[{"available":true,"c_guid":"40501a7b-5e8c-4f39-ae9e-ebbc9c72ef66","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfőtől lazítanak a korlátozásokon: újra nyitnak a parkok, többen lehetnek majd a boltokban és a templomokban is.","shortLead":"Hétfőtől lazítanak a korlátozásokon: újra nyitnak a parkok, többen lehetnek majd a boltokban és a templomokban is.","id":"20200416_koronavirus_lengyelorszag_enyhites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40501a7b-5e8c-4f39-ae9e-ebbc9c72ef66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658d8aae-094d-41bd-a83d-e3da69580e56","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_koronavirus_lengyelorszag_enyhites","timestamp":"2020. április. 16. 21:01","title":"A járványellenes intézkedések enyhítését jelentette be a lengyel kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0535fe75-795e-4663-8734-178878e47e39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahogy eltűntek a turisták, az állatok nyomban kifeküdtek napozni.","shortLead":"Ahogy eltűntek a turisták, az állatok nyomban kifeküdtek napozni.","id":"20200417_oroszlan_del_afrika_kruger_nemzeti_park_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0535fe75-795e-4663-8734-178878e47e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbe57b4-1dc9-45b1-8cee-8c7ebd7df32a","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_oroszlan_del_afrika_kruger_nemzeti_park_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 21:42","title":"Oroszlánok vettek vissza egy dél-afrikai utat, ahol korábban emberek jártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc43a93-ba3f-4744-bb2d-e0ec7f299733","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerület vezetése él a kormány adta lehetőséggel.\r

","shortLead":"A VIII. kerület vezetése él a kormány adta lehetőséggel.\r

","id":"20200416_koronavirus_jarvany_kijarasi_szigoritas_hetvege_jozsefvaros_piko_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc43a93-ba3f-4744-bb2d-e0ec7f299733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfb349d-1a44-4a8f-a0cb-db6f13ae4852","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_koronavirus_jarvany_kijarasi_szigoritas_hetvege_jozsefvaros_piko_andras","timestamp":"2020. április. 16. 20:18","title":"Hétvégén megint szigorítanak a kijárási szabályokon Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológiai iparban szerzett milliárdjaiból régóta kutatásokat gründoló Bill Gates szerint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) finanszírozásának leállítása nagyon veszélyes, mivel nincs más, aki a járvány ellen küzdhetne.","shortLead":"A technológiai iparban szerzett milliárdjaiból régóta kutatásokat gründoló Bill Gates szerint az Egészségügyi...","id":"20200416_bill_gates_donald_trump_who_tamogatas_koronavirus_vilagjarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a53f961-34a6-4895-95a7-df3a2ba07129","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_bill_gates_donald_trump_who_tamogatas_koronavirus_vilagjarvany","timestamp":"2020. április. 16. 13:03","title":"Bill Gates odaszólt Trumpnak: ha valamikor, akkor most nem kellene elgáncsolni a WHO-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8e9961-2fb2-4635-a18e-fcd3abe89f6c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Gyakorlatilag három munkakörben kell helytállniuk azoknak a szülőknek, akik otthon vannak a gyerekeikkel a karantén idején. Az összezártság a konfliktusok melegágya lehet, de attól még senki nem rossz szülő, hogy nehezen bírja türelemmel a jelenlegi helyzetet. Szél Dávid családi és párkapcsolati tanácsadó szakpszichológust kérdeztük arról, milyen stratégiákkal lehet átvészelni ezt az időszakot.","shortLead":"Gyakorlatilag három munkakörben kell helytállniuk azoknak a szülőknek, akik otthon vannak a gyerekeikkel a karantén...","id":"20200416_Most_derult_csak_ki_hogy_mennyire_torekenyek_vagyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e8e9961-2fb2-4635-a18e-fcd3abe89f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a257f2-dd71-4dda-a06c-7f0772f23f93","keywords":null,"link":"/elet/20200416_Most_derult_csak_ki_hogy_mennyire_torekenyek_vagyunk","timestamp":"2020. április. 16. 21:00","title":"Most derült csak ki, hogy mennyire törékenyek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781c5c94-f430-492e-814b-656b6392163e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban több mint 640 ezer az új típusú koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek száma. A baltimore-i Johns Hopkins egyetem csütörtök déli adatai szerint a halottak száma 31 015-re emelkedett.","shortLead":"Az Egyesült Államokban több mint 640 ezer az új típusú koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek száma. A baltimore-i...","id":"20200416_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=781c5c94-f430-492e-814b-656b6392163e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a73d6df-2b36-4060-b5e0-9a937a3e12d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok","timestamp":"2020. április. 16. 20:53","title":"Már 640 ezer fölött a fertőzöttek száma az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef16d7ec-1a4e-48a6-b33d-6897b5b9c2e5","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nincs nap, hogy ne kapnánk olvasói történeteket ellátást igénylő problémáik ellenére hazaküldött betegekről, vagy olyanokról, akiket tesztelés nélkül, fertőzötten akar hazaadni az intézmény. Olyan szomorú eset is van, amikor a koronavírus a jobbik eset, mert otthonában, orvosi felügyelet nélkül nagyobb veszélyben lenne a családtag. \r

","shortLead":"Nincs nap, hogy ne kapnánk olvasói történeteket ellátást igénylő problémáik ellenére hazaküldött betegekről, vagy...","id":"20200416_Tulajdonkeppen_orulhetek_hogy_koronavirusos_igy_legalabb_bent_maradhat_meg_ket_hetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef16d7ec-1a4e-48a6-b33d-6897b5b9c2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83192d56-eb00-439a-85bc-20f32e529bbb","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Tulajdonkeppen_orulhetek_hogy_koronavirusos_igy_legalabb_bent_maradhat_meg_ket_hetre","timestamp":"2020. április. 16. 14:55","title":"\"Még annak örülhetek, hogy anyám koronavírusos, így legalább nem küldik haza\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Európában már indokoltnak látják a lépést, Észak-Amerikában egyelőre zárva maradnak a boltok.","shortLead":"Európában már indokoltnak látják a lépést, Észak-Amerikában egyelőre zárva maradnak a boltok.","id":"20200417_Az_IKEA_majusban_megkezdi_a_boltjainak_ujranyitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ef7b79-bb1e-46b8-a8c7-576e6336c68f","keywords":null,"link":"/kkv/20200417_Az_IKEA_majusban_megkezdi_a_boltjainak_ujranyitasat","timestamp":"2020. április. 17. 19:21","title":"Az IKEA májusban megkezdi a boltjai újranyitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]