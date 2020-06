Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Tíz év megátalkodott, vaskalapos tespedés után a koronavírus kikényszerítette Magyarország legnagyobb oktatási reformját. A kísérlet első szakasza most lezárul. Három hónap távoktatás során minden iskola, minden tanár és minden gyerek új tapasztalatokkal, tanulságokkal, módszerekkel és ismeretekkel gazdagodott.","shortLead":"Tíz év megátalkodott, vaskalapos tespedés után a koronavírus kikényszerítette Magyarország legnagyobb oktatási...","id":"202023_zart_osztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30681e7a-0bea-4979-ada5-8eb885c040c6","keywords":null,"link":"/360/202023_zart_osztaly","timestamp":"2020. június. 08. 11:00","title":"Tóta W: A koronavírus a mi világháborúnk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csak Olaszországban kerekeznek, úgy néz ki, a magyarországi útvonal lekerült a napirendről.","shortLead":"Csak Olaszországban kerekeznek, úgy néz ki, a magyarországi útvonal lekerült a napirendről.","id":"20200606_Palermobol_indul_Giro_dItalia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad27e8d-0f17-4d8f-9dea-4b461f750260","keywords":null,"link":"/sport/20200606_Palermobol_indul_Giro_dItalia","timestamp":"2020. június. 06. 19:46","title":"Palermóból indulhat a Giro d’Italia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5328d3ce-a7dc-4b07-9fd9-f5f084112aa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KOI-456.04 nevű égitestről egyelőre 85 százalékban lehet kijelenteni, hogy bolygóról van szó. A szakemberek ugyanakkor nagyon bíznak benne, hogy felfedezésük valóban az, amire az adatok alapján következtetnek.","shortLead":"A KOI-456.04 nevű égitestről egyelőre 85 százalékban lehet kijelenteni, hogy bolygóról van szó. A szakemberek...","id":"20200608_fold_exobolygo_koi_456_04_kepler_160","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5328d3ce-a7dc-4b07-9fd9-f5f084112aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93aaab2-d646-4e87-bbb0-baf690553e07","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_fold_exobolygo_koi_456_04_kepler_160","timestamp":"2020. június. 08. 10:33","title":"Megtalálhatták a Föld testvérét, olyan csillag körül kering, mint a Nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2910facc-2907-4490-ab1b-371222b5d318","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tuningolt autóval csapatták esténként Békéscsabán a fiatalok.","shortLead":"Tuningolt autóval csapatták esténként Békéscsabán a fiatalok.","id":"20200607_Becuccozott_amokfuto_fiatal_autosokra_csapott_le_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2910facc-2907-4490-ab1b-371222b5d318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a3beec-246d-4d4e-aa9f-05ee9d664385","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_Becuccozott_amokfuto_fiatal_autosokra_csapott_le_a_rendorseg","timestamp":"2020. június. 07. 11:52","title":"Becuccozott, ámokfutó fiatal autósokra csapott le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság vezetője ígéri, minden németet hazajuttatnak, aki velük indul nyaralni, akármit hozzon is a járvány-helyzet.","shortLead":"A légitársaság vezetője ígéri, minden németet hazajuttatnak, aki velük indul nyaralni, akármit hozzon is...","id":"20200607_lufthansa_hazateresi_garancia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd04a713-8532-4e7c-bede-bc41e9a62dbe","keywords":null,"link":"/kkv/20200607_lufthansa_hazateresi_garancia","timestamp":"2020. június. 07. 19:25","title":"\"Hazatérési garanciát\" jelentett be a Lufthansa vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklóst az ellenzéki pártok kiosztották hétfőn. Ungár Péter LMP-s képviselő három hazugságot fedezett fel a miniszter egyetlen mondatában.","shortLead":"Kásler Miklóst az ellenzéki pártok kiosztották hétfőn. Ungár Péter LMP-s képviselő három hazugságot fedezett fel...","id":"20200608_kasler_mellrakszures_dobrev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80079307-1586-405b-8eac-544a2b070bb4","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_kasler_mellrakszures_dobrev","timestamp":"2020. június. 08. 13:30","title":"Dobrev: Kásler alkalmatlan, ha onkológusként nincs tisztában a mellrákszűrés fontosságával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Persze, mindegyik kombináció pontosan ugyanannyira valószínűtlen, a telitalálatra például 1 : 8145060 az esélye annak, aki egy szelvénnyel játszik.","shortLead":"Persze, mindegyik kombináció pontosan ugyanannyira valószínűtlen, a telitalálatra például 1 : 8145060 az esélye annak...","id":"20200607_Egeszen_valoszinutlen_szamok_jottek_ki_a_hatoslotto_sorsolasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d0304c-4c56-4eb9-bfb3-246b9d4de71b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Egeszen_valoszinutlen_szamok_jottek_ki_a_hatoslotto_sorsolasan","timestamp":"2020. június. 07. 17:21","title":"Egészen valószínűtlen számok jöttek ki a hatoslottó sorsolásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe0c1dc-27d0-4dca-9ef6-d448999adedc","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A magyar demokrácia antifasiszta és antisztálinista öröksége halott. De élt. ","shortLead":"A magyar demokrácia antifasiszta és antisztálinista öröksége halott. De élt. ","id":"20200608_TGM_Goncz_Arpadne_halalara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbe0c1dc-27d0-4dca-9ef6-d448999adedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41e4be5-d7a2-4397-b103-403f55c34015","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_TGM_Goncz_Arpadne_halalara","timestamp":"2020. június. 08. 12:12","title":"TGM: Göncz Árpádné halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]