[{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pirotechnikai eszköz felrobbant, a gyermek pedig súlyos sérülést szenvedett.\r

\r

\r

","shortLead":"A pirotechnikai eszköz felrobbant, a gyermek pedig súlyos sérülést szenvedett.\r

\r

\r

","id":"20200506_Vadat_emeltek_a_szurkolo_ellen_aki_eletveszelyesen_megsebesitette_fiat_egy_stroboszkoppal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1625c7ba-d373-4748-a693-0c6f00e861c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_Vadat_emeltek_a_szurkolo_ellen_aki_eletveszelyesen_megsebesitette_fiat_egy_stroboszkoppal","timestamp":"2020. május. 06. 10:53","title":"Vádat emeltek a Fradi-szurkoló ellen, aki tűzijátékot adott a gyereke kezébe egy meccsen és az felrobbant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Eximbanknál 707 millió dollárnyi hitelkeret áll a magyar vállalkozások rendelkezésére, hogy a Türk Tanács tagországainak piacán érvényesülhessenek. És egyébként maszkot is küldtek nekünk.","shortLead":"Az Eximbanknál 707 millió dollárnyi hitelkeret áll a magyar vállalkozások rendelkezésére, hogy a Türk Tanács...","id":"20200506_Befektetesi_alapot_hozott_letre_Turk_Tanacs_Magyarorszag_is_csatlakozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a2e6e6-98be-4864-b0a0-0d9afdb1a2d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200506_Befektetesi_alapot_hozott_letre_Turk_Tanacs_Magyarorszag_is_csatlakozott","timestamp":"2020. május. 06. 17:17","title":"Magyarország is csatlakozott a Türk Tanács befektetési alapjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Többet ártunk a környezetünknek azzal, hogy most otthon maradunk, mintha repülőre ülnénk. És az is rossz hír, hogy a légszennyezettség csökkenése fokozza a globális felmelegedést. ","shortLead":"Többet ártunk a környezetünknek azzal, hogy most otthon maradunk, mintha repülőre ülnénk. És az is rossz hír...","id":"20200506_Mibol_all_ossze_a_kibocsatas_ha_a_fel_vilag_karantenban_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0b26c1-74ed-4fdc-98c7-8215dc4521d6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200506_Mibol_all_ossze_a_kibocsatas_ha_a_fel_vilag_karantenban_van","timestamp":"2020. május. 06. 07:32","title":"Miért óriási még mindig a kibocsátás, ha a fél világ karanténban van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11100072-301b-4103-bb0f-b4e1e7748bec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég kellemetlen, ha nem bízhatunk antivírus alkalmazásunkban. Jó pár ilyen programról mutatták ki, hogy sebezhetőségeket tartalmaz, így előfordulhat, hogy maga a víruskereső program sodorja bajba a felhasználót.","shortLead":"Elég kellemetlen, ha nem bízhatunk antivírus alkalmazásunkban. Jó pár ilyen programról mutatták ki...","id":"20200506_rack911labs_28_viruskereso_biztonsagi_res","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11100072-301b-4103-bb0f-b4e1e7748bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93379834-739f-4d59-b7a2-4e3c885f4c06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_rack911labs_28_viruskereso_biztonsagi_res","timestamp":"2020. május. 06. 08:03","title":"Milyen víruskereső van a gépén? 28-ról derült ki, hogy veszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0036da5-4d7d-4234-8774-2eedaba47ca5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Napra pontosan 70 évvel ezelőtt, 1950. május 7-én nyitották meg Budapest nemzetközi repülőterét. Az elmúlt hét évtizedben utasok százmilliói és repülőgépek milliói fordultak meg a ferihegyi futópályákon és terminálépületekben.","shortLead":"Napra pontosan 70 évvel ezelőtt, 1950. május 7-én nyitották meg Budapest nemzetközi repülőterét. Az elmúlt hét...","id":"20200507_ferihegy_repuloter_evfordulo_jubileum_unnep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0036da5-4d7d-4234-8774-2eedaba47ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd58494-7013-4086-b45a-a093b0a26306","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_ferihegy_repuloter_evfordulo_jubileum_unnep","timestamp":"2020. május. 07. 17:37","title":"Ma 70 éves a ferihegyi repülőtér, látványos élőképpel ünnepelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla Firefox 76-os verziószámának legfőbb fejlesztése a jelszavak biztonságára fókuszál, de történt némi változás az egyre szélesebb körben használt Zoom videokonferencia-szolgáltatás kezelésében is.","shortLead":"A Mozilla Firefox 76-os verziószámának legfőbb fejlesztése a jelszavak biztonságára fókuszál, de történt némi változás...","id":"20200506_mozilla_firefox_76_bongeszo_jelszo_vedelme_zoom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568367bf-dbe9-49a2-b49d-0f12a38a041f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_mozilla_firefox_76_bongeszo_jelszo_vedelme_zoom","timestamp":"2020. május. 06. 11:38","title":"Frissítse, ha Firefoxot használ: jelszavas okosság jött, sőt a Zoom is jobb lett benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május közepén érkezhet a Microsoft Teamsbe egy fontos újítás: kétszáznál is többen kapcsolódhatnak be egy távbeszélgetésbe.","shortLead":"Május közepén érkezhet a Microsoft Teamsbe egy fontos újítás: kétszáznál is többen kapcsolódhatnak be...","id":"20200507_microsoft_teams_250_resztvevo_egy_chatben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011d65c4-ad23-4c5f-b0f9-50df5527e5e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_microsoft_teams_250_resztvevo_egy_chatben","timestamp":"2020. május. 07. 09:33","title":"Újítás jön a Microsoft Teamsbe: most már tényleg bevonhatja az egész céget a beszélgetésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29bdf25-16f1-4dd4-b2d7-a389b61934bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddigi ismeretek szerint a Földhöz legközelebbi fekete lyukat fedezték fel a déli égbolton az Európai Déli Obszervatórium (ESO) kutatói.","shortLead":"Az eddigi ismeretek szerint a Földhöz legközelebbi fekete lyukat fedezték fel a déli égbolton az Európai Déli...","id":"20200506_legkozelebbi_fekete_lyuk_eso_hr_6819","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f29bdf25-16f1-4dd4-b2d7-a389b61934bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359bdf0c-39a3-4a9d-9ebe-2917eb507c27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_legkozelebbi_fekete_lyuk_eso_hr_6819","timestamp":"2020. május. 06. 22:10","title":"\"Láthatatlan gravitációs szörnyeteg\": sosem találtak még a Földhöz ennyire közel fekete lyukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]