6462-a610-4afc-8671-c267b68f2528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1b4b64-ca2f-4f96-913a-e6f2954c555c","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_Tobb_szaz_rab_szokott_meg_braziliai_bortonokbol","timestamp":"2020. március. 17. 06:03","title":"Több száz rab szökött meg brazíliai börtönökből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő délután 3-kor tesz rendkívüli bejelentést.","shortLead":"A kormányfő délután 3-kor tesz rendkívüli bejelentést.","id":"20200318_orban_viktor_koronavirus_bejelentes_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94a0613-4ee8-4426-aaa2-24dd2301300d","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_orban_viktor_koronavirus_bejelentes_jarvany","timestamp":"2020. március. 18. 13:35","title":"Orbán rövidesen bejelent valamit a vírusügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07209fcb-63d3-4408-93fd-191c3fac51a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szentgotthárdon motorokat gyártanak, arról egyelőre nem érkezett bejelentés, hogy ott mi lesz.","shortLead":"Szentgotthárdon motorokat gyártanak, arról egyelőre nem érkezett bejelentés, hogy ott mi lesz.","id":"20200316_Leall_az_osszes_Peugeot_Opel_Citroen_autogyar_Europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07209fcb-63d3-4408-93fd-191c3fac51a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29974e3e-20f4-4e99-bfb8-9a75c16c689f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_Leall_az_osszes_Peugeot_Opel_Citroen_autogyar_Europaban","timestamp":"2020. március. 16. 15:41","title":"Leáll az összes Peugeot, Opel, Citroen autógyár Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kivételes esetben, haldoklóhoz mehetnek be a hozzátartozók.","shortLead":"Csak kivételes esetben, haldoklóhoz mehetnek be a hozzátartozók.","id":"20200316_szocialis_intezmeny_idosotthon_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17727488-07ff-414e-9e12-5c4018303396","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_szocialis_intezmeny_idosotthon_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 15:02","title":"Nem vesznek fel új lakókat a szociális intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be440855-55a9-4b4b-bb9f-b4ce88c34c7e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A karácsony előtti forgalom másfélszerese a mostani.","shortLead":"A karácsony előtti forgalom másfélszerese a mostani.","id":"20200318_Tulhajszoltak_bolti_dolgozo_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be440855-55a9-4b4b-bb9f-b4ce88c34c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f77d48-ac8d-48f7-8bf2-7ef29a577bac","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Tulhajszoltak_bolti_dolgozo_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 08:02","title":"Túlhajszoltak és kevesen vannak a bolti dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Le lehet tölteni, ki lehet nyomtatni a plakátot. ","shortLead":"Le lehet tölteni, ki lehet nyomtatni a plakátot. ","id":"20200317_koronavirus_otthoni_karanten_tajekoztatas_tarsashaz_plakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da707091-d42a-45d5-9414-dad9ad3e3a5e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200317_koronavirus_otthoni_karanten_tajekoztatas_tarsashaz_plakat","timestamp":"2020. március. 17. 11:27","title":"Már a társasházak is kiplakátolhatják, ha az épületben házi karantén van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]