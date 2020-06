Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d252755a-4b18-43e7-ad88-f79f04cbbc5a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha Magyarország részesülni szeretne az egységes piac előnyeiből, akkor köteles betartani a demokratikus játékszabályokat - nyilatkozta Ivan Krasztev bolgár politológus a Die Zeitnek.","shortLead":"Ha Magyarország részesülni szeretne az egységes piac előnyeiből, akkor köteles betartani a demokratikus...","id":"20200610_Magyarorszag_szamara_kozeleg_az_igazsag_pillanata_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d252755a-4b18-43e7-ad88-f79f04cbbc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df002909-1848-4ec3-ae5e-0eb10aaced30","keywords":null,"link":"/360/20200610_Magyarorszag_szamara_kozeleg_az_igazsag_pillanata_az_EUban","timestamp":"2020. június. 10. 07:50","title":"Magyarország számára közeleg az igazság pillanata az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c774d033-3bda-4900-98f3-b2623f5db576","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van itt minden a gyorshajtástól a piros figyelmen kívül hagyásáig. ","shortLead":"Van itt minden a gyorshajtástól a piros figyelmen kívül hagyásáig. ","id":"20200610_Itt_a_rendorseg_legujabb_civilautos_videoja__most_a_gyorshajtokra_utaztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c774d033-3bda-4900-98f3-b2623f5db576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67401a60-d31f-4f74-be7a-54b123f1c2d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200610_Itt_a_rendorseg_legujabb_civilautos_videoja__most_a_gyorshajtokra_utaztak","timestamp":"2020. június. 10. 08:57","title":"Itt a rendőrség legújabb civil autós videója – most a gyorshajtókra utaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0edcfcf-d741-404c-9ea6-80430816cff5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A denevérekhez hasonlóan tájékozódhatnak a vakok és gyengénlátók egy amerikai sorstársuk, Fernando Albertorio találmánya révén. ","shortLead":"A denevérekhez hasonlóan tájékozódhatnak a vakok és gyengénlátók egy amerikai sorstársuk, Fernando Albertorio...","id":"202023_latas_visszhanggal_csuklobol_megoldhato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0edcfcf-d741-404c-9ea6-80430816cff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a52fd2-36e5-4452-bedf-14532dda3c4e","keywords":null,"link":"/360/202023_latas_visszhanggal_csuklobol_megoldhato","timestamp":"2020. június. 10. 10:00","title":"Hatalmas segítség lehet a vakoknak a magyarul is tudó Sunu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48130f8-a912-4ef2-bc95-ead3db1c641b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány hatására 44 százalékkal csökkentek az eladásaik. Rágyúrnának az online értékesítésre.","shortLead":"A koronavírus-járvány hatására 44 százalékkal csökkentek az eladásaik. Rágyúrnának az online értékesítésre.","id":"20200611_zara_inditex_ruhaipar_online_kereskedelem_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48130f8-a912-4ef2-bc95-ead3db1c641b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb82c98-f533-449b-80ee-00d43bb4c348","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_zara_inditex_ruhaipar_online_kereskedelem_koronavirus","timestamp":"2020. június. 11. 10:08","title":"Több mint 1000 üzletét zárja be a Zara tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605f02ec-5bcb-418d-a00d-71138d4d4141","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Lassan kezd újraéledni a magyarországi turizmus, már akadnak biztató jelek. De biztos, hogy pocsék év lesz, elsősorban a külföldiek pénze fog hiányozni, amit a magyar turisták akkor sem tudnának pótolni, ha minden fillérjüket itthon költenék el.","shortLead":"Lassan kezd újraéledni a magyarországi turizmus, már akadnak biztató jelek. De biztos, hogy pocsék év lesz, elsősorban...","id":"20200611_turizmus_2020_prognozis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=605f02ec-5bcb-418d-a00d-71138d4d4141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05818db5-5dd7-4363-bcff-bce33e9abcaf","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_turizmus_2020_prognozis","timestamp":"2020. június. 11. 06:30","title":"Zimmer frei – a magyarok a kanyarban sincsenek, hogy pótolják a külföldieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9c1a28-a2ee-4774-a977-ac281bf74bf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkája leleplezte az Octavia szabadidő-autós új változatát. ","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkája leleplezte az Octavia szabadidő-autós új változatát. ","id":"20200610_itt_az_uj_skoda_octavia_scout_divatterepjaro_helyett_kombit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b9c1a28-a2ee-4774-a977-ac281bf74bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524f79ba-02ff-46ea-9748-dc9f10b602f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200610_itt_az_uj_skoda_octavia_scout_divatterepjaro_helyett_kombit","timestamp":"2020. június. 10. 10:18","title":"Itt az új Skoda Octavia Scout: divatterepjáró helyett kombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a legtöbb kkv tudja, hogy július 1-től megváltoznak a számlázással kapcsolatos szabályok, a részletekkel kapcsolatban leginkább a sötétben tapogatóznak. ","shortLead":"Bár a legtöbb kkv tudja, hogy július 1-től megváltoznak a számlázással kapcsolatos szabályok, a részletekkel...","id":"20200609_Hamarosan_jon_egy_fontos_valtozas_a_szamlazasnal_am_a_cegek_nagy_reszenek_fogalma_sincs_rola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d802e9fe-af55-4a45-b799-ae9e63cff3cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Hamarosan_jon_egy_fontos_valtozas_a_szamlazasnal_am_a_cegek_nagy_reszenek_fogalma_sincs_rola","timestamp":"2020. június. 09. 15:36","title":"Hamarosan fontos változás jön a számlázásnál, de a cégek nagy részének fogalma sincs róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3421dd5-5e7d-4816-aa0c-a4fdb7ddc897","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 300 méter hosszú, felhőkarcolók tetején vízszintesen húzódó üveghíd Kína legújabb látványossága. A 250 méter magasban megépült \"vízszintes felhőkarcoló\" egy többfunkciós folyóparti épületegyüttes része Csungkingban.","shortLead":"Egy 300 méter hosszú, felhőkarcolók tetején vízszintesen húzódó üveghíd Kína legújabb látványossága. A 250 méter...","id":"20200610_Uveghidat_epitettek_a_felhokarcolok_koze_Kinaban_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3421dd5-5e7d-4816-aa0c-a4fdb7ddc897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a00f1c4-6095-4c89-bba2-878dd6b0203f","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Uveghidat_epitettek_a_felhokarcolok_koze_Kinaban_video","timestamp":"2020. június. 10. 09:20","title":"Félelmetes üveghidat építettek a felhőkarcolók közé Kínában (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]