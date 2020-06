Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kuncsaftok sem lelkesednek a távolságtartásért.","shortLead":"A kuncsaftok sem lelkesednek a távolságtartásért.","id":"20200618_Tiltakoznak_a_gorog_szexmunkasok_a_jarvany_utan_bevezetett_szabalyok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f94d15-4554-4986-8b09-b08f60cf9c68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Tiltakoznak_a_gorog_szexmunkasok_a_jarvany_utan_bevezetett_szabalyok_miatt","timestamp":"2020. június. 18. 16:45","title":"Tiltakoznak a görög szexmunkások a járvány után bevezetett szabályok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e56bb2-39de-4873-9c84-df3de8705a33","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"Magyarországon ő használta először az illiberális demokrácia kifejezést. A liberális politikai elit legnagyobb hibájának a doktrinerséget tartja. Volt Oroszország-kutatóként nem az oroszokat, hanem a velük üzletelő magyar vezetőket látja veszélyesnek. Humora legendás, de mostanában kevesebbet nevet, és fáj neki, hogy ezzel az egész ország így van. Portréinterjú Szilágyi Ákos költő-esztétával.","shortLead":"Magyarországon ő használta először az illiberális demokrácia kifejezést. A liberális politikai elit legnagyobb...","id":"202025_szilagyi_akos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20e56bb2-39de-4873-9c84-df3de8705a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd982ff-c6a8-4da4-9055-bfc9e2c26bdf","keywords":null,"link":"/360/202025_szilagyi_akos","timestamp":"2020. június. 18. 17:00","title":"Szilágyi Ákos: Liberális demokráciából választásos autokráciába jutottunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b3388a-302f-4219-9c95-1fed97a8105d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nyílt levelet írt az Európai Tanácsnak a budapesti, pozsonyi, prágai és varsói főpolgármester. ","shortLead":"Nyílt levelet írt az Európai Tanácsnak a budapesti, pozsonyi, prágai és varsói főpolgármester. ","id":"20200618_lobbi_kozvetlen_EU_klimapenz_V4_fopolgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84b3388a-302f-4219-9c95-1fed97a8105d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e7e320-765f-41e9-976e-7c53481e61ff","keywords":null,"link":"/zhvg/20200618_lobbi_kozvetlen_EU_klimapenz_V4_fopolgarmester","timestamp":"2020. június. 18. 15:10","title":" V4-es kollégáival együtt lobbizik az EU-nál Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27057db-e79d-4606-b19a-7838e3985b72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemény szankciók sújtják az Egyesült Államok részéről Kína legnagyobb okostelefon-gyártóját, a Huaweit, ennek ellenére soha nem állt még ilyen közel ahhoz, hogy övé legyen a legnagyobb globális piaci részesedés.","shortLead":"Kemény szankciók sújtják az Egyesült Államok részéről Kína legnagyobb okostelefon-gyártóját, a Huaweit, ennek ellenére...","id":"20200618_huawei_mobileladasok_aprilisban_vilag_legnagyobb_okostelefon_gyartoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a27057db-e79d-4606-b19a-7838e3985b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec12eb2-7b29-4d79-9dd2-a9cd4ac1f0da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_huawei_mobileladasok_aprilisban_vilag_legnagyobb_okostelefon_gyartoja","timestamp":"2020. június. 18. 12:03","title":"Egyre közelebb kerül a Huawei a legmerészebb álmaihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faec38ca-a05b-4e56-ba27-811bfadc3fe6","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"De azért legyünk észnél – figyelmeztetett a miniszterelnök. A magyar egészségügy pedig jobban teljesített, mint a nyugati.","shortLead":"De azért legyünk észnél – figyelmeztetett a miniszterelnök. A magyar egészségügy pedig jobban teljesített, mint...","id":"20200619_Orban_Vegre_lehet_elni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faec38ca-a05b-4e56-ba27-811bfadc3fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb6b57c-3536-4a3b-85f0-c0e809dd3a8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_Orban_Vegre_lehet_elni","timestamp":"2020. június. 19. 07:58","title":"Orbán: Ne féljünk, végre lehet élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hasonló típusú támogatást akarnak a kerékpáros szervezetek a villanybiciklikre is, ha az autók, robogók kaphattak. ","shortLead":"Hasonló típusú támogatást akarnak a kerékpáros szervezetek a villanybiciklikre is, ha az autók, robogók kaphattak. ","id":"20200619_Kimaradtak_az_elektromos_kerekparok_a_villanyjarmuves_tamogatasi_programbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75123387-46b2-4be8-a588-ceaa4a662e23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_Kimaradtak_az_elektromos_kerekparok_a_villanyjarmuves_tamogatasi_programbol","timestamp":"2020. június. 19. 10:31","title":"Miért nem jár az elektromos biciklire is állami támogatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12c44cf-2f3c-418b-b775-53a481113151","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"A szállítási mellett a raktározási logisztikára is jelentős hatással van az új koronavírus világjárvány. Interjúnk Kardos Péterrel, az SSI SCHÄFER magyarországi ügyvezetőjével, aki szerint a válságból való kilábalás során a technológiai előrelépés mellett a humántőke fejlesztése a legfontosabb.","shortLead":"A szállítási mellett a raktározási logisztikára is jelentős hatással van az új koronavírus világjárvány. Interjúnk...","id":"20200526_SSI_Kardos_Peter_koronavirus_szallitas_raktarozas_jarvany_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d12c44cf-2f3c-418b-b775-53a481113151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4017a81-efc5-45c3-a86f-658549430861","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200526_SSI_Kardos_Peter_koronavirus_szallitas_raktarozas_jarvany_utan","timestamp":"2020. június. 18. 14:30","title":"\"Arra számítok, hogy idén már lesz érzékelhető visszarendeződés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mintegy 1500 molesztálóról tud a független vizsgálóbizottság az utóbbi hetven évből.","shortLead":"Mintegy 1500 molesztálóról tud a független vizsgálóbizottság az utóbbi hetven évből.","id":"20200617_Tobb_mint_haromezer_kiskorut_zaklattak_a_francia_katolikus_egyhazon_belul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd44725-59e4-43a8-87c0-851604c5b8d8","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Tobb_mint_haromezer_kiskorut_zaklattak_a_francia_katolikus_egyhazon_belul","timestamp":"2020. június. 17. 20:13","title":"Több mint háromezer kiskorút zaklattak a francia katolikus egyházon belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]