[{"available":true,"c_guid":"aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kerület új vezetése szerint az előző túl nagy kedvezményt adott a területhasználati díjból az akadályrepülő-világbajnokság szervezőinek.","shortLead":"A kerület új vezetése szerint az előző túl nagy kedvezményt adott a területhasználati díjból...","id":"20200518_hutlen_kezeles_red_bull_air_race_budavari_onkormanyzat_v_naszalyi_marta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e789a1-1805-484e-b9a7-860bb22d9d66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_hutlen_kezeles_red_bull_air_race_budavari_onkormanyzat_v_naszalyi_marta","timestamp":"2020. május. 18. 17:48","title":"Hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést az I. kerület a Red Bull Air Race ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április végén már 330 ezren kerestek munkát. A számuk egy hónappal korábban 281 ezer volt, egy éve pedig 155 ezer.","shortLead":"Április végén már 330 ezren kerestek munkát. A Facebookon is terjedő állításnak némi valóságalapja ugyan van, de a Snopes tényfeltáró oldal szerint összességében nem igaz.","shortLead":"Ha valaki sokáig visel arcmaszkot, túl sok szén-dioxidot fog belélegezni, ez pedig ártalmas az egészségre. ","shortLead":"A 37 szerelvényből 18-nál már látszanak a repedés jelei. ","shortLead":"Továbbra is minden rendben van a gyerekekkel – jelentette ki Douglas Downey, az Ohiói Állami Egyetem...","id":"202020_gyerekek_es_kepernyoido_minden_rendben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac95a682-9e88-4c75-919c-b5298dc6bded","keywords":null,"link":"/360/202020_gyerekek_es_kepernyoido_minden_rendben","timestamp":"2020. május. 19. 12:00","title":"Nincs azzal semmi baj, hogy a gyerekek sokat néznek képernyőt – állítja egy új tanulmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tűzoltóautó éppen egy káresethez vonult ki.","shortLead":"A tűzoltóautó éppen egy káresethez vonult ki.","id":"20200519_Megserult_negy_tuzolto_Hajduboszormenynel_mentohelikopter_a_helyszinen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6aa156-6eae-4ebf-95ea-68fca8b02c15","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_Megserult_negy_tuzolto_Hajduboszormenynel_mentohelikopter_a_helyszinen","timestamp":"2020. május. 19. 17:56","title":"Megsérült négy tűzoltó Hajdúböszörménynél, mentőhelikopter a helyszínen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d63e66-6677-4f7a-9ebc-d5d68b6bf93d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Halálos iramban filmek hét éve elhunyt sztárja komoly autógyűjteménnyel rendelkezett.","shortLead":"A Halálos iramban filmek hét éve elhunyt sztárja komoly autógyűjteménnyel rendelkezett.","id":"20200519_Kozel_50_millio_forintert_aruljak_Paul_Walker_BMW_M3asat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4d63e66-6677-4f7a-9ebc-d5d68b6bf93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d98dcc-5abf-4dae-a3a1-7dc43aeca2ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_Kozel_50_millio_forintert_aruljak_Paul_Walker_BMW_M3asat","timestamp":"2020. május. 19. 16:49","title":"Közel 50 millió forintért árulják Paul Walker BMW M3-asát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]