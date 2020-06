Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kárpátia zenekar Magyarnak születtem című filmjének vetítésére is jut négymillió forint.","shortLead":"A Kárpátia zenekar Magyarnak születtem című filmjének vetítésére is jut négymillió forint.","id":"20200604_Kasler_Ismeros_Arcok_dokumentumfilm_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5922382a-e7d0-42ba-8fa7-7d2b5786bd2d","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Kasler_Ismeros_Arcok_dokumentumfilm_tamogatas","timestamp":"2020. június. 04. 11:48","title":"Káslerék 12 milliót adnak az Ismerős Arcokról szóló dokumentumfilmre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4dd7f4-3921-46d0-ab17-e132e7f84f27","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Száz év és egy nap. Direkt nem június 4-re íródott ez a cikk. Nem akart senkit sérteni, nem akarta senki megemlékezését megzavarni. De kikívánkozott.","shortLead":"Száz év és egy nap. Direkt nem június 4-re íródott ez a cikk. Nem akart senkit sérteni, nem akarta senki megemlékezését...","id":"20200605_Nagy_Ivan_Zsolt_Amikor_Trianon_nem_ugy_faj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f4dd7f4-3921-46d0-ab17-e132e7f84f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca22a79-d4fe-4749-a157-a3e2bf608200","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Nagy_Ivan_Zsolt_Amikor_Trianon_nem_ugy_faj","timestamp":"2020. június. 05. 06:30","title":"Nagy Iván Zsolt: Amikor Trianon nem úgy fáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937fc079-7fe9-4778-ae40-3b8ce2ba90cc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"És mi az az HBO Max? Ezekre a kérdésekre is válaszokat adunk heti streaming ajánlónkban. Megnéztük a Netflix nagy dobásnak szánt új vígjátéksorozatát és az HBO könnyedebb műfajú alkotásainak első hírnökét. ","shortLead":"És mi az az HBO Max? Ezekre a kérdésekre is válaszokat adunk heti streaming ajánlónkban. Megnéztük a Netflix nagy...","id":"20200603_Stream360_Miert_nem_vicces_az_Urhadosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=937fc079-7fe9-4778-ae40-3b8ce2ba90cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf61a688-a718-4a18-8b5a-6a4aac73e6d1","keywords":null,"link":"/360/20200603_Stream360_Miert_nem_vicces_az_Urhadosztaly","timestamp":"2020. június. 04. 17:00","title":"Stream360: Miért nem vicces az Űrhadosztály?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f544a8eb-968a-4259-a3a2-3b7b22af886a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök üdvözölte, hogy a trianoni döntés századik évfordulóján egy percre megáll a közösségi közlekedés Budapesten.","shortLead":"A miniszterelnök üdvözölte, hogy a trianoni döntés századik évfordulóján egy percre megáll a közösségi közlekedés...","id":"20200604_Orban_Viktor_Karacsony_Gergely_Trianon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f544a8eb-968a-4259-a3a2-3b7b22af886a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1465a3c1-b2fb-4f97-bb95-27d3e9492c73","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_Orban_Viktor_Karacsony_Gergely_Trianon","timestamp":"2020. június. 04. 13:07","title":"Orbán: Nagyra értékelem Karácsony Gergely kezdeményezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt országos tisztifőorvos szerint „pillanatnyilag jól állunk”, de a koronavírus még mindig itt van közöttünk.","shortLead":"A volt országos tisztifőorvos szerint „pillanatnyilag jól állunk”, de a koronavírus még mindig itt van közöttünk.","id":"20200604_falus_ferenc_augusztus_20_tomegrendezveny_fertozeshullam_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3205c4-331b-43de-b185-cac4dbd03323","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_falus_ferenc_augusztus_20_tomegrendezveny_fertozeshullam_koronavirus","timestamp":"2020. június. 04. 10:33","title":"Falus Ferenc: Ha augusztus 20-án tömegrendezvényt tartanak, újabb fertőzéshullám jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"177f2e98-6c6e-4853-a2ad-e2248abf0201","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lépett a hazai importőr, és pont annyira vágta meg a kompakt villanyautók árát, hogy megkaphassák a jelentős állami támogatást. ","shortLead":"Lépett a hazai importőr, és pont annyira vágta meg a kompakt villanyautók árát, hogy megkaphassák a jelentős állami...","id":"20200605_mar_az_elektromos_peugeot_208ra_is_jar_a_25_millios_allami_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=177f2e98-6c6e-4853-a2ad-e2248abf0201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4525c0e8-a212-4c0b-b5fc-900709f7170a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_mar_az_elektromos_peugeot_208ra_is_jar_a_25_millios_allami_tamogatas","timestamp":"2020. június. 05. 09:47","title":"Már az elektromos Peugeot 208 és 2008-ra is jár a 2,5 milliós állami támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476aafd5-4965-4cf8-a8a0-a440036b5999","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május 29-én 20 ezer tonna olaj ömlött az Ambarnaja folyó vizébe egy orosz hőerőműből. Az ökológiai katasztrófát az Európai Űrügynökség (ESA) műholdjai is látták, és látják most is.","shortLead":"Május 29-én 20 ezer tonna olaj ömlött az Ambarnaja folyó vizébe egy orosz hőerőműből. Az ökológiai katasztrófát...","id":"20200605_olajszennyezes_esa_muhold_ambarnaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=476aafd5-4965-4cf8-a8a0-a440036b5999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95cc26f-d84d-419f-8b93-96cb9b5826f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_olajszennyezes_esa_muhold_ambarnaja","timestamp":"2020. június. 05. 18:03","title":"Olyan súlyos az orosz olajszennyezés, hogy az űrből is látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Budapest Fejlesztési Központ szerint így javulhat a közlekedés az agglomeráció és a külvárosok számára.","shortLead":"A Budapest Fejlesztési Központ szerint így javulhat a közlekedés az agglomeráció és a külvárosok számára.","id":"20200604_Duna_alatti_vasutvonal_epulhet_Kelenfold_es_a_Nyugati_palyaudvar_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056aeedf-1c89-4c21-8f41-3b164c488cd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Duna_alatti_vasutvonal_epulhet_Kelenfold_es_a_Nyugati_palyaudvar_kozott","timestamp":"2020. június. 04. 17:46","title":"Duna alatti vasútvonal épülhet Kelenföld és a Nyugati pályaudvar között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]