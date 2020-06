Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3676d55e-2ab5-45d8-85bc-65fe90cfec48","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eközben a rasszizmus elleni tüntetők nyomására az amerikai hadsereg támaszpontjai lassan megválnak a XIX. századi rabszolgatartók neveitől.","shortLead":"Eközben a rasszizmus elleni tüntetők nyomására az amerikai hadsereg támaszpontjai lassan megválnak a XIX. századi...","id":"20200610_konfoderacios_szobrok_koronavirusos_tartalekosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3676d55e-2ab5-45d8-85bc-65fe90cfec48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857421d8-ccbc-4943-9873-0d6b28d947c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_konfoderacios_szobrok_koronavirusos_tartalekosok","timestamp":"2020. június. 10. 07:35","title":"Tüntetőktől kaphatták el a koronavírust az amerikai Nemzeti Gárda tartalékosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajnos a Windows 10-hez kiadott May 2020 Update sem mentes a hibáktól. Egy frissen azonosított probléma a laptophoz csatlakoztatott külső megjelenítőkhöz kapcsolódik.","shortLead":"Sajnos a Windows 10-hez kiadott May 2020 Update sem mentes a hibáktól. Egy frissen azonosított probléma a laptophoz...","id":"20200610_windows_10_frissites_may_2020_update_kulso_megjelenito_csatlakoztatasa_laptop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8640a261-c4ab-4c7c-81db-26905ca24490","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_windows_10_frissites_may_2020_update_kulso_megjelenito_csatlakoztatasa_laptop","timestamp":"2020. június. 10. 11:33","title":"Kellemetlen gond adódhat egyes laptopoknál az új Windows-frissítés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb4af74-c86c-4fca-9e88-f77adb3f1d3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A felelős beszerzéssel kapcsolatos döntéseket szeretnék támogatni az új kezdeményezéssel és nagyobb átláthatóságot remélnek a beszerzési láncban.","shortLead":"A felelős beszerzéssel kapcsolatos döntéseket szeretnék támogatni az új kezdeményezéssel és nagyobb átláthatóságot...","id":"20200611_Fenntarthato_divatplatformot_indit_a_Google_es_a_WWF","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cb4af74-c86c-4fca-9e88-f77adb3f1d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950518ef-6b26-4101-88f7-ff1c7dce8d62","keywords":null,"link":"/zhvg/20200611_Fenntarthato_divatplatformot_indit_a_Google_es_a_WWF","timestamp":"2020. június. 11. 11:20","title":"Összedolgozik a Google és a WWF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civil jogvédő szervezet álláspontja szerint a rendőrségnek meg kellene szüntetnie az eljárást a „lánchídi tüntetés” ügyében.","shortLead":"A civil jogvédő szervezet álláspontja szerint a rendőrségnek meg kellene szüntetnie az eljárást a „lánchídi tüntetés”...","id":"20200610_helsinki_bizottsag_dudalos_tiltakozas_kresz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6103ad0-3c4f-46c9-b00d-9dd2c01b6c89","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_helsinki_bizottsag_dudalos_tiltakozas_kresz","timestamp":"2020. június. 10. 17:17","title":"Helsinki Bizottság: Ha a foci-Eb alatt lehet dudálni, akkor tiltakozni is lehet így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3143fa9f-49f5-404b-b03a-060a4b6d78f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rasszizmus nemcsak előítélet, hanem rendszerszintű elnyomás is – hívta fel a szótárkészítők figyelmét egy 22 éves afroamerikai nő.","shortLead":"A rasszizmus nemcsak előítélet, hanem rendszerszintű elnyomás is – hívta fel a szótárkészítők figyelmét egy 22 éves...","id":"20200611_Modositja_a_rasszizmus_jelenteset_magyarazo_szocikket_egy_amerikai_szotar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3143fa9f-49f5-404b-b03a-060a4b6d78f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a86e425-3c6a-4661-8a8f-0dc77cafbd4c","keywords":null,"link":"/elet/20200611_Modositja_a_rasszizmus_jelenteset_magyarazo_szocikket_egy_amerikai_szotar","timestamp":"2020. június. 11. 10:38","title":"Módosítja a rasszizmus jelentését magyarázó szócikkét egy amerikai szótár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61446b64-383d-4ad7-8cab-f202b57d3280","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az öbölvárosban még mindig tesztelés alatt van a repülő rendőrségi motor, a Hoverbike Scorpion-3.","shortLead":"Az öbölvárosban még mindig tesztelés alatt van a repülő rendőrségi motor, a Hoverbike Scorpion-3.","id":"20200611_Megvadult_a_repulo_rendormotor_a_dubai_jaror_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61446b64-383d-4ad7-8cab-f202b57d3280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e51d56-5f42-4bfe-a699-95b93197fe84","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_Megvadult_a_repulo_rendormotor_a_dubai_jaror_alatt","timestamp":"2020. június. 11. 16:28","title":"Megvadult a repülő motor a dubaji rendőr alatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9d6551-26e5-4d59-91ba-bbc6a93a8b86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A most megnevezett gyanúsított 2000-ben öngyilkos lett. ","shortLead":"A most megnevezett gyanúsított 2000-ben öngyilkos lett. ","id":"20200610_olof_palme_gyilkossag_svedorszag_nyomozas_feltetelezett_elkoveto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce9d6551-26e5-4d59-91ba-bbc6a93a8b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bae6af-d3e6-42e9-be84-1bd751b690cd","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_olof_palme_gyilkossag_svedorszag_nyomozas_feltetelezett_elkoveto","timestamp":"2020. június. 10. 11:31","title":"Megtalálták Olof Palme gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 344 COVID-19 beteget ápolnak.","shortLead":"Kórházban 344 COVID-19 beteget ápolnak.","id":"20200610_koronavirus_napi_osszefoglalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9fe4c7-25b6-4267-b11c-11adf35da377","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_koronavirus_napi_osszefoglalo","timestamp":"2020. június. 10. 09:07","title":"Tíz új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, meghalt egy 37 éves férfi, akinek nem volt alapbetegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]