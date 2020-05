Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12e19e5f-984b-48fa-b1d2-7d04fd4a6fd4","c_author":"Balla Györgyi - Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Egyik napról a másikra kellett túlélési stratégiát kidolgoznia a hazai vendéglátóhelyeknek a veszélyhelyzet kihirdetésekor. Két budapesti éttermet kerestünk, amelyeknek tulajdonosai nem adták fel, igyekeztek új utakat keresni a napról napra változó, sokszor reménytelennek tűnő helyzetben.","shortLead":"Egyik napról a másikra kellett túlélési stratégiát kidolgoznia a hazai vendéglátóhelyeknek a veszélyhelyzet...","id":"20200507_padthai_zila_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12e19e5f-984b-48fa-b1d2-7d04fd4a6fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb50651-c5e3-471e-941a-e744d4d21f12","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_padthai_zila_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","timestamp":"2020. május. 07. 16:10","title":"Bezárás helyett újratervezés – keresik a kiutat a budapesti éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65ba07e-bac1-47b5-ba28-a4953274b3c4","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"1920. május elsején otthon maradhattak, de nem gyűlésezhettek a munkások, aztán megérkezett a békeszerződés tervezete. Hamar kiderült, hogy az szemernyit sem változhat. A politikusok és az újságok többsége halálos ítéletről, igazságtalanságról beszélt, realistább hangok alig hallatszottak. Centenáriumi cikksorozatunk 3. része.\r

","shortLead":"1920. május elsején otthon maradhattak, de nem gyűlésezhettek a munkások, aztán megérkezett a békeszerződés tervezete...","id":"20200507_trianon_1920_majus_bekeszerzodes_tervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f65ba07e-bac1-47b5-ba28-a4953274b3c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51385365-602c-4997-814e-81adaad6c57e","keywords":null,"link":"/360/20200507_trianon_1920_majus_bekeszerzodes_tervezet","timestamp":"2020. május. 07. 11:30","title":"Egy hónappal Trianon előtt fel sem merült, hogy csak \"részben\" lesz igazságtalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Wagner Group nevű orosz \"biztonsági magáncég\" 800-1200 katonája támogatja Halífa Haftar tábornokot az ENSZ egy bizottsága szerint.","shortLead":"A Wagner Group nevű orosz \"biztonsági magáncég\" 800-1200 katonája támogatja Halífa Haftar tábornokot az ENSZ...","id":"20200507_Orosz_zsoldosok_libia_ensz_haftar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d499575e-b0ad-4e44-af19-53b814a5a25d","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_Orosz_zsoldosok_libia_ensz_haftar","timestamp":"2020. május. 07. 05:54","title":"Orosz zsoldosok segítik a líbiai kormány székhelyét támadó hadurat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e694d0fe-2e7e-4544-bb65-e3f50a2da59f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A konszern a beruházási költségek csökkentéséről döntött.","shortLead":"A konszern a beruházási költségek csökkentéséről döntött.","id":"20200506_A_BMW_elhalasztja_a_debreceni_uzemenek_az_epiteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e694d0fe-2e7e-4544-bb65-e3f50a2da59f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fe6944-9b32-4fcd-a08f-c124b55c5bdb","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_A_BMW_elhalasztja_a_debreceni_uzemenek_az_epiteset","timestamp":"2020. május. 06. 10:40","title":"A BMW elhalasztja a debreceni üzemének építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az április 21-én elvégzett tesztelés során egy koronavírusos beteget találtak a XIII. kerületi ISOLA Éjjeli Menedékhelyen, a férfinél PCR-teszt is kimutatta a fertőzést, őt azóta az Uzsoki Kórházban ápolják. Az intézményben jelenleg 39 ember lakik, más betegről nem tudnak. ","shortLead":"Az április 21-én elvégzett tesztelés során egy koronavírusos beteget találtak a XIII. kerületi ISOLA Éjjeli...","id":"20200505_nepsziget_isola_hajlektalanszallo_koronavirus_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10bbf98-0a1d-4361-8f66-0da31d3205d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_nepsziget_isola_hajlektalanszallo_koronavirus_beteg","timestamp":"2020. május. 05. 19:36","title":"A Népszigeten működő hajléktalanszállón is találtak koronavírus-fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd0f611-8c0b-4728-8726-36d1a473b572","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti-Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter.","shortLead":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje...","id":"20200506_Karantenversek_II__Kiss_Judit_Agnes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fd0f611-8c0b-4728-8726-36d1a473b572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b6abaa-b6db-4e7c-af69-7e4c8720b985","keywords":null,"link":"/360/20200506_Karantenversek_II__Kiss_Judit_Agnes","timestamp":"2020. május. 06. 16:45","title":"Karanténversek II. - Kiss Judit Ágnes: Békeidő és A Nagy Ragály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efee547b-fdc3-43f2-a291-679bffb34cba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 190 méter magas épület teljesen kiégett.\r

","shortLead":"A 190 méter magas épület teljesen kiégett.\r

","id":"20200506_felhokarcolo_egyesult_arab_emirsegek_tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efee547b-fdc3-43f2-a291-679bffb34cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66384591-0aad-4894-8b42-dc46c0a039b8","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_felhokarcolo_egyesult_arab_emirsegek_tuz","timestamp":"2020. május. 06. 07:28","title":"Fáklyaként égett egy felhőkarcoló az Egyesült Arab Emírségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először hagyta el Washingtont az amerikai elnök a járvány kitörése óta. Maszkot nem vitt magával Phoenixbe.","shortLead":"Először hagyta el Washingtont az amerikai elnök a járvány kitörése óta. Maszkot nem vitt magával Phoenixbe.","id":"20200506_Trump_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9043739-3578-45a0-8394-54e9401a2077","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_Trump_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 05:55","title":"Trump: Ha újra fellángol a járvány, akkor majd eloltjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]