[{"available":true,"c_guid":"5397336d-dc5a-4263-80b9-fdd84320fa90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr több száz métert tehetett meg a sínek között.","shortLead":"A sofőr több száz métert tehetett meg a sínek között.","id":"20200419_Ismet_a_villamossinek_kozott_vesztegelt_egy_auto_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5397336d-dc5a-4263-80b9-fdd84320fa90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274635b6-3872-4d8d-90e3-609dfd6bd5c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200419_Ismet_a_villamossinek_kozott_vesztegelt_egy_auto_Budapesten","timestamp":"2020. április. 19. 15:23","title":"Ismét a villamossínek között vesztegelt egy autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dff08ee-ab33-4c96-ad7e-7381aeca565e","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Amikor a Fidesz fejbólintójánosa a törvénytelen törvényeket szentesítő aláírásaival módszeresen kiírja magát a történelemből, korántsem csupán plagizáló „álamfő”-elődje példáját követi, hanem igen jellegzetes rendszerváltás előtti hagyományt éltet tovább.","shortLead":"Amikor a Fidesz fejbólintójánosa a törvénytelen törvényeket szentesítő aláírásaival módszeresen kiírja magát...","id":"202016__bologato_allamfok__epizodok_asulytalansagra__mintavetel__irnak_rendelkezesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dff08ee-ab33-4c96-ad7e-7381aeca565e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48b8dd8-63af-4ceb-88bd-bea89be77633","keywords":null,"link":"/360/202016__bologato_allamfok__epizodok_asulytalansagra__mintavetel__irnak_rendelkezesre","timestamp":"2020. április. 21. 07:00","title":"Magyar hagyomány, hogy az államfői poszton aláírásukért tartott bábfigurák vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9f5d7c-d381-4481-ada1-4896c2f34d3a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Majdnem ötezer ember kerülhet utcára.","shortLead":"Majdnem ötezer ember kerülhet utcára.","id":"20200420_csod_norwegian_air_shuttle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e9f5d7c-d381-4481-ada1-4896c2f34d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1665bf-d0e4-4c65-ae5f-d8bbb60e592e","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_csod_norwegian_air_shuttle","timestamp":"2020. április. 20. 18:35","title":"Csődbe ment egy norvég fapados légitársaság négy leányvállalata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38556e2d-261a-4e39-9ae8-a39f4da2d928","c_author":"Balázs Zoltán","category":"360","description":"Jönnie kellett az igazi válságnak. 