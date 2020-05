Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b69aae5-d3be-4732-9b81-bbf60eee0a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ismét meglátogatta a gyulai rendőrkapitányt, hogy válaszokat kapjon a kérdéseire Csóka-Szűcs János előállítása miatt.","shortLead":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ismét meglátogatta a gyulai rendőrkapitányt, hogy válaszokat kapjon...","id":"20200522_csoka_szucs_gyula_hadhazy_akos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b69aae5-d3be-4732-9b81-bbf60eee0a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cb3a75-2665-44e6-a104-16e1b0802c32","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_csoka_szucs_gyula_hadhazy_akos","timestamp":"2020. május. 22. 11:21","title":"Öt rendőr kellett a gyulai \"álhírterjesztő\" előállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"18 államban legalább 10 százalékkal emelkedett az új fertőzöttek aránya.","shortLead":"18 államban legalább 10 százalékkal emelkedett az új fertőzöttek aránya.","id":"20200521_koronavirus_Egyesult_Allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4feff161-a2ca-4fea-bddf-974654e03f9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_koronavirus_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. május. 21. 05:51","title":"Közel 95 ezren haltak már meg koronavírusban az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több vizsgálat igazolta, hogy a korlátozó intézkedések hatásosak és tömeges koronavírus-fertőzés nem lépett fel Magyarországon – mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az Innovációs és Technológiai Minisztérium által csütörtökre sebtében megszervezett online konferencián.","shortLead":"Több vizsgálat igazolta, hogy a korlátozó intézkedések hatásosak és tömeges koronavírus-fertőzés nem lépett fel...","id":"20200521_merkely_bela_korlatozo_intezkedesek_hatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594aea6c-5a9d-4d6a-89e5-f473454ddfdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_merkely_bela_korlatozo_intezkedesek_hatasa","timestamp":"2020. május. 21. 14:46","title":"A 60-90 százalékkal kevesebb találkozás meghozta a gyümölcsét, Merkely szerint ezért nem robbant be a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc460d7a-9390-4b4b-8dc9-9f3ef61425a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A visszaesés a jövedelmek csökkenése miatt következhetett be, miután rengeteg ember elvesztette a munkáját. Az Intrum elemzése szerint az április havi GDP is hatalmasat zuhant.","shortLead":"A visszaesés a jövedelmek csökkenése miatt következhetett be, miután rengeteg ember elvesztette a munkáját. Az Intrum...","id":"20200521_haztartasok_fizetokepesseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc460d7a-9390-4b4b-8dc9-9f3ef61425a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f87aaf-47a5-4f47-9b9e-6d4f3e68c5d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_haztartasok_fizetokepesseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 21. 14:23","title":"Óriásit esett a magyar háztartások fizetőképessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479a7504-5cb8-4d8b-a401-d60d500b1e7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dán játékóriás mögött két másik multi végzett még a dobogón.","shortLead":"A dán játékóriás mögött két másik multi végzett még a dobogón.","id":"20200520_lego_magyarorszag_legvonzobb_mnunkahely_ranstad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=479a7504-5cb8-4d8b-a401-d60d500b1e7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1db637-5ab0-4f6d-94bc-fcf6671bf8f2","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_lego_magyarorszag_legvonzobb_mnunkahely_ranstad","timestamp":"2020. május. 20. 14:10","title":"A nyíregyházi Lego-üzem lett Magyarország legvonzóbb munkahelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3ec764-fdd1-4bcc-9aad-efeb37acfa4f","c_author":"Windisch Judit - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Mind a Nemzeti Pedagógus Kar, mind a Pedagógusok Szakszervezete üdvözli a kormány döntését az oktatási intézmények megnyitásáról. Azért maradtak még kérdőjelek.","shortLead":"Mind a Nemzeti Pedagógus Kar, mind a Pedagógusok Szakszervezete üdvözli a kormány döntését az oktatási intézmények...","id":"20200520_A_tanarok_szerint_megoldhato_az_iskolak_nyitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb3ec764-fdd1-4bcc-9aad-efeb37acfa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918f39fe-6016-4447-975c-1add477699f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_A_tanarok_szerint_megoldhato_az_iskolak_nyitasa","timestamp":"2020. május. 20. 20:22","title":"Újranyíló iskolák: a tanárok szerint jó döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae3a1d61-15fe-4034-b8f8-c1a54b2d1286","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a mai logójával ünnepli a sona népet, a mbira hangszert és elmagyarázza, miként készül és hogyan kell rajta játszani. És persze azt, hogy mi az a mbira.","shortLead":"A Google a mai logójával ünnepli a sona népet, a mbira hangszert és elmagyarázza, miként készül és hogyan kell rajta...","id":"20200521_hogyan_kell_mbiran_jatszani_mibol_keszul_a_mbira_sona_nep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae3a1d61-15fe-4034-b8f8-c1a54b2d1286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2572f86e-6dcf-42b0-8ba2-ded8ac09b340","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_hogyan_kell_mbiran_jatszani_mibol_keszul_a_mbira_sona_nep","timestamp":"2020. május. 21. 08:33","title":"Miért van ma ez a furcsa hangszer a Google főoldalán? És mi az a mbira?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdedbb0-aacb-437d-b9e9-47260ff51040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem várt a kormány a jövő hétig a döntéssel, pedig az államtitkár szerda délután még erről beszélt.","shortLead":"Nem várt a kormány a jövő hétig a döntéssel, pedig az államtitkár szerda délután még erről beszélt.","id":"20200521_koronavirus_jarvany_ottalvos_nyari_taborok_kormany_dontes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcdedbb0-aacb-437d-b9e9-47260ff51040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8078bbbb-a72f-4ed7-9f7d-885761939725","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_koronavirus_jarvany_ottalvos_nyari_taborok_kormany_dontes","timestamp":"2020. május. 21. 08:38","title":"Döntött a kormány: lehet ottalvós nyári táborokat szervezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]