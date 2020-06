Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4f91c7c-96f2-4801-8334-4bae0ac18bd8","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Óriási bajban van a vendéglátás, de azért akadnak már érdekesnek tűnő kilábalási kísérletek. A külföldi turisták visszatérése és állami segítség nélkül viszont tovább romolhat a helyzet.","shortLead":"Óriási bajban van a vendéglátás, de azért akadnak már érdekesnek tűnő kilábalási kísérletek. A külföldi turisták...","id":"202024__ettermek_valsagban__tulelesi_technikak__ujrakezdes__sovany_vigasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4f91c7c-96f2-4801-8334-4bae0ac18bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a688777-225a-4335-b517-84cfd2edd5b2","keywords":null,"link":"/360/202024__ettermek_valsagban__tulelesi_technikak__ujrakezdes__sovany_vigasz","timestamp":"2020. június. 16. 07:00","title":"Az éttermeknek legalább a harmadát tehette tönkre a járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762fc3e6-1f30-44d2-bf23-6ae298be2db4","c_author":"Radnóti Zsuzsa","category":"kultura","description":"A Színház-és Filmművészeti Egyetem elleni bújtatott kormányzati támadásról.","shortLead":"A Színház-és Filmművészeti Egyetem elleni bújtatott kormányzati támadásról.","id":"20200615_Radnoti_Zsuzsa_Szabadsag_felsofokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=762fc3e6-1f30-44d2-bf23-6ae298be2db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a95d375-ab3b-4fda-9d46-393ce7061754","keywords":null,"link":"/kultura/20200615_Radnoti_Zsuzsa_Szabadsag_felsofokon","timestamp":"2020. június. 15. 13:15","title":"Radnóti Zsuzsa: Szabadság felsőfokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új közbeszerzést írtak ki a patkánymentesítési feladatok kivitelezőjének megtalálására, az ehhez szükséges költségvetést már a következő közgyűlésen elfogadhatják.","shortLead":"Új közbeszerzést írtak ki a patkánymentesítési feladatok kivitelezőjének megtalálására, az ehhez szükséges...","id":"20200615_budapest_patkanyirtas_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3faab4-160b-41c2-bfdb-4cc7fb6289b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_budapest_patkanyirtas_kozbeszerzes","timestamp":"2020. június. 15. 13:32","title":"Megváltoztatná a főváros a patkányirtás rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Júliustól hat Balaton-parti városban válik elérhetővé az egyebek mellett gyorsabb és stabilabb mobilnetezést lehetővé tévő 5G a Telekom hálózatán. De javulni fog a 4G-s telefonnal rendelkezők felhasználói élménye is.","shortLead":"Júliustól hat Balaton-parti városban válik elérhetővé az egyebek mellett gyorsabb és stabilabb mobilnetezést lehetővé...","id":"20200616_balaton_5g_halozat_magyar_telekom_halozatfejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06570ea3-6c40-40ad-9a2e-7dd620160ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_balaton_5g_halozat_magyar_telekom_halozatfejlesztes","timestamp":"2020. június. 16. 15:03","title":"Gyorsabb lesz a net a Balatonnál, és nem is csak azért, mert jön az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008d2f0c-756e-41c4-b92e-4410209fe61b","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"De 1945 után alaposan megváltozott a helyzet, majd megbékéltek a legfőbb ellenséggel, a franciákkal is, és együttműködésük jó ideje az európai integráció motorja. ","shortLead":"De 1945 után alaposan megváltozott a helyzet, majd megbékéltek a legfőbb ellenséggel, a franciákkal is, és...","id":"202024__a_nemetek_trianonja__revansizmus_pacifizmus__tordofes__birodalmi_visszalepegeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=008d2f0c-756e-41c4-b92e-4410209fe61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446b2843-e25b-40fe-b59d-7941df78dd0c","keywords":null,"link":"/360/202024__a_nemetek_trianonja__revansizmus_pacifizmus__tordofes__birodalmi_visszalepegeto","timestamp":"2020. június. 16. 15:00","title":"Ami a magyaroknak Trianon, az volt a németeknek Versailles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb109700-6f46-4fef-bfd9-47d64d10b05e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hiába tett panaszt az ellenzéki képviselők többsége az önkormányzatoktól elvett adóbevétel miatt, az Alkotmánybíróság az ügy lényegével nem foglalkozhat. ","shortLead":"Hiába tett panaszt az ellenzéki képviselők többsége az önkormányzatoktól elvett adóbevétel miatt, az Alkotmánybíróság...","id":"20200615_A_gepjarmuado_ugyeben_passzolt_az_Alkotmanybirosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb109700-6f46-4fef-bfd9-47d64d10b05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f45fab7-bce1-4604-a481-731fb99fd4aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_A_gepjarmuado_ugyeben_passzolt_az_Alkotmanybirosag","timestamp":"2020. június. 15. 20:15","title":"A gépjárműadó ügyében passzolt az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kormány már a Szentkirályival egyeztet arról, hogy legyenek betétdíjasok a PET-palackok. ","shortLead":"A kormány már a Szentkirályival egyeztet arról, hogy legyenek betétdíjasok a PET-palackok. ","id":"20200616_PET_palack_szentkiralyi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04a97f5-dd7a-47f2-bf03-a8b0a5870a06","keywords":null,"link":"/zhvg/20200616_PET_palack_szentkiralyi","timestamp":"2020. június. 16. 12:21","title":"Betétdíjasok lehetnek a PET-palackok Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d571d203-9f58-4697-a469-d3d983f94d13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnökségi tagja szerint a csatorna egyik riportja azt sugallta, hogy az ellenzék alkalmatlan az ország vezetésére.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnökségi tagja szerint a csatorna egyik riportja azt sugallta, hogy az ellenzék alkalmatlan...","id":"20200615_Vago_Istvan_ATV_MSZP_almentos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d571d203-9f58-4697-a469-d3d983f94d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8234aea7-a01e-4dc1-a5d2-d9caa837f98e","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_Vago_Istvan_ATV_MSZP_almentos","timestamp":"2020. június. 15. 14:03","title":"Vágó István bojkottálja az ATV-t az MSZP álmentőjével foglalkozó riportja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]