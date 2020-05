Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8c6f169-abdf-4c3a-a6f6-622edd6de292","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk is inkább csak desszertként tekint az elképesztő képességű sportkocsira. ","shortLead":"Elon Musk is inkább csak desszertként tekint az elképesztő képességű sportkocsira. ","id":"20200508_A_Tesla_Roadster_2_is_kesik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8c6f169-abdf-4c3a-a6f6-622edd6de292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2eb2ed-c3a4-4e1b-8148-d10aeb4384b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_A_Tesla_Roadster_2_is_kesik","timestamp":"2020. május. 08. 12:32","title":"Még egy ideig csak ígéret marad a horribilis árú Tesla Roadster 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91400ce-7b6e-459c-84a6-5cc1b245324f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Holnaptól lehet állatokat nézni. Kötelező haladási irány lesz a vízilóházban.","shortLead":"Holnaptól lehet állatokat nézni. Kötelező haladási irány lesz a vízilóházban.","id":"20200508_Kinyit_a_pecsi_allatkert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f91400ce-7b6e-459c-84a6-5cc1b245324f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fed009-a0e3-48e7-afbf-b8faf5b0dced","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Kinyit_a_pecsi_allatkert","timestamp":"2020. május. 08. 11:47","title":"Kinyit a pécsi állatkert, de kérik, ne fogdossunk össze mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes új felfedezést tettek a koronavírus kapcsán kínai kutatók, akik szerint a fertőzés nemi aktus útján is terjedhet.","shortLead":"Érdekes új felfedezést tettek a koronavírus kapcsán kínai kutatók, akik szerint a fertőzés nemi aktus útján is...","id":"20200508_sperma_koronavirus_nemi_erintkezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c7ab24-79cb-4967-a957-8c6627077202","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_sperma_koronavirus_nemi_erintkezes","timestamp":"2020. május. 08. 09:33","title":"Emberi spermában is kimutatták a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efde8971-05d2-4e45-81ad-170f026959f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több zenész is pályázott a segélyre, ezt megkapták, de miután Majka kifakadt, ketten már fel is ajánlották az összeget jótékony célokra. Igaz, nem a bajba jutott zenészeknek.","shortLead":"Több zenész is pályázott a segélyre, ezt megkapták, de miután Majka kifakadt, ketten már fel is ajánlották az összeget...","id":"20200507_Pely_Barna_es_Naksi_Attila_jotekonykodik_a_nekik_megitelt_szocialis_tamogatasbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efde8971-05d2-4e45-81ad-170f026959f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f78f93e-159d-4012-a644-ee3e4a346874","keywords":null,"link":"/elet/20200507_Pely_Barna_es_Naksi_Attila_jotekonykodik_a_nekik_megitelt_szocialis_tamogatasbol","timestamp":"2020. május. 07. 14:02","title":"Pély Barna és Náksi Attila jótékonykodik a nekik megítélt szociális támogatásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d178c-3ec6-4c1f-a2c1-f4bc60138dd6","c_author":"Techet Péter","category":"360","description":"Járvány idején minden kormányzati döntés az emberi élet védelmét állítja a középpontba, és ez háttérbe szoríthatja az emberi méltóság védelmét – véli Techet Péter, a freiburgi egyetem tudományos munkatársa. Vélemény.","shortLead":"Járvány idején minden kormányzati döntés az emberi élet védelmét állítja a középpontba, és ez háttérbe szoríthatja...","id":"20200507_Techet_Peter_A_betegsegelkerulesi_abszolutizmus_kritikaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=234d178c-3ec6-4c1f-a2c1-f4bc60138dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a9a30f-f73d-4ca4-be45-c7dd79c3094a","keywords":null,"link":"/360/20200507_Techet_Peter_A_betegsegelkerulesi_abszolutizmus_kritikaja","timestamp":"2020. május. 07. 14:00","title":"Techet Péter: A betegségelkerülési abszolutizmus kritikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0023a415-72f4-47f7-b7af-0720de1dc91f","c_author":"Jobline.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány felforgatta az álláspiacot. Másfél hónap alatt felére csökkent a hirdetések száma az állásoldalakon, miközben nőtt az álláskeresők száma: a Jobline.hu-n 39 százalékkal többen pályáznak, mint a január közepi csúcsidőszakban. Hogyan reagáltak a munkaerőt toborzó cégek az új körülményekre, és milyen változást tapasztalnak az álláskeresők viselkedésében? Egy élelmiszeripari vállalatnál, egy állami hivatalban és egy jótékonysági szervezetnél néztünk körül.","shortLead":"A koronavírus-járvány felforgatta az álláspiacot. Másfél hónap alatt felére csökkent a hirdetések száma...","id":"20200508_Digitalis_toborzast_gyorsulo_munkaerofelvetelt_hoz_a_munkaltatoknal_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0023a415-72f4-47f7-b7af-0720de1dc91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae4a849-f460-404f-9e8b-385acab95e1b","keywords":null,"link":"/kkv/20200508_Digitalis_toborzast_gyorsulo_munkaerofelvetelt_hoz_a_munkaltatoknal_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 08. 16:59","title":"Digitális toborzást, gyorsuló munkaerő-felvételt hoz a munkáltatóknál a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e6d930-cc86-44ac-a046-66ae29c2d738","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elsősorban játékokra kihegyezett középkategóriás telefonokat célozza meg a MediaTek új lapkakészlete, a helio G85.","shortLead":"Az elsősorban játékokra kihegyezett középkategóriás telefonokat célozza meg a MediaTek új lapkakészlete, a helio G85.","id":"20200508_mediatek_heliog85_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonokba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73e6d930-cc86-44ac-a046-66ae29c2d738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93fd578-c010-4a4f-b932-76082fbe97e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_mediatek_heliog85_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonokba","timestamp":"2020. május. 08. 10:03","title":"Felturbózná a középkategóriás telefonokat a MediaTek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit kormány szerint már el lehet kezdeni a gondolkodást a járvány elleni védekezés következő szakaszáról. A részleteket vasárnap jelenti be Johnson.","shortLead":"A brit kormány szerint már el lehet kezdeni a gondolkodást a járvány elleni védekezés következő szakaszáról...","id":"20200507_koronavirus_egyesult_kiralysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553b4b78-8d09-4b69-a5b0-1cb4cda916a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_koronavirus_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. május. 07. 22:02","title":"Egyre kevesebb az új fertőzött, a járvány elleni védekezés új szakaszára készülnek a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]