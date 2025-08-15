Taxisokat ellenőriztek a Szigeten: volt, aki 60 ezer forintért vitt utast a Nyugatitól a fesztiválra

A BKK szolgáltatásellenőrei a Sziget Fesztivál ideje alatt, a beköltözéstől a kiköltözésig tartó nyolc nap során közel 400 taxist ellenőriztek, és 164 esetben vettek fel jegyzőkönyvet – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Az ellenőrök 89 esetben találtak szabálytalanságot: 83 alkalommal a taxiszolgáltatás, hat alkalommal pedig az engedély nélküli taxiszolgáltatás miatt szabtak ki büntetést. A BKK 54 esetben próbavásárlókkal hajtotta végre az ellenőrzést.

A hatóságok végül hat taxiról vették le a rendszámot. Többször előfordult, hogy a taxisofőrök nem a kért úti célra szállították utasaikat: ezekben az esetekben a rendőrök a járműveket kivették a forgalomból, majd az ellenőrzési pontra kísérték.

Az ellenőrzések során általános probléma volt, hogy a taxisok nem adtak pénzügyi bizonylatot, valamint hiányoztak a kötelező arculati elemek a járművekről – például az utastájékoztatók, a műszerfali tarifatábla vagy a taxiállomás-használati hozzájárulás matricája. Előfordult, hogy egy taxis több mint másfél éve lejárt igazolvánnyal szállított utast.

Az engedéllyel rendelkező taxisok körében is akadtak, akik a jogszabályban meghatározott hatósági árnál jóval magasabb viteldíjat alkalmaztak. A BKK többször tapasztalta, hogy a taxisofőrök előre meghatározták a viteldíjat, és taxaméter használata nélkül vitték el az utasukat.

Az ellenőrzés során olyan taxist is elfogtak, aki a Nyugati pályaudvartól a fesztivál helyszínére 60 ezer forintért szállította az utasokat – ez több mint tizenkétszerese a szabályos viteldíjnak. A sofőrt a rendőrök csalás gyanújával előállították.

A fesztivál ideje alatt a BKK többször is azonosított engedély nélküli szolgáltatókat, amelyek különféle mobilalkalmazásokon keresztül, hétköznapi civil járművekkel végeztek személyszállítást. Ezekben az esetekben a rendőrség közúti bírságot szabott ki, a Közlekedési Hatóság pedig a jármű forgalmi engedélyét és rendszámát bevonta, valamint eljárást indított a járművezetővel és az üzembentartóval szemben.

(Nyitókép forrása: Budapesti Közlekedési Központ)