[{"available":true,"c_guid":"9975c921-0f1d-46f8-a88d-eb523e405ecb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"László Imre, a DK egészségügyi szakpolitikusa, a Szent Imre kórház volt igazgatója a Magyar Hang írásásra reagált, amely szerint száz fekvőbetegnél és negyven kórházi dolgozónál mutatták ki a koronavírust a Szent Imre kórházban.","shortLead":"László Imre, a DK egészségügyi szakpolitikusa, a Szent Imre kórház volt igazgatója a Magyar Hang írásásra reagált...","id":"20200425_DK_A_kormany_felelossege_hogy_100_beteg_es_40_dolgozo_betegedhetett_meg_a_Szent_Imre_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9975c921-0f1d-46f8-a88d-eb523e405ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6bf077-f828-4483-812d-bcb1c98db5c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_DK_A_kormany_felelossege_hogy_100_beteg_es_40_dolgozo_betegedhetett_meg_a_Szent_Imre_korhazban","timestamp":"2020. április. 25. 17:03","title":"DK: A kormány felelőssége, hogy 100 beteg és 40 dolgozó betegedhetett meg a Szent Imre kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dff2f7f-6851-4b5b-a9f7-1e11e1b534fd","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A 2018-as legdrágább és legnagyobb iPhone teljesítményét is veri az Apple új, pénztárcabarát mobilja. De mindennél azért nem erősebb.","shortLead":"A 2018-as legdrágább és legnagyobb iPhone teljesítményét is veri az Apple új, pénztárcabarát mobilja. De mindennél...","id":"20200425_iphone_se_2020_teszt_teljesitmeny_antutu_iphone_xs_max","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dff2f7f-6851-4b5b-a9f7-1e11e1b534fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128f3a55-88d8-4d28-b05b-2ef7a2fad327","keywords":null,"link":"/tudomany/20200425_iphone_se_2020_teszt_teljesitmeny_antutu_iphone_xs_max","timestamp":"2020. április. 25. 08:03","title":"Erős az új kicsi, olcsó iPhone, és nem hiszi, mennyire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150ef2d7-a23c-4c9a-867d-7cbd158fbce3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A profi boksz korábbi nehézsúlyú világbajnoka azért akar megint bokszolni, hogy pénzt keressen hajléktalanok és kábítószerfüggők számára.\r

","shortLead":"Az elmúlt napokban szárnyra kapott hírek szerint Kim Dzsong Un észak-koreai vezető komoly szív- és érrendszeri műtéten...","id":"20200425_Kina_egeszsegugyi_szakertoket_kuldott_Kim_Dzsong_Unhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bad0d00f-0770-4a10-aeeb-af9e86b1b08d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddca999f-0af0-4c66-81f2-cd200195c1e0","keywords":null,"link":"/vilag/20200425_Kina_egeszsegugyi_szakertoket_kuldott_Kim_Dzsong_Unhoz","timestamp":"2020. április. 25. 15:08","title":"Kína egészségügyi szakértőket küldött Kim Dzsong Unhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b0849a-fbed-4688-a3e2-c6974dbd482d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kipróbáltuk, hogy mit tudnak a mostanság kapható töltők és powerbankek, melyekkel nemcsak mobilok, hanem akár notebookok is feltölthetők. Akár út közben, bárhol. ","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy mit tudnak a mostanság kapható töltők és powerbankek, melyekkel nemcsak mobilok, hanem akár...","id":"20200425_vezetekes_es_a_nelkuli_mobiltoltok_teszt_powerbank_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36b0849a-fbed-4688-a3e2-c6974dbd482d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95c091b-7e00-4ec1-bb06-62fe3b7abe2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200425_vezetekes_es_a_nelkuli_mobiltoltok_teszt_powerbank_velemeny","timestamp":"2020. április. 25. 16:30","title":"Mivel tudom leggyorsabban feltölteni a telefonom? Mobiltöltőket vallattunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vasárnap délután bekövetkezett technikai hiba miatt szünetel a hagyományos műsorszórásban és az online platformokon is az RTL Klub adása.","shortLead":"Egy vasárnap délután bekövetkezett technikai hiba miatt szünetel a hagyományos műsorszórásban és az online platformokon...","id":"20200426_rtl_klub_adasszunet_technikai_hiba_kabelatvagas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940f1bd4-4d21-4dfd-bbf0-322b6212c0bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200426_rtl_klub_adasszunet_technikai_hiba_kabelatvagas","timestamp":"2020. április. 26. 16:38","title":"Elsötétült az RTL Klub, átvágtak egy fontos kábelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0bc4b7-63b1-463d-8c7d-01338723fa3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legrosszabb forgatókönyv szerint egyszerre 14 ezer embernek kellene lélegeztetőgép Magyarországon. A korlátozásokat nagyon óvatosan kell feloldani, a kontaktusok csökkentésén túl egyéb intézkedésekre is szükség lesz.","shortLead":"A legrosszabb forgatókönyv szerint egyszerre 14 ezer embernek kellene lélegeztetőgép Magyarországon. A korlátozásokat...","id":"20200426_A_kormanynak_nagyon_pontosan_kell_kalibralnia_a_jarvany_terjedeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab0bc4b7-63b1-463d-8c7d-01338723fa3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043c8712-ba6c-4ca0-958d-ed9a9b6f8adc","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_A_kormanynak_nagyon_pontosan_kell_kalibralnia_a_jarvany_terjedeset","timestamp":"2020. április. 26. 14:10","title":" Kiderült, mi a legrosszabb koronavírus-forgatókönyv, amivel a kormány számol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3502522-aad3-4f9d-9b41-c6ff12d357cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a nemzetközi jogvédő szervezetnél csak a liberális magyar forrásokból tájékozódnak.\r

