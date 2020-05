Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az áprilisi forgalom a tavalyi fele volt csak, most viszont már folyamatosan nő az autók és teherautók száma az utakon.","shortLead":"Az áprilisi forgalom a tavalyi fele volt csak, most viszont már folyamatosan nő az autók és teherautók száma az utakon.","id":"20200514_autok_forgalom_kozlekedes_utak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9405e691-90ef-4882-8741-66c75e552acd","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_autok_forgalom_kozlekedes_utak","timestamp":"2020. május. 14. 09:00","title":"Egyre többen ülnek újra autóba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felére esett a forgalom, az alkalmazottak is nehéz helyzetben vannak.","shortLead":"Felére esett a forgalom, az alkalmazottak is nehéz helyzetben vannak.","id":"20200512_Terdre_kenyszeritette_a_virus_a_konyves_szakmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b241764-d144-4bd0-ad9f-2945e7517cc3","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_Terdre_kenyszeritette_a_virus_a_konyves_szakmat","timestamp":"2020. május. 12. 13:09","title":"Térdre kényszerítette a vírus a könyves szakmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491b6e5d-5f9a-4bb8-a1de-125d9115ac49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A strandot még nem nyithatják meg, pecázni viszont már lehet.","shortLead":"A strandot még nem nyithatják meg, pecázni viszont már lehet.","id":"20200513_lupa_to_horgasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=491b6e5d-5f9a-4bb8-a1de-125d9115ac49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b30d32-960a-4950-90ed-cb7ce31bb490","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_lupa_to_horgasz","timestamp":"2020. május. 13. 12:20","title":"Gerendai horgászokat csalogat a Lupa-tóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9595dcfa-ca9b-49b9-aa35-e6ef872f6fb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint egy tucat egészségügyi dolgozó fertőződött meg a budapesti intézményben.","shortLead":"Több mint egy tucat egészségügyi dolgozó fertőződött meg a budapesti intézményben.","id":"20200512_korhaz_ferozes_nover","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9595dcfa-ca9b-49b9-aa35-e6ef872f6fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b287926-643e-46dd-a6e6-5fbf222c2ab8","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_korhaz_ferozes_nover","timestamp":"2020. május. 12. 18:15","title":"RTL: Megfertőzte kollégáit két nővér, akik szájmaszk nélkül dolgoztak a Bajcsy kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51e429e-8f24-4cec-8a58-5671aa5297a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A karantén alatt érzelmes klipet készített születésnapjára Geszti Péter. Az animációs klip a Noé című régebben írt dalra készült, ám most különösen aktuális. ","shortLead":"A karantén alatt érzelmes klipet készített születésnapjára Geszti Péter. Az animációs klip a Noé című régebben írt...","id":"20200513_Erzelmes_klipet_keszitett_szulinapjara_Geszti_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c51e429e-8f24-4cec-8a58-5671aa5297a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72986cf2-0e6b-46e3-ae4a-06969aad1fa4","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_Erzelmes_klipet_keszitett_szulinapjara_Geszti_Peter","timestamp":"2020. május. 13. 08:47","title":"Geszti Péter nem szeretne visszatérni a korábbi életéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Robert Koch országos közegészségügyi intézet elnökhelyettese rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a mutató emelkedése körüli nyugtalanság miatt.","shortLead":"A Robert Koch országos közegészségügyi intézet elnökhelyettese rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a mutató emelkedése...","id":"20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_nemetorszag_robert_koch_intezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa000834-ee1c-4d91-af89-f102d3331b24","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_nemetorszag_robert_koch_intezet","timestamp":"2020. május. 12. 14:17","title":"Elmagyarázta a német szakértő, miért nem kell pánikolni a reprodukciós ráta emelkedésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98af42d-b937-4e6b-8780-8bb2d7c00e93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Tesla Model 3 kormánya egyszerűen leesett a helyéről.","shortLead":"A vadonatúj Tesla Model 3 kormánya egyszerűen leesett a helyéről.","id":"20200513_Kicsit_tobb_mint_szepseghiba__kezeben_maradt_a_kormany_a_Teslatulajnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c98af42d-b937-4e6b-8780-8bb2d7c00e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8086a387-adc4-4548-b1da-949bdb7362df","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_Kicsit_tobb_mint_szepseghiba__kezeben_maradt_a_kormany_a_Teslatulajnak","timestamp":"2020. május. 13. 12:01","title":"Kicsit több mint szépséghiba – kezében maradt a kormány a Tesla-tulajnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c851a94-4865-4f8b-b7da-351bf22f3d74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitrij Peskov nejét szintén kórházban ápolják, ő azt mondta, a férfi a munkából hozta haza a vírust, ami miatt most mindketten ellátásra szorulnak.","shortLead":"Dmitrij Peskov nejét szintén kórházban ápolják, ő azt mondta, a férfi a munkából hozta haza a vírust, ami miatt most...","id":"20200512_dmitrij_peskov_kreml_szovivo_vlagyimir_putyin_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c851a94-4865-4f8b-b7da-351bf22f3d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf3ad12-bc24-41e8-8fb0-49212c07632f","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_dmitrij_peskov_kreml_szovivo_vlagyimir_putyin_koronavirus","timestamp":"2020. május. 12. 16:06","title":"Koronavírussal kórházba került Putyin szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]