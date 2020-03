Több termékre ugrásszerűen megnőtt az igény és több hazai vállalkozás erején felül küzd azért, hogy fenntarthatóan működjön és biztosítani tudja az ellátást: ilyen a tisztítószer- és fertőtlenítőszer-gyártás valamint a higiéniai papírtermékek piaca is. A MOL szerdán jelentette be, hogy almásfüzitői üzemében fertőtlenítőszereket kezdtek el gyártani, terveik szerint a napi 50 ezer liter elegendő lesz arra, hogy 2-3 hónapra ellássák az országot. Körbenéztünk, mennyire súlyos a helyzet, milyen segítséget jelent az olajipari cég beállása.

Külföldről is ostromolnák a hazai tisztítószergyártó cégeket

A tavaly márciusban gyártott fertőtlenítő-mennyiség körülbelül négyszeresét állítja elő ebben a hónapban a szegedi Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt. A cég saját terméke például a Brado kézfertőtlenítő is – amire nagy most az igény. A vállalkozás élete igencsak felfordult idén: sokszorosára nőttek a megrendeléseik, a termelésnek azonban gátat szab egyrészt a munkaerőhiány, másrészt a különböző segédanyagok beszerzése. Száz munkavállalójuk van, már bevezették a szombati munkavégzést, hogy megpróbáljanak lépést tartani a robbanásszerűen megnőtt kereslettel, ami most már szinte a világ minden tájáról érkezik, az elsődleges számukra azonban a belföldi fogyasztók kiszolgálása. Azt, hogy mennyi termékre lenne igény, már megbecsülni sem tudják.

„Az olaszországi fertőzöttek bejelentésekor gyorsultak be itthon a dolgok, egy hétre rá már sokkal nagyobb megrendeléseket kaptunk” – erősíti meg az ugrásszerű keresletet Nagy Antal, a budapesti Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ügyvezetője is. Két hetet túlórázással és szombati munkavégzéssel húztak le a közel 20 munkavállalóval, de ezt mára korlátozzák: „egyszerűen nincs értelme, hogy teljesen kifáradjanak a kollégák. Elkezdtünk alvállalkozókat is bevonni, mert ez a helyzet hamar túlnőtt a kerítésünkön” – mondja. Bár már 25 éve vannak a piacon és a saját fejlesztésű tisztító- és fertőtlenítőszerek gyártása mellett bérgyártást is vállalnak, most már kizárólag csak kézfertőtlenítőt és felületfertőtlenítő szert gyártanak és csak a hazai piacra. Fontosnak tartják a magyar emberek fertőtlenítőszerrel való ellátását.

Kihívások és kiszolgáltatottság

Jelenleg a cég éves forgalmának többszörösére kaptak megrendelést, a webáruházukba is napi 800 rendelés fut be. A telephelyük ajtajára pedig kiírták, hogy kopogjanak és ne jöjjenek be az emberek, akik szabályosan követelik a fertőtlenítőszereket, hiszen nem áruházként működnek, a tolongást, zsúfoltságot pedig meg akarják előzni. A mostani elképesztő megrendelési hullám kihívások elé állítja a céget, de kidolgoztak egy megfelelő stratégiát, hogy mindenkit ki tudjanak szolgálni. Az ügyvezető elmondása szerint nem voltak berendezkedve a mostani helyzetre.

„Van olyan alapanyag, amit Olaszországból rendelünk és csak ígéretet kaptunk arra, hogy küldik. Fogalmunk sincs, mikor fog megérkezni. Itthon még az 1990-es években volt vegyipar és helyi alapanyaggyártás, ez mára teljességgel megszűnt. Teljesen kiszolgáltatottak a hazai gyártók” – mondja. A termékek egyik alapanyagát adó izopropil alkohol ára ráadásul rövid időn belül a tízszeresére emelkedett: 400 forint helyett már körülbelül 4000 forint litere. Néha kisebb mennyiségekben lehet vásárolni olcsóbban is, de főként az a jellemző, hogy már egyáltalán nem elérhető.

Bár a Brilliance Kft.-nél sok hazai vállalkozással ellentétben azonnal, rugalmasan reagáltak a megváltozott helyzetre, így is három hétre volt szükség, hogy megszervezzék és átgondolják a kézfertőtlenítő szerek gyártását. Azt nem tudják, meddig tudják még fenntartani a gyártást a rengeteg bizonytalanságból és akár az áremelkedésekből adódóan. Azt is szem előtt kell tartaniuk, hogy versenyképesen tudjanak gyártani, hiszen sok ember megélhetése függ a tevékenységüktől. „Ráadásul a csomagolás is egy szűk keresztmetszet. Fogyunk ki a flakonokból, kupakokból. Most előveszi mindenki a félredobott kupakkészítő szerszámokat. Eddig minden féláron jött Kínából, egyszerűen nem érte volna meg itthon gyártani a szórófejeket, a bonyolultabb kupakokat. Nem tölthetjük zacskóba a fertőtlenítőszereket!” – hívja fel a figyelmet a problémára.

Az új helyzet az ügyvezető szerint tanulólecke az embereknek és a cégeknek is. „Nagyon át kell gondolnunk az ellátási láncokat és sokkal inkább helyi gyártásra, önellátásra kellene berendezkednünk” – véli. A cég tervei között szerepel, hogy a jövőben mindent, amit csak lehet, magyar forrásból szerezzenek be.

A csomagolás is elengedhetetlen

A csomagolás elengedhetetlen az élelmiszerek és a gyógyszerek folyamatos szállítása kapcsán is, a megnövekedett igény pedig a csomagolást gyártó vállalkozásokra is plusz terhet ró. Az alapanyag-utánpótlás biztosított a soroksári Rondo Hullámkartongyártó Kft.-nél: közel két hónapra elegendő tartalékkal folytatják a fokozott termelést. Náluk február második felében kezdett növekedni a termelés, amikor Olaszország és Spanyolország irányából elkezdett akadozni az élelmiszerimport, igazán viszont akkor ugrott meg a kereslet, amikor március elején megindult itthon az élelmiszerek felvásárlása.

Az esetükben 8,6 százalékos növekedés figyelhető meg (az előző év hasonló időszakához képest), még úgy is, hogy rengeteg intézkedést vezettek be a megelőzéssel és a fokozott higiéniával kapcsolatban a hazai üzemek teljes területén – ami viszont rontja a hatékonyságot. A társaság több száz magyarországi gyártó és kereskedő céget szolgál ki. „A megnövekedett igények miatt a magyarországi gyárban három műszakban, túlórákkal és hétvégén is teljes létszámmal, összesen 220 fővel folyik a termelés” – mondta Miklós Zsolt, a Rondo Hullámkartongyártó Kft. ügyvezetője. A legyártott csomagolások legnagyobb része, 40 százaléka érthető módon most az élelmiszeriparban hasznosul, de az egyre növekvő, jelenleg 10 százalékot jelentő online kereskedelem is hatalmas húzóerő az ágazatban, a gyógyszeripar, valamint a tisztító- és tisztálkodási szerek mellett. Ez az eloszlás arányaiban nem változott, csak a megrendelt mennyiségek nagyobbak.

Nem csak a WC-papír fogy

A megrendelt mennyiség óriásit nőtt a WC-papíroknál is. A termékből eddig naponta átlagosan 2 millió tekercs toalettpapírt gyártott a Vajda-Papír Kft., az elmúlt időszakban, március eleje óta ez napi 3 millióra emelkedett. De nem csak WC-papírból, papírtörlőből, zsebkendőből és szalvétából is körülbelül háromszor annyit rendelnek a kiskereskedelmi láncok a vezető hazai papírgyártótól, amely a világ több mint 20 országába exportál.

A társaság közel 500 főt foglalkoztat, és jelenleg is bővítik a létszámot, hogy biztonságosan ki tudják szolgálni a megrendeléseket. Az esetükben is minden létező óvintézkedés mellett folyik a termelés, több műszakban, hétfőtől-vasárnapig. Saját üzemben állítják elő a gyártott papíralapanyag 80 százalékát. „A nem hazai előállítású, alap- és segédanyagok esetében előfordulhat minimális ellátottsági ingadozás olyan termékszegmensekben, mint a dobozos papírzsebkendő, szalvéta és a négyrétegű toalettpapír, de a jó beszállítói kapcsolatainknak köszönhetően igyekszünk minél előrelátóbban és gördülékenyebben kezelni a jelenleg fennálló nemzetközi korlátozások ismeretében” – mondja Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója és tulajdonosa.

Ami az árakat illeti, a higiéniai papírtermékek esetében a fogyasztói áraknál nem tapasztaltak emelkedést, a jövőben viszont szükséges lépésnek látják a gyártók és a kereskedelmi láncok részéről is, hogy ne legyenek akciók annak érdekében, hogy biztosítani tudják az alapellátást. A működési költségeik ezzel szemben jelentősen megnőttek: „A szükséges extra higiéniai intézkedések és az idős munkavállalók védelmében tett lépések költségei mellett jelentős emelkedés van a szállítmányozás terén, ahol nem ritka a 80 százalékkal emelt fuvarozási költség is egy-egy szállítási pontra. Emellett a gyenge forint is okoz költségnövekedést egyes, nem hazai előállítású alapanyag beszerzésekor” – emeli ki az ügyvezető.

Minden jelenleg érvényben lévő vállalati rendelkezésükkel azon dolgoznak, hogy a megnövekedett mennyiségi igényeket mielőbb kielégítsék, a gyáraikban megállás nélkül folyik a termelés és a kereskedelmi partnereket is folyamatosan tájékoztatják a kiemelt fontosságú termékek elérhetőségével kapcsolatban. Tudják, a járványhelyzet miatt minden korábbinál nagyobb felelősség hárul rájuk.