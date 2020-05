Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63e395a9-256e-4c22-a41d-0de4c4dc9530","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha az újszülöttek száma is olyan ütemben emelkedne, mint az utóbbi hónapokban a házasságkötéseké, úgy négy hosszú évtized után legalábbis megszakadna a népesség folyamatos csökkenésével járó demográfiai katasztrófahelyzet. Igazi baby boom helyett házasodási boom alakult ki a múlt év közepe óta Magyarországon. ","shortLead":"Ha az újszülöttek száma is olyan ütemben emelkedne, mint az utóbbi hónapokban a házasságkötéseké, úgy négy hosszú...","id":"202021_hazasodasi_boom_penzugyi_osztonzok_csabitjak_azelettarsakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63e395a9-256e-4c22-a41d-0de4c4dc9530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae8ec9d-9c80-40fc-970d-c3b7d172c789","keywords":null,"link":"/360/202021_hazasodasi_boom_penzugyi_osztonzok_csabitjak_azelettarsakat","timestamp":"2020. május. 26. 13:00","title":"Házasodási boom: pénzügyi ösztönzők csábítják az élettársakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új tanulmány szerint sokkal több műanyagrészecske van az óceánokban, mint zooplankton, ami hatással van a tengeri élőlényekre és a klímaváltozásra is.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint sokkal több műanyagrészecske van az óceánokban, mint zooplankton, ami hatással van a tengeri...","id":"20200525_ocean_mikromuanyagszennyezes_mikromuanyag_zhvg_muanyagszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574dc284-a39c-494d-af4c-a427536fef83","keywords":null,"link":"/zhvg/20200525_ocean_mikromuanyagszennyezes_mikromuanyag_zhvg_muanyagszennyezes","timestamp":"2020. május. 25. 11:59","title":"Veszélyesen alábecsülték az óceánok mikroműanyag-szennyezettségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463ce491-b8bc-4014-85da-7180abf97a95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ATLAS halála után újabb üstökösben gyönyörködhetnek azok, akik felnéznek az esti égboltra. Ha a körülmények adottak, akár távcső nélkül is látható.","shortLead":"Az ATLAS halála után újabb üstökösben gyönyörködhetnek azok, akik felnéznek az esti égboltra. Ha a körülmények adottak...","id":"20200525_swan_ustokos_atlas_megfigyeles_egbolt_csillagaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=463ce491-b8bc-4014-85da-7180abf97a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22d35a6-01df-454a-bccd-ca394a88d921","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_swan_ustokos_atlas_megfigyeles_egbolt_csillagaszat","timestamp":"2020. május. 25. 08:33","title":"Szabad szemmel is látni lehet, ahogy a Nap felé száguld egy üstökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit kormány 2023-ra Huawei-mentesítheti az 5G-s mobilhálózatokat. Januárban még zöld lámpát villantottak a Huaweinek.","shortLead":"A brit kormány 2023-ra Huawei-mentesítheti az 5G-s mobilhálózatokat. Januárban még zöld lámpát villantottak a Huaweinek.","id":"20200525_huawei_egyesult_kiralysag_5g_halozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e3dc9d-12e4-4e24-babb-cec57f1ddfda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_huawei_egyesult_kiralysag_5g_halozat","timestamp":"2020. május. 25. 12:03","title":"Financial Times: Meggondolhatták magukat a britek, teljesen kizárhatják a Huaweit az 5G-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Douglas Ross úgy érezte, nem tudja megmagyarázni a választóinak, miért hagyta el a házi karantént Dominic Cummings, a kormányfő tanácsadója.\r

","shortLead":"Douglas Ross úgy érezte, nem tudja megmagyarázni a választóinak, miért hagyta el a házi karantént Dominic Cummings...","id":"20200526_koronavirus_nagy_britannia_boris_johnson_fotanacsado_dominic_cummings","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7faf836-851c-442c-a99b-c07e547faa41","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_koronavirus_nagy_britannia_boris_johnson_fotanacsado_dominic_cummings","timestamp":"2020. május. 26. 12:54","title":"Egy államtitkár mondott le amiatt, mert Boris Johnson tanácsadója megszegte a karanténszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a3460ad-1b96-4614-978d-2967df50efa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik rendőrt a karján és a lábán harapta meg a kutya.","shortLead":"Az egyik rendőrt a karján és a lábán harapta meg a kutya.","id":"20200526_kutyatamadas_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a3460ad-1b96-4614-978d-2967df50efa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beafd3cc-7ab3-4cb1-9008-2d862b24a579","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_kutyatamadas_rendor","timestamp":"2020. május. 26. 10:02","title":"Ráuszította a kutyáját a rendőrökre a szabolcsi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A késő tavaszi, kora nyári időszakban megnő a kereslet a különböző fogyókúrás szerek iránt, de akár életveszélyes szerekbe is bele lehet futni.","shortLead":"A késő tavaszi, kora nyári időszakban megnő a kereslet a különböző fogyókúrás szerek iránt, de akár életveszélyes...","id":"20200526_fogyokura_etrend_kiegeszito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefee3ad-f056-4d0d-bb24-209a5ee952f2","keywords":null,"link":"/elet/20200526_fogyokura_etrend_kiegeszito","timestamp":"2020. május. 26. 10:24","title":"Akár halálosak is lehetnek a hamis fogyókúrás készítmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585dbca1-78cd-40df-b26f-0a214fce921a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már látszott a csecsemő feje, amikor a rendőrök odaértek.","shortLead":"Már látszott a csecsemő feje, amikor a rendőrök odaértek.","id":"20200525_rendor_szules_blaha_lujza_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=585dbca1-78cd-40df-b26f-0a214fce921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a253348e-b7de-4f5e-a453-8480eea3b358","keywords":null,"link":"/elet/20200525_rendor_szules_blaha_lujza_ter","timestamp":"2020. május. 25. 20:10","title":"Megszólaltak a rendőrök, akik levezettek egy szülést a Blaha Lujza téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]