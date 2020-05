Majdnem 70 játéküzlet és webáruház kínálatát vizsgálták meg a fogyasztóvédők és a szaktárca IT laboratóriuma, írja a Magyar Nemzet.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy a kifogásolt árucikkek körében jellemző hibaként jelent meg, hogy hiányoznak a termékről a figyelmeztető és biztonsági feliratok, némely játékon viszont megtalálható ez a címke, ám az sokszor csak idegen nyelven olvasható. Jellemzően etetőszékeket és utazóágyakat visszahívni a forgalomból.

A játékok minősége évről évre javul, habár tavaly majdnem minden második játékot még mindig kifogásolhatónak tartottak az ellenőrök, főképp fulladásveszély és káros vegyi anyagok miatt. Súlyosabb esetekben a vásárlóktól is vissza kellet hívni termékeket"

– idézte fel Keszthelyi Nikoletta.

A határon is megvizsgáltak csaknem 170 ezer játékot, túlnyomó részüket meg is kellett semmisíteni. Idén új termékeket is bevontak a vizsgálatokba, az eddigi 40 mintavétel vegyipari vagy mechanikai vizsgálatán 9 termék bukott meg, amelyek már ezek sem kerülhetnek a vásárlókhoz.

Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke, és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület elnökhelyettese a lapnak elmondta, hogy az eredetiséget mind a vásárlóknak, mind a forgalmazóknak ellenőrizniük kell a csomagolás, a védjegyek és más jelzések alapján.