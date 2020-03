Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5964e1a3-1f3d-4d13-8aeb-11a6c5d1482b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az éjszaka közepén több tucat koporsót kellett elszállítani Bergamóból, mert a város krematóriuma elérte teljesítménye felső határát. ","shortLead":"Az éjszaka közepén több tucat koporsót kellett elszállítani Bergamóból, mert a város krematóriuma elérte teljesítménye...","id":"20200319_Tragikus_kep_Bergamobol_koporsokat_szallito_katonai_konvoj_hagyta_el_a_varost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5964e1a3-1f3d-4d13-8aeb-11a6c5d1482b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f95fd5d-b396-4995-ae47-321ab1284490","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Tragikus_kep_Bergamobol_koporsokat_szallito_katonai_konvoj_hagyta_el_a_varost","timestamp":"2020. március. 19. 11:09","title":"Tragikus kép Bergamóból: koporsókat szállító katonai konvoj hagyta el a várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem láthatják a nézők a szuperprodukciót májusban. ","shortLead":"Nem láthatják a nézők a szuperprodukciót májusban. ","id":"20200319_A_koronavirus_miatt_elhalasztjak_az_uj_Jobaratokresz_forgatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801e2aa1-5566-4d48-8828-d91f324e2e57","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_A_koronavirus_miatt_elhalasztjak_az_uj_Jobaratokresz_forgatasat","timestamp":"2020. március. 19. 11:30","title":"Az új Jóbarátok-résznek is betett a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c664c4c-1272-4f43-9a89-6f471435d553","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Támogatják a pénzintézetek a magyar kormány által szerdán bejelentett gazdasági intézkedéseket a hitelek tőke- és kamatfizetésének felfüggesztéséről.","shortLead":"Támogatják a pénzintézetek a magyar kormány által szerdán bejelentett gazdasági intézkedéseket a hitelek tőke- és...","id":"20200318_koronavirus_gazdasag_mentocsomag_bankok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c664c4c-1272-4f43-9a89-6f471435d553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa99160-74f7-4877-8ff5-5d7e7273aa12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_koronavirus_gazdasag_mentocsomag_bankok","timestamp":"2020. március. 18. 22:28","title":"Több bank támogatja, amit Orbán bejelentett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is változhat a járványkórházzá alakított intézményekben.","shortLead":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is...","id":"20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69eba8bd-6d61-471a-b78f-eed2db6b31ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","timestamp":"2020. március. 19. 17:05","title":"Több vidéki kórháznál is szűrősátrakat állítottak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9c329f-7a39-424f-9c6f-ec4dc8ece11a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Li Ven-liangot is a koronavírus ölte meg.","shortLead":"Li Ven-liangot is a koronavírus ölte meg.","id":"20200320_koronavirus_vuhan_kina_orvos_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c9c329f-7a39-424f-9c6f-ec4dc8ece11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7c6ac6-dac1-4617-af68-38c941d2d3fd","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_vuhan_kina_orvos_rendorseg","timestamp":"2020. március. 20. 10:16","title":"Bocsánatot kért a kínai rendőrség a vírust felfedező orvostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester jelentette be a Facebookon, hogy van egy fertőzött a városban.","shortLead":"A polgármester jelentette be a Facebookon, hogy van egy fertőzött a városban.","id":"20200319_Dunaujvarosban_is_van_egy_koronavirusos_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d622aa95-a28c-4997-acd7-5e0077ed47a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Dunaujvarosban_is_van_egy_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 19. 19:52","title":"Dunaújvárosban is van egy koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járatok telítettsége mindössze 10 százalék. A Budapesti Közlekedési Központ bejelentette, hogy csütörtöktől a járványveszély elmúltáig bezárnak a ügyfélközpontjaik.","shortLead":"A járatok telítettsége mindössze 10 százalék. A Budapesti Közlekedési Központ bejelentette, hogy csütörtöktől...","id":"20200318_Alig_hasznalja_most_valaki_a_tomegkozlekedest_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f36d824-18e0-4c75-969f-832906af14e9","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Alig_hasznalja_most_valaki_a_tomegkozlekedest_Budapesten","timestamp":"2020. március. 18. 18:44","title":"Alig használja most valaki a tömegközlekedést Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyebek mellett megfelelő munkakörülményeket és biztonságot szeretnének.","shortLead":"Egyebek mellett megfelelő munkakörülményeket és biztonságot szeretnének.","id":"20200320_koronavirus_magyarorszagi_mentodolgozok_szovetsege_nyilt_segitseg_level_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb95170-45bb-4672-822b-68dff441687e","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_magyarorszagi_mentodolgozok_szovetsege_nyilt_segitseg_level_orban_viktor","timestamp":"2020. március. 20. 11:56","title":"Levélben kérik Orbán Viktor segítségét a mentődolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]