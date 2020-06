Akár az államilag támogatott hitelt is bukhatja az a vállalkozás, amelyik elmulasztja az online számlaregisztrációt az adóhivatalnál – hívja fel a figyelmet a Bank360. A portál cikkében emlékeztet: több állami támogatású vállalkozói hitel, például az MNB által indított NHP Hajrá, vagy a Széchenyi-hitel igénylésének is feltétele a köztartozás-mentesség. Márpedig az köztartozásnak minősül, ha valakit jogerősen megbírságoltak, és nem fizette be, vagy a késedelmes fizetés miatt kiszabott pótlékkal marad a NAV adósa.

Az online számlaregisztráció július 1-jétől kötelező minden, egy másik adószámmal rendelkezőnek kiállított számla esetében, függetlenül attól, hogy tartalmaz-e áfát, és annak mekkora az összege. Az sem számít, hogy a számlázó egyéni vállalkozó, adószámmal rendelkező magánszemély vagy cég, társas vállalkozás. A regisztrálást kétféleképpen is lehet teljesíteni: számlánként a NAV oldalán, de ennél egyszerűbb, ha online számlázóprogramot használunk, amely össze van kötve az adóhatóság rendszerével.

Jó hír, hogy egyelőre legalább a bírság miatt nem kell aggódni: a NAV a napokban jelezte, hogy szeptember végéig türelmi időt ad a vállalkozásoknak, vagyis nem büntet.

