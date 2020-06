Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsz embert ápolnak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Húsz embert ápolnak lélegeztetőgépen.","id":"20200612_Elhunyt_ket_beteg_1051_aktiv_fertozottrol_tudni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f7f099-32a7-4b8d-81fc-86b978d04d41","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Elhunyt_ket_beteg_1051_aktiv_fertozottrol_tudni","timestamp":"2020. június. 12. 08:37","title":"Elhunyt két beteg, 1051 aktív fertőzöttről tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhőszakadás mellett heves szélre és jégesőre is lehet számítani.","shortLead":"Felhőszakadás mellett heves szélre és jégesőre is lehet számítani.","id":"20200612_vihar_jegeso_omsz_figyelmeztetes_narancssarga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496fa65a-346c-4b0e-a1a1-5014c0fd035d","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_vihar_jegeso_omsz_figyelmeztetes_narancssarga","timestamp":"2020. június. 12. 18:30","title":"Viharos lehet a péntek este, 6 megyére is narancssárga figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8ce5de-7c9e-4a97-9047-0bdd0bdc0c8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennyit hoztak volna a tévés közvetítések.","shortLead":"Ennyit hoztak volna a tévés közvetítések.","id":"20200613_koronavirus_jarvany_teves_kozvetites_foci_bundesliga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af8ce5de-7c9e-4a97-9047-0bdd0bdc0c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd5b21a-8e67-4393-ad92-5ac50fd264d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_koronavirus_jarvany_teves_kozvetites_foci_bundesliga","timestamp":"2020. június. 13. 12:33","title":"150 millió eurót bukik a járvány miatt a Bundesliga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magatehetetlen volt, amikor hazaküldték a kórházi ágyak kiürítése idején, lánya nem kapott tájékoztatást az ápolásához, alig egy hét múlva meghalt egy idős nő még áprilisban. Ügyét most a strasbourgi emberi jogi bíróságra viszik, hogy kiderüljön: sérült-e a nő élethez és emberhez méltó bánásmódhoz való joga.","shortLead":"Magatehetetlen volt, amikor hazaküldték a kórházi ágyak kiürítése idején, lánya nem kapott tájékoztatást az ápolásához...","id":"20200613_korhazi_agykiurites_helsinki_bizottsag_Strasbourgba_viszik_egy_korhazbol_hazakuldott_majd_elhunyt_no_ugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b464a73d-9451-4b16-9328-5a72a44b6209","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_korhazi_agykiurites_helsinki_bizottsag_Strasbourgba_viszik_egy_korhazbol_hazakuldott_majd_elhunyt_no_ugyet","timestamp":"2020. június. 13. 10:06","title":"Strasbourgba viszik egy kórházból hazaküldött, majd elhunyt nő ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b167d5a8-c2f1-4d5c-8cf5-e49c768b9d93","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Valószínűleg sok taxis, sőt akár taxiscég is belebukik a válságba, ám se a hatósági tarifa megszüntetése, se a díjemelés, se a díjcsökkentés nem indokolt. Viszont lehetne enyhíteni a taxisok terhein, új, akár ideiglenes drosztokat létrehozni, promótálni a megbízható cégeket. És még szigorúbban kellene fellépni a hiénák ellen.","shortLead":"Valószínűleg sok taxis, sőt akár taxiscég is belebukik a válságba, ám se a hatósági tarifa megszüntetése, se...","id":"20200612_Kellene_valtoztatni_a_budapesti_taxizason_de_nem_a_tarifakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b167d5a8-c2f1-4d5c-8cf5-e49c768b9d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4e4316-7733-4b5b-bae4-7606dfee028c","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_Kellene_valtoztatni_a_budapesti_taxizason_de_nem_a_tarifakon","timestamp":"2020. június. 12. 14:30","title":"Kellene változtatni a budapesti taxizáson, de nem a tarifákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3415fda0-d8ed-4137-8ccf-44246fb450f8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem Vera Jourován és Manfred Weberen múlik majd, hogy megállítják-e Orbán Viktort. Az Európai Bizottság alelnöke és az Európai Néppárt frakcióvezetője is azt nyilatkozta: Brüsszelben árgus szemekkel figyelik, hogy a magyar miniszterelnök mit lép a felhatalmazási törvény visszavonása után.","shortLead":"Nem Vera Jourován és Manfred Weberen múlik majd, hogy megállítják-e Orbán Viktort. Az Európai Bizottság alelnöke és...","id":"20200613_Nem_Jourovan_es_Weberen_mulik_hogy_megallitjake_Orbant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3415fda0-d8ed-4137-8ccf-44246fb450f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703d9a76-4253-4d67-a7d4-21cf34cd9696","keywords":null,"link":"/360/20200613_Nem_Jourovan_es_Weberen_mulik_hogy_megallitjake_Orbant","timestamp":"2020. június. 13. 09:00","title":"Nem engednék, hogy Orbán csiki-csukit játsszon a rendeleti kormányzással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunyt férfi az oroszlányi Wescast dolgozója volt. A gyárban szerda délután leállt a termelés, és megkezdték a dolgozók tesztelését.","shortLead":"Az elhunyt férfi az oroszlányi Wescast dolgozója volt. A gyárban szerda délután leállt a termelés, és megkezdték...","id":"20200612_Hoemelkedes_koronavirus_Oroszlany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc82a3d-57ff-47c5-a774-551a78c64ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Hoemelkedes_koronavirus_Oroszlany","timestamp":"2020. június. 12. 07:13","title":"Hőemelkedése volt, másnap meghalt a 37 éves koronavírusos férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c389e706-f797-455f-b9fa-0f5d81fb2bf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy is küldhetünk e-mailt a Gmailben, hogy most megírjuk, de a címzetthez csak később jut el. Mutatjuk, hogyan kell ezt beállítani.","shortLead":"Úgy is küldhetünk e-mailt a Gmailben, hogy most megírjuk, de a címzetthez csak később jut el. Mutatjuk, hogyan kell ezt...","id":"20200611_google_gmail_level_email_idozitett_level_kuldese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c389e706-f797-455f-b9fa-0f5d81fb2bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a167f75-d789-4dec-acf4-8afd6484a4a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_google_gmail_level_email_idozitett_level_kuldese","timestamp":"2020. június. 11. 19:03","title":"Gmailt használ? Így küldheti el a leveleit a legjobb időpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]