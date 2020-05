A koronavírus veszélyhelyzet, a mostanra borítékolható gazdasági visszaesés sem vette el sokak kedvét attól, hogy lakáshitelt vegyenek fel. Ők most két ellentétes dolgot tapasztalhatnak: a bankok nagyon megválogatják, hogy kiknek adnak hitelt, ám ha valakit hitelképesnek találnak, az a válság előtti alacsony kamattal juthat most pénzhez.

Sokan érdeklődnek a lakáshitelek iránt, ám ők most a korábbinál nehezebben juthatnak banki finanszírozáshoz. A bankok például óvatosabbak lettek az elfogadott jövedelmeket illetően, így többek között a katás vállalkozók, az egyéni vállalkozók, az egyéni vállalkozók alkalmazottai, a külföldön dolgozók, vagy éppen a válsággal leginkább érintett ágazatok munkavállalói – például turizmus, vendéglátás, autógyártás stb. – most bizony nagyon nehezen jutnak kölcsönhöz. Sokakat érint az is, hogy az osztalékot, a bérleti díjból származó bevételt, a jutalmat, a bónuszt és a cafeteriát sem veszi most figyelembe sok bank a jövedelem megállapítása során.

A második akadály a lakáshitelesek előtt a nagyobb önerő szükséglet, ugyanis míg a bankok korábban akár a vételár 70-80 százalékáig is meghiteleztek egy budapesti vagy nagyvárosi használt lakást, addig most 60-70 százalék inkább a realitás. És ha ez még nem volna elég, a bankok értékbecslései is óvatosabbak lettek, így már többször előfordult, hogy a bank végül kevesebbre értékelt egy ingatlant, mint amennyit a vevő adott érte. Példa: valaki 40 millióért lefoglalózott egy budapesti lakást, amit a bank 35 millió forintra értékelt. Így 70 százalékos hitelfedezeti aránnyal számolva a bank nem 28 millió forint, hanem csak 24,4 millió forint hitelt ad, vagyis 3,6 millió forinttal több saját forrás kell majd a vételhez. Ha az ingatlant a vevő már lefoglalózta, ám a plusz pénzt képtelen előteremteni, akkor pedig a foglaló bánhatja azt a rossz döntését, hogy nem a finanszírozó bank megkeresésével kezdte a lakásvásárlást.

Viszont, aki sikeresen veszi az előbbi akadályokat, vagyis megfelelő összegű, a bankok által is elfogadott jövedelemmel rendelkezik, valamint kellő mennyiségű saját forrást tud előteremteni, az azt tapasztalhatja, hogy a legnépszerűbb lakáshitelek kamatszintje január óta bizony nem nőtt.

A 13 magyar bank ajánlatait összehasonlító Bankmonitor lakáshitel kalkulátor szerint a legolcsóbb 15 millió forint összegű, 20 éves futamidejű, 10 éves kamatperiódusú lakáshitel havi törlesztője mindössze 540 forinttal magasabb most, mint január elején volt, míg ugyanez a kölcsön végig fix kamattal, éppen annyiba kerül most is.

Van egy szegmens azonban, ahol látványos áremelkedést mutat a Bankmonitor kalkulátora, ezek pedig a változó kamatozású hitelek. Ha valaki évente változó kamatú lakáshitelt venne fel – változó kamatúnak hívjuk az egy éves, vagy ennél rövidebb kamatperiódusú kölcsönöket –, akkor azt látja, hogy egy ilyen, 15 millió forintos hitel havi törlesztője csaknem 9 ezer forinttal drágult az év elejéhez képest, ami teljes visszafizetésben már 1,6 millió forint különbség 2 évtized alatt. Ez persze nem sok lakáshitel-igénylőt érint, hiszen az új szerződéseknek alig 1 százaléka ilyen. A rövid kamatperiódusú hitelek drágulása annak köszönhető, hogy ezek kamata a BUBOR (bankközi forint hitelkamatláb, ami azt mutatja meg, hogy a bankok milyen kamaton adnának hitelt egymásnak különböző futamidőkre) alapján van megállapítva, ez pedig január óta jelentősen emelkedett.