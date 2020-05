Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c7865fc-ee00-408e-9e70-a6e2d8673cde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oregoni Egyetem tudósai szimulációval mutatták meg, mi történik, ha egy fertőzött ember felszáll a metróra és beszélget az utastársával.","shortLead":"Az Oregoni Egyetem tudósai szimulációval mutatták meg, mi történik, ha egy fertőzött ember felszáll a metróra és...","id":"20200527_koronavirus_terjedese_metro_tomegkozlekedes_animacio_szocialis_tavolsagtartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c7865fc-ee00-408e-9e70-a6e2d8673cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f8c02d-2407-4b63-99d3-08554c427d46","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_koronavirus_terjedese_metro_tomegkozlekedes_animacio_szocialis_tavolsagtartas","timestamp":"2020. május. 27. 09:33","title":"Így terjed a koronavírus a tömegközlekedési eszközökön – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a96f4e-1843-4a7d-91ab-5c1d227c7215","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is 1000 körüli az új fertőzöttek száma.","shortLead":"Továbbra is 1000 körüli az új fertőzöttek száma.","id":"20200527_Nem_akar_csillapodni_a_jarvany_Torokorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1a96f4e-1843-4a7d-91ab-5c1d227c7215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43113d35-8b25-42d9-9ba9-c73c081d40d1","keywords":null,"link":"/vilag/20200527_Nem_akar_csillapodni_a_jarvany_Torokorszagban","timestamp":"2020. május. 27. 20:33","title":"Nem akar csillapodni a járvány Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d251ae38-2901-4006-b70f-a61e90ac2acc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Malcolm Gladwell sztáríró Ismerős ismeretlenek című könyvében arról akarja meggyőzni olvasóit, hogy \"senki nem nyitott könyv\".","shortLead":"Malcolm Gladwell sztáríró Ismerős ismeretlenek című könyvében arról akarja meggyőzni olvasóit, hogy \"senki nem nyitott...","id":"202022_konyv__tudashatar_malcolm_gladwell_ismeros_ismeretlenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d251ae38-2901-4006-b70f-a61e90ac2acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0378c43-b36c-4409-9f98-5cd94ffe798d","keywords":null,"link":"/360/202022_konyv__tudashatar_malcolm_gladwell_ismeros_ismeretlenek","timestamp":"2020. május. 28. 14:00","title":"Meglepődhetünk, ha előítéleteink vannak az előítéletességről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b717ba2-ee17-40f0-bb09-8ac24f3e5e30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szájmaszkkal és a távolságtartással hétfőtől látogatható a római Colosseum. ","shortLead":"Csatát vesztett a kormány az Unióval szemben, de a tranzitzónák megszüntetésével párhuzamosan az ország minden kapuját...","id":"20200527_Zarora_tranzitzona_europai_unio_birosaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9293774-a0ab-46dc-aab2-38cbdc26d0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5459082-81f4-4989-9a83-d632c0bb9662","keywords":null,"link":"/360/20200527_Zarora_tranzitzona_europai_unio_birosaga","timestamp":"2020. május. 27. 11:00","title":"Minimális politikai kárral megúszhatják Orbánék a tranzitzónák kényszerű bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]