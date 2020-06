Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db13571b-4e80-4219-aa31-e56c00ec9ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes tanácsadói megbízások és az év végi jutalmak miatt vizsgálódik a rendőrség.","shortLead":"Egyes tanácsadói megbízások és az év végi jutalmak miatt vizsgálódik a rendőrség.","id":"20200611_Budakalasz_onkormanyzat_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db13571b-4e80-4219-aa31-e56c00ec9ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d08063-ab92-443a-9432-4161f3d14d71","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_Budakalasz_onkormanyzat_nyomozas","timestamp":"2020. június. 11. 14:35","title":"Két ügyben is nyomozás folyik a budakalászi önkormányzattal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de08a1e-cc0c-4318-bd1f-e602c6925471","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csak az elviteles dobozok forgalma a duplájára nőtt az elmúlt hónapokban.","shortLead":"Csak az elviteles dobozok forgalma a duplájára nőtt az elmúlt hónapokban.","id":"20200610_egyszer_hasznalatos_koronavirus_muanyag_vendeglatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9de08a1e-cc0c-4318-bd1f-e602c6925471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f28093-b00a-4cd0-81da-47ba44d48baf","keywords":null,"link":"/zhvg/20200610_egyszer_hasznalatos_koronavirus_muanyag_vendeglatas","timestamp":"2020. június. 10. 12:15","title":"Másfélszer több egyszer használatos csomagolóeszköz fogyott a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3143fa9f-49f5-404b-b03a-060a4b6d78f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rasszizmus nemcsak előítélet, hanem rendszerszintű elnyomás is – hívta fel a szótárkészítők figyelmét egy 22 éves afroamerikai nő.","shortLead":"A rasszizmus nemcsak előítélet, hanem rendszerszintű elnyomás is – hívta fel a szótárkészítők figyelmét egy 22 éves...","id":"20200611_Modositja_a_rasszizmus_jelenteset_magyarazo_szocikket_egy_amerikai_szotar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3143fa9f-49f5-404b-b03a-060a4b6d78f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a86e425-3c6a-4661-8a8f-0dc77cafbd4c","keywords":null,"link":"/elet/20200611_Modositja_a_rasszizmus_jelenteset_magyarazo_szocikket_egy_amerikai_szotar","timestamp":"2020. június. 11. 10:38","title":"Módosítja a rasszizmus jelentését magyarázó szócikkét egy amerikai szótár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f18e05-d8bf-491f-984a-c9771563c719","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ráncfelvarrt 5-ös sorozat non-plus-ultra kivitelének leleplezésére már nem kell sokat várnunk. 