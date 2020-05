Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdb1aeee-2159-4ce4-a238-8e386f810b39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szakértők segítségével vizsgálja az ügyet.","shortLead":"A rendőrség szakértők segítségével vizsgálja az ügyet.","id":"20200524_Autobalesetben_meghalt_egy_egyeves_kisfiu_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdb1aeee-2159-4ce4-a238-8e386f810b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684a67fb-8b28-41ec-9575-7f598f9e53d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Autobalesetben_meghalt_egy_egyeves_kisfiu_Budapesten","timestamp":"2020. május. 24. 17:52","title":"Autóbalesetben meghalt egy egyéves kisfiú Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65213562-4ca4-4316-adeb-fe43ef3fd90e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vaktérkép Magyarország című böngészős játékban az egerünkkel kell megtalálni a gép által feldobott városokat. Az eredményekről értékelés készül.","shortLead":"A Vaktérkép Magyarország című böngészős játékban az egerünkkel kell megtalálni a gép által feldobott városokat...","id":"20200525_vakterkep_jatek_bongeszoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65213562-4ca4-4316-adeb-fe43ef3fd90e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e30250-310d-42c8-9237-c83e1311e941","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_vakterkep_jatek_bongeszoben","timestamp":"2020. május. 25. 09:03","title":"Egy remek böngészős játékban most megmutathatja, mennyire ismeri Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd5881d-207c-43ad-8389-33ed9ac17452","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a járvány csillapodik is, a közösségi távolságtartás továbbra is velünk marad. A koronavírus többek szerint hosszú évekre, vagy akár örökre is megváltoztatta a világot. Az biztos, hogy hagyományos névjegykártyákat egy ideig még nem ajánlatos használni. Ilyenkor jöhet jól a digitális névjegy.","shortLead":"Ha a járvány csillapodik is, a közösségi távolságtartás továbbra is velünk marad. A koronavírus többek szerint hosszú...","id":"20200524_virusmentes_digitalis_nevjegykartya_alkalmazas_ingyenes_letoltes_sendee","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdd5881d-207c-43ad-8389-33ed9ac17452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7417372-a0e4-4679-bcbe-40d89f25da9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_virusmentes_digitalis_nevjegykartya_alkalmazas_ingyenes_letoltes_sendee","timestamp":"2020. május. 24. 21:05","title":"Magyar ötlet alapján itt a \"vírusmentes névjegykártya\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c242fae3-dddc-4714-9e45-af411de58f16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél hónappal azután, hogy a miniszterelnök először megígérte az egészségügyi dolgozóknak adott extra juttatást, már egy dátumot is elárult.","shortLead":"Másfél hónappal azután, hogy a miniszterelnök először megígérte az egészségügyi dolgozóknak adott extra juttatást, már...","id":"20200525_Orban_egeszsegugyi_dolgozok_500_ezer_forint_fizetes_parlament_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c242fae3-dddc-4714-9e45-af411de58f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f8c208-5eee-48df-988f-167ce3e56f00","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Orban_egeszsegugyi_dolgozok_500_ezer_forint_fizetes_parlament_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. május. 25. 14:23","title":"Orbán: Július 1-jével megkapják az egészségügyi dolgozók az 500 ezer forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a62674-d0f9-41af-9366-1411e8363d0a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A konzervatív Die Welt szerint a koronaválság alapvető fordulatra kényszerítette Angela Merkelt, aki mindezidáig élesen elutasította, hogy az unió közösen felvett kölcsönök segítségével lábaljon ki a bajból, ám most mégis beadta a derekát. És egyre többeket győz meg igazáról. ","shortLead":"A konzervatív Die Welt szerint a koronaválság alapvető fordulatra kényszerítette Angela Merkelt, aki mindezidáig élesen...","id":"20200525_Die_Welt_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8a62674-d0f9-41af-9366-1411e8363d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cdb40a-f787-4585-b0eb-b9ff48c6214c","keywords":null,"link":"/360/20200525_Die_Welt_lapszemle","timestamp":"2020. május. 25. 07:30","title":"Die Welt: Merkel a visegrádiakat leszerelte, egyre közelebb az eurókötvény ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Áprilisban nyitottak újra, de a koronavírus miatt most újra le kell állniuk.","shortLead":"Áprilisban nyitottak újra, de a koronavírus miatt most újra le kell állniuk.","id":"20200524_Aranybanya_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e888bb-a153-4ae4-8054-e5cc2d46beb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200524_Aranybanya_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. május. 24. 22:08","title":"Újra bezárták a világ legmélyebb bányáját, miután 164 fertőzött bányászt találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02376bba-12b5-4c56-b158-45e16e497fed","c_author":"Horn Gábor","category":"velemeny","description":"Nem áll meg az élet, ha a befogadhatatlan adatmennyiség csillapodik. Maradjon meg egy nap az ötből, amikor nincs bezárva és a székhez kötve a gyerek, amikor nem undokoskodik vele senki, amiért más tempóban halad. Vélemény a digitális (vagy inkább táv-) oktatás elmúlt bő két hónapjáról és arról, ami abból következik.","shortLead":"Nem áll meg az élet, ha a befogadhatatlan adatmennyiség csillapodik. Maradjon meg egy nap az ötből, amikor nincs...","id":"20200525_Horn_Gabor_Minden_iskolas_megtanult_valamit_a_fuggetlensegrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02376bba-12b5-4c56-b158-45e16e497fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbaef0a-7a6b-433c-ae7b-a594eeff01fb","keywords":null,"link":"/velemeny/20200525_Horn_Gabor_Minden_iskolas_megtanult_valamit_a_fuggetlensegrol","timestamp":"2020. május. 25. 13:01","title":"Horn Gábor: Minden iskolás megtanult valamit a függetlenségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter május 12-én elrendelte a vizsgálatot az ügyben. Egy héttel korábban még élcelődött az erről szóló parlamenti kérdésen.\r

","shortLead":"A miniszter május 12-én elrendelte a vizsgálatot az ügyben. Egy héttel korábban még élcelődött az erről szóló...","id":"20200525_kasler_miklos_bangone_borbely_ildiko_koronavirus_halaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ec61ef-82d3-41c7-a58b-fb12a3d9a643","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_kasler_miklos_bangone_borbely_ildiko_koronavirus_halaleset","timestamp":"2020. május. 25. 14:02","title":"Kásler: Nincs összefüggés a kétgyerekes édesanya halála és a központi intézkedések között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]