Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b47e94c3-7ccf-4542-813b-b87a40020622","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az idei év végére a tavalyi utasforgalom felével, 8-9 millió utassal számol a Budapest Airport. ","shortLead":"Az idei év végére a tavalyi utasforgalom felével, 8-9 millió utassal számol a Budapest Airport. ","id":"20200605_Ferihegy_utasforgalma_csak_3_ev_mulva_erheti_el_a_jarvany_elotti_volument","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b47e94c3-7ccf-4542-813b-b87a40020622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2fab39-e6b6-4d30-be05-2bb37dc4454f","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_Ferihegy_utasforgalma_csak_3_ev_mulva_erheti_el_a_jarvany_elotti_volument","timestamp":"2020. június. 08. 09:43","title":"Ferihegy 3 év múlva térhet teljesen magához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c639a1b3-4738-4494-8bc3-c36106db2ebb","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az erőltetett egyesülés helyett a piacok és a fejlesztések felosztásával reagál veszteségére és eladásai visszaesésére a francia Renault, valamint a japán Nissan és Mitsubishi szövetsége.","shortLead":"Az erőltetett egyesülés helyett a piacok és a fejlesztések felosztásával reagál veszteségére és eladásai visszaesésére...","id":"202023__renault_es_nissan__felosztott_feladatok__sporolas__iranyjelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c639a1b3-4738-4494-8bc3-c36106db2ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6870d7-d430-4329-8c3f-5f4fc714137e","keywords":null,"link":"/360/202023__renault_es_nissan__felosztott_feladatok__sporolas__iranyjelzo","timestamp":"2020. június. 09. 17:00","title":"Leosztják maguk között a világot a bajba került autóóriások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e997da9-4bba-406f-9479-82b2232cfb47","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"6,5 milliárd dollárra perli a Goldman Sachs-ot, és annak 17 egykori és mostani vezetőjét Malajzia kormánya arra hivatkozva, hogy ők a felelősek az ország legnagyobb pénzügyi botrányáért. Nadzsib Razak egykori miniszterelnök 1MDB (1Malaysia Development Bhd) nevű állami befektetési vállalata a Goldman Sachs segítségével változtatta az állami milliókat magánpénzzé. Az exkormányfő belebukott az óriási korrupciós botrányba. ","shortLead":"6,5 milliárd dollárra perli a Goldman Sachs-ot, és annak 17 egykori és mostani vezetőjét Malajzia kormánya arra...","id":"20200609_Meg_mindig_nem_ert_veget_a_vilag_legnagyobb_korrupcios_botranya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e997da9-4bba-406f-9479-82b2232cfb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd54756-4086-46c6-86a2-52f0978d60d8","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Meg_mindig_nem_ert_veget_a_vilag_legnagyobb_korrupcios_botranya","timestamp":"2020. június. 09. 10:06","title":"Még mindig nem ért véget „a világ legnagyobb korrupciós botránya”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87de989-1a7e-48be-9a17-db869182bc89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV közbeszerzést ír ki az 1000 tonna veszélyes hulladék elszállítására.","shortLead":"A NAV közbeszerzést ír ki az 1000 tonna veszélyes hulladék elszállítására.","id":"20200607_kiskunhalasi_veszelyes_hulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c87de989-1a7e-48be-9a17-db869182bc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dd0bc6-609c-46ae-8219-80006ba08eaa","keywords":null,"link":"/kkv/20200607_kiskunhalasi_veszelyes_hulladek","timestamp":"2020. június. 07. 21:25","title":"Egy évtized után eltűnhet a veszélyes hulladék Kiskunhalasról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b14624-b431-4436-adeb-97b5298fcbb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Havi részletfizetéses konstrukciókat vezet be termékeinél az Apple. A könnyítést csak azok vehetik majd igénybe, akik rendelkeznek a cég hitelkártyájával.","shortLead":"Havi részletfizetéses konstrukciókat vezet be termékeinél az Apple. A könnyítést csak azok vehetik majd igénybe, akik...","id":"20200608_iphone_macbook_reszletfizetes_apple_card_hitelkartya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21b14624-b431-4436-adeb-97b5298fcbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed36f58f-9646-40f4-8793-75eeaf122b65","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_iphone_macbook_reszletfizetes_apple_card_hitelkartya","timestamp":"2020. június. 08. 15:03","title":"Részletre is elad majd iPhone-okat és MacBookokat az Apple, de nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83a5b1b-fd7f-4a06-9f25-b46790ba83b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A napokban találták meg azt az arannyal és más kincsekkel teli ládát, amelyet egy amerikai milliárdos dugott el a Sziklás-hegységben. Forrest Fenn szándékosan rejtette el az egymillió dollárt érő dobozt, hogy kincsvadászatra, és ezzel a felfedezés örömére buzdítsa a fiatalokat. A kincskeresés ősi szenvedély – jól tudta ezt a milliárdos, és tudják ezt a filmrendezők is. Így most Forrest Fenn és az ismeretlen, ám kitartó kincskereső tiszteletére összegyűjtöttük kedvenc kalandfilmjeinket. ","shortLead":"A napokban találták meg azt az arannyal és más kincsekkel teli ládát, amelyet egy amerikai milliárdos dugott el...","id":"20200609_Kincskereses_kincsvadszat_tomb_raider_indianajones","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e83a5b1b-fd7f-4a06-9f25-b46790ba83b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1759ac-986a-4ffc-a61a-ef4629fd3e9e","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Kincskereses_kincsvadszat_tomb_raider_indianajones","timestamp":"2020. június. 09. 17:45","title":"A kincsvadászathoz csak elhatározás kell – meg egy jó forgatókönyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július elsejétől napi 1000 járatot indít a légitársaság.","shortLead":"Július elsejétől napi 1000 járatot indít a légitársaság.","id":"20200609_jaratmodositas_Ryanair_Dara_Brady","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6138fede-d315-45c6-94ec-c58b45e266fd","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_jaratmodositas_Ryanair_Dara_Brady","timestamp":"2020. június. 09. 15:02","title":"Két hónapig nem kell fizetni a járatmódosításokért a Ryanairnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c197323-28a6-4007-8c15-a187e4be9f3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW-konszern spanyol márkája először hátulról mutatja meg a felfrissített szabadidő-autót. ","shortLead":"A VW-konszern spanyol márkája először hátulról mutatja meg a felfrissített szabadidő-autót. ","id":"20200609_az_elso_hivatalos_foto_a_megujult_seat_atecarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c197323-28a6-4007-8c15-a187e4be9f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbd8642-f517-4b67-ba7b-10fdb218668c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_az_elso_hivatalos_foto_a_megujult_seat_atecarol","timestamp":"2020. június. 09. 07:59","title":"Az első hivatalos fotó a megújult Seat Atecáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]