[{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma átlépte a 400 ezret.","shortLead":"A halálos áldozatok száma átlépte a 400 ezret.","id":"20200608_Elerte_a_7_milliot_a_fertozottek_szama_vilagszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9ba6f3-f626-4f7c-98a9-88ab1e2c7df2","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_Elerte_a_7_milliot_a_fertozottek_szama_vilagszerte","timestamp":"2020. június. 08. 08:41","title":"Elérte a 7 milliót a fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b14624-b431-4436-adeb-97b5298fcbb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Havi részletfizetéses konstrukciókat vezet be termékeinél az Apple. A könnyítést csak azok vehetik majd igénybe, akik rendelkeznek a cég hitelkártyájával.","shortLead":"Havi részletfizetéses konstrukciókat vezet be termékeinél az Apple. A könnyítést csak azok vehetik majd igénybe, akik...","id":"20200608_iphone_macbook_reszletfizetes_apple_card_hitelkartya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21b14624-b431-4436-adeb-97b5298fcbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed36f58f-9646-40f4-8793-75eeaf122b65","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_iphone_macbook_reszletfizetes_apple_card_hitelkartya","timestamp":"2020. június. 08. 15:03","title":"Részletre is elad majd iPhone-okat és MacBookokat az Apple, de nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7037f3ad-f41a-446e-9e85-53a6bf89a481","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kötelező lett volna távolságot tartani, de nem sikerült. ","shortLead":"Kötelező lett volna távolságot tartani, de nem sikerült. ","id":"20200608_ujpest_honved_nbi_foci_rendorseg_tavolsagtartas_szurkolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7037f3ad-f41a-446e-9e85-53a6bf89a481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fd0235-a7a5-498a-b8e6-6581676ee531","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_ujpest_honved_nbi_foci_rendorseg_tavolsagtartas_szurkolok","timestamp":"2020. június. 08. 21:48","title":"Vizsgálja a rendőrség a szurkolók viselkedését az Újpest–Honvédon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80ab9df-023d-442a-84b3-417b26d126f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Klasszikus vasárnapi programja volt a miniszterelnöknek.","shortLead":"Klasszikus vasárnapi programja volt a miniszterelnöknek.","id":"20200608_Foci_es_keresztyenseg__errol_szolt_Orban_Viktor_hetvegeje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d80ab9df-023d-442a-84b3-417b26d126f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90be4aa4-cb9f-4850-a017-82c470c7bdea","keywords":null,"link":"/kultura/20200608_Foci_es_keresztyenseg__errol_szolt_Orban_Viktor_hetvegeje","timestamp":"2020. június. 08. 10:59","title":"Foci és keresztyénség – erről szólt Orbán Viktor hétvégéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732ee2c3-d0b8-4f18-97f6-c6e0ec8de908","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már látja, hogy szükség van az összefogásra és a sajtónyilvánosságra. ","shortLead":"Most már látja, hogy szükség van az összefogásra és a sajtónyilvánosságra. ","id":"20200609_Dolhai_Attila_bocsanatkeres_zaklatas_nyilatkozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=732ee2c3-d0b8-4f18-97f6-c6e0ec8de908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876b17d3-a0cf-4abc-9036-34092f00f3f7","keywords":null,"link":"/elet/20200609_Dolhai_Attila_bocsanatkeres_zaklatas_nyilatkozat","timestamp":"2020. június. 09. 10:24","title":"Dolhai Attila bocsánatot kért a zaklatással kapcsolatos nyilatkozata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6ad8c2-34c8-4902-b4af-ea42ad5339f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A járvány miatti védekezéssel és a kevés EU-pénzzel magyarázza a Pénzügyminisztérium, hogy egy hónap alatt majdnem másfélszeresére nőtt az államháztartási hiány.","shortLead":"A járvány miatti védekezéssel és a kevés EU-pénzzel magyarázza a Pénzügyminisztérium, hogy egy hónap alatt majdnem...","id":"20200608_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d6ad8c2-34c8-4902-b4af-ea42ad5339f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454c2a84-442b-4fc7-bd5d-ea651c67848f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","timestamp":"2020. június. 08. 12:09","title":"Ezermilliárd forintnál is nagyobb már most az államháztartás 2020-as hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443e952b-1e46-4e92-b09b-f0358f0522c3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orosz kutatóknak sikerült géntechnikával úgy megváltoztatniuk dohánynövényeket, hogy azok adalékanyagok hozzáadása nélkül is szabad szemmel jól látható zöld fényt képesek sugározni. ","shortLead":"Orosz kutatóknak sikerült géntechnikával úgy megváltoztatniuk dohánynövényeket, hogy azok adalékanyagok hozzáadása...","id":"202023_biofenyek_ugye_vilagos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=443e952b-1e46-4e92-b09b-f0358f0522c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29183317-3d2c-44ea-a3a4-034f7e3d8fab","keywords":null,"link":"/360/202023_biofenyek_ugye_vilagos","timestamp":"2020. június. 07. 16:15","title":"Négy gént beültetnek, és máris magától világít a növény – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fontos, vitatott kérdést tisztázott egy jogvédelmi iroda. ","shortLead":"Fontos, vitatott kérdést tisztázott egy jogvédelmi iroda. ","id":"20200608_Hol_merhet_szabalyosan_sebesseget_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be926907-c4ac-447e-b25a-fea8529630e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_Hol_merhet_szabalyosan_sebesseget_a_rendorseg","timestamp":"2020. június. 08. 17:10","title":"Hol és hogyan mérhet szabályosan sebességet a rendőrség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]