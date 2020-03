Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb04bab8-02e2-4bac-aa57-b99a86a52cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány telefonon is tájékoztat a kijárási korlátozásról - közölte vasárnap a Kormányzati Tájékoztatási Központ.","shortLead":"A kormány telefonon is tájékoztat a kijárási korlátozásról - közölte vasárnap a Kormányzati Tájékoztatási Központ.","id":"20200329_Koronavirus_Mindenkit_fel_fog_hivni_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb04bab8-02e2-4bac-aa57-b99a86a52cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15c4eb0-6e9d-44f8-b317-c6f86af9db19","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Koronavirus_Mindenkit_fel_fog_hivni_a_kormany","timestamp":"2020. március. 29. 16:58","title":"Koronavírus: Mindenkit fel fog hívni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerdán még olcsóbb lesz az üzemanyag.\r

","shortLead":"Szerdán még olcsóbb lesz az üzemanyag.\r

","id":"20200330_uzemanyag_benzin_arcsokkenes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1c1f94-88a6-490f-8606-cf68a888bfa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_uzemanyag_benzin_arcsokkenes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 10:50","title":"Tíz éve nem látott mélységbe zuhan a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10018a6-10a1-4d28-b2a7-5c0a3059912e","c_author":"Regős Gábor","category":"360","description":"\"Gyors visszapattanás\", azaz a gazdaság normalizálódása akkor lehetséges, ha a járvány nem húzódik - véli Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. makrogazdasági üzletágvezetője, aki sorra veszi a mostani helyzet előzményeit és lehetséges következményeit.","shortLead":"\"Gyors visszapattanás\", azaz a gazdaság normalizálódása akkor lehetséges, ha a járvány nem húzódik - véli Regős Gábor,...","id":"20200330_A_koronavirus_tanulsagai_avagy_mi_lesz_az_evtized_devizahitele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c10018a6-10a1-4d28-b2a7-5c0a3059912e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58aab31-6609-4475-ad34-c199947a8ac9","keywords":null,"link":"/360/20200330_A_koronavirus_tanulsagai_avagy_mi_lesz_az_evtized_devizahitele","timestamp":"2020. március. 30. 07:00","title":"Koronavírus és gazdaság – A Századvég szakértője szerint a túlzott globalizáció lehet 2020 \"devizahitele\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91709dd5-0321-4a77-88d0-0d94f7dbf6d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az otthoni munkavégzésre való átállással a Zoom nevű videokonferencia-alkalmazás népszerűsége is nagyot nőtt. És vannak olyanok, akiknek még járványügyi vészhelyzetben is nagy kedvük van trollkodni.","shortLead":"Az otthoni munkavégzésre való átállással a Zoom nevű videokonferencia-alkalmazás népszerűsége is nagyot nőtt. És vannak...","id":"20200330_zoom_videohivas_videokonferencia_troll_zoombombing","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91709dd5-0321-4a77-88d0-0d94f7dbf6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb5ccd1-ac84-4da0-bfb1-97887962f9db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_zoom_videohivas_videokonferencia_troll_zoombombing","timestamp":"2020. március. 30. 08:33","title":"Széttrollkodják a videohívásokat a Zoomban, és ez csak a kisebbik baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átlépte a tízezret az igazolt fertőzöttek száma Belgiumban, ahol a szombat délelőtt bejelentett több mint 1800 új fertőzés után vasárnapra újabb 1702 ember esetében lett pozitív a koronavírus-teszt, ezzel jelenleg 10 836 nyilvántartott fertőzött van az országban.","shortLead":"Átlépte a tízezret az igazolt fertőzöttek száma Belgiumban, ahol a szombat délelőtt bejelentett több mint 1800 új...","id":"20200329_Tizezer_felett_a_belga_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31969969-556f-46cf-9582-32e9409a58e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Tizezer_felett_a_belga_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 29. 13:18","title":"Tízezer felett a belga fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed7d956f-ea52-4208-a426-4fa5102da4c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötmillió forintnyi vágott dohánnyal béleltek ki egy csempész autót.","shortLead":"Ötmillió forintnyi vágott dohánnyal béleltek ki egy csempész autót.","id":"20200329_Meg_a_motortere_is_tele_volt_dohannyal_egy_autonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed7d956f-ea52-4208-a426-4fa5102da4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6214981f-0d62-4d2c-a60a-67bd3fe21986","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Meg_a_motortere_is_tele_volt_dohannyal_egy_autonak","timestamp":"2020. március. 29. 15:16","title":"Még a motortere is tele volt dohánnyal egy autónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5679bba-8404-44c8-a951-4294beb60739","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar úszóválogatott tagjai a jövő hét elején két fővárosi és három vidéki helyszínen újrakezdik a közös edzésmunkát.","shortLead":"A magyar úszóválogatott tagjai a jövő hét elején két fővárosi és három vidéki helyszínen újrakezdik a közös edzésmunkát.","id":"20200328_Edzesbe_allnak_a_magyar_uszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5679bba-8404-44c8-a951-4294beb60739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b04d71-0a91-48fa-a545-879026169e54","keywords":null,"link":"/sport/20200328_Edzesbe_allnak_a_magyar_uszok","timestamp":"2020. március. 28. 12:20","title":"Edzésbe állnak a magyar úszók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d4a650-6bc9-476e-8aae-593c527914c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyik új klímájához készített reklámvideót, amegyben egy eddig nem látott telefon is felbukkant. Ha ez egy jövendőbeli új mobil, akkor azért érdekes, ha nem az, akkor pedig azért.","shortLead":"A Samsung egyik új klímájához készített reklámvideót, amegyben egy eddig nem látott telefon is felbukkant. Ha...","id":"20200330_samsung_telefon_reklam_prototipus_video_legkondicionalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86d4a650-6bc9-476e-8aae-593c527914c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8223d33a-cd3e-43b4-b50f-40e38f479a2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_samsung_telefon_reklam_prototipus_video_legkondicionalo","timestamp":"2020. március. 30. 11:33","title":"Csak nézi az ember a Samsung légkondireklámját, aztán egyszer csak felbukkan egy telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]