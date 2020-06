Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbae76a9-7eb2-4aff-80a8-a43aba3befc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi intézményeknél dolgozó, rászoruló szülők gyerekei táborozhatnak ingyen.","shortLead":"A fővárosi intézményeknél dolgozó, rászoruló szülők gyerekei táborozhatnak ingyen.","id":"20200603_ingyenes_nyaralas_bgyh_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbae76a9-7eb2-4aff-80a8-a43aba3befc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30740cb0-aa28-488d-bc9c-c53aa5622c0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_ingyenes_nyaralas_bgyh_budapest","timestamp":"2020. június. 03. 20:25","title":"Saját pénzükön nyaraltatnak rászoruló gyerekeket a budapesti strandok vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten is csökkent a társasházépítési kedv az idén.","shortLead":"Budapesten is csökkent a társasházépítési kedv az idén.","id":"20200602_Drasztikusan_visszaesett_a_tarsashazak_epitese_videken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a8d848-0ed6-4aaa-9e6e-70b413421ca1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Drasztikusan_visszaesett_a_tarsashazak_epitese_videken","timestamp":"2020. június. 02. 08:16","title":"Drasztikusan visszaesett a társasházak építése vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e158057-5ed6-4b00-af3c-1af1426fff12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész fellebbezett, mert egy évre a vezetéstől is eltiltanák.","shortLead":"A zenész fellebbezett, mert egy évre a vezetéstől is eltiltanák.","id":"20200603_225_ezres_buntetest_kapott_Lovasi_a_balesete_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e158057-5ed6-4b00-af3c-1af1426fff12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8f843c-b1ce-4145-a6fc-d44f04187953","keywords":null,"link":"/elet/20200603_225_ezres_buntetest_kapott_Lovasi_a_balesete_utan","timestamp":"2020. június. 03. 05:53","title":"225 ezres büntetést kapott Lovasi a balesete után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6ce02e-4778-42bf-b9ec-d92c6266c0e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második világháború előtt kifejlesztett típus jelen példánya több évtizedes kora ellenére is bejáratósan új.","shortLead":"A második világháború előtt kifejlesztett típus jelen példánya több évtizedes kora ellenére is bejáratósan új.","id":"20200603_elado_egy_regi_vw_bogar_31_azaz_harmincegy_kilometerrel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a6ce02e-4778-42bf-b9ec-d92c6266c0e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a669185-1f21-4544-a1a3-2cd57c3c68e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_elado_egy_regi_vw_bogar_31_azaz_harmincegy_kilometerrel","timestamp":"2020. június. 03. 06:41","title":"Eladó egy régi VW Bogár 31, azaz harmincegy kilométerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3931 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"3931 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","id":"20200603_Koronavirus_meghalt_ket_beteg_tizzel_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286586d1-0bda-47bd-a23d-fb9b7a6dc47c","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Koronavirus_meghalt_ket_beteg_tizzel_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. június. 03. 08:45","title":"Koronavírus: meghalt két beteg, tízzel nőtt az igazolt fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f733f4-5423-483f-8d16-a03736e5b7d7","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A BKV speciális bevonatot akart a mozgólépcsőkorlátjaira és sok járművére. A két beszerzésből az egyiket egy céges vita nyomán elkaszálta a Közbeszerzési Döntőbizottság, a másik eredménytelenül zárult. A BKV sajnálja, bíróságra megy, lehetőségeket keres.","shortLead":"A BKV speciális bevonatot akart a mozgólépcsőkorlátjaira és sok járművére. A két beszerzésből az egyiket egy céges vita...","id":"20200602_Birosagi_ugy_lett_a_BKV_virusvedelmi_beszerzesebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f733f4-5423-483f-8d16-a03736e5b7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0cedd1-63d3-4d57-9d65-052099995d67","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_Birosagi_ugy_lett_a_BKV_virusvedelmi_beszerzesebol","timestamp":"2020. június. 02. 16:10","title":"Bírósági ügy lett a BKV vírusvédelmi beszerzéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ca7219-b372-45ff-841c-ba0a3cfc382e","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A németek jelképes megleckéztetésében kiélték bosszúvágyukat a franciák, a Párizs-környéki békék többi aláírási ceremóniája – köztük a trianoni – inkább egyforma szenvtelenségével tűnt ki. A nagyhatalmak vezetői a versailles-i aláírás után még ünnepeltek is, a másik négy szerződéskötést viszont néhány perc alatt elintézték.","shortLead":"A németek jelképes megleckéztetésében kiélték bosszúvágyukat a franciák, a Párizs-környéki békék többi aláírási...","id":"202022__bekekotesek_szimbolikaja__tukortermi_visszavago__keselyuk_karogasa__szegyen_alazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ca7219-b372-45ff-841c-ba0a3cfc382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7042da-a297-4a74-b99e-aa34a1801fba","keywords":null,"link":"/360/202022__bekekotesek_szimbolikaja__tukortermi_visszavago__keselyuk_karogasa__szegyen_alazat","timestamp":"2020. június. 02. 14:00","title":"Nem csak Trianonban érezhették magukat megalázva a világháború vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Elégtelennek tartják és jelentősen változtatnának a hazai klímatörvényen a szakmai szervezetek, amelyek szerint nagyon úgy tűnik, hogy Magyarországon nem lesz zöld helyreállás a koronavírus-válság után. ","shortLead":"Elégtelennek tartják és jelentősen változtatnának a hazai klímatörvényen a szakmai szervezetek, amelyek szerint nagyon...","id":"20200602_zold_megujulas_energia_klimatorveny_fosszilis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c6b8bb-0eeb-490c-9d65-3b263c130daf","keywords":null,"link":"/zhvg/20200602_zold_megujulas_energia_klimatorveny_fosszilis","timestamp":"2020. június. 02. 15:50","title":"Kibuktak a zöld szervezetek: nagyon kevés a kormány klímatörvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]