Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Megérzik a csökkenő fogyasztást a világ nagy olajtársaságai. A Shell például kénytelen hatalmas összegeket leírni, míg BP eladta egyik részlegét, hogy pénzt szerezzen.","shortLead":"Megérzik a csökkenő fogyasztást a világ nagy olajtársaságai. A Shell például kénytelen hatalmas összegeket leírni, míg...","id":"20200630_Bajban_a_nagy_olajtarsasagok_lepnek_a_vilagcegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c5318c-82fe-48a7-8218-fabf3987704b","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_Bajban_a_nagy_olajtarsasagok_lepnek_a_vilagcegek","timestamp":"2020. június. 30. 13:20","title":"Bajban a nagy olajtársaságok: lépnek a világcégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"899854d2-e680-422e-8666-a250ef625a1d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy 350 évvel ezelőtti járvány sokban hasonlított az idén látottakhoz - persze ugyanennyire sok mindenben különbözött is attól. ","shortLead":"Egy 350 évvel ezelőtti járvány sokban hasonlított az idén látottakhoz - persze ugyanennyire sok mindenben különbözött...","id":"202026_magazin__ismeros_pestis_vanessa_harding_isten_konyoruljon_rajtunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=899854d2-e680-422e-8666-a250ef625a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef83427b-dd7b-4cbf-a785-7f74e2ba3eef","keywords":null,"link":"/360/202026_magazin__ismeros_pestis_vanessa_harding_isten_konyoruljon_rajtunk","timestamp":"2020. június. 30. 10:00","title":"Isteni ítéletként élték meg a járványokat évszázadokkal ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660533ef-534d-4f32-817f-136147f19aa6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újabb fontos lépést tett Kína afelé, hogy felszámolja Hongkong autonómiáját.","shortLead":"Újabb fontos lépést tett Kína afelé, hogy felszámolja Hongkong autonómiáját.","id":"20200630_Hongkong_kinai_nemzetbiztonsagi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=660533ef-534d-4f32-817f-136147f19aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb4f4bf-e282-4602-8a19-9a1ecad5a035","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_Hongkong_kinai_nemzetbiztonsagi_torveny","timestamp":"2020. június. 30. 05:24","title":"Szerdán életbe lép a Hongkong autonómiáját korlátozó kínai nemzetbiztonsági törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d6c90f-e244-414a-a9dd-ffc4c2e12c9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Három éve nem tudja lehívni az elnyert négymilliárd forintot a város, más forrás pedig nincs, amiből felújíthatnák a rossz állapotú épületeket.","shortLead":"Három éve nem tudja lehívni az elnyert négymilliárd forintot a város, más forrás pedig nincs, amiből felújíthatnák...","id":"20200629_vac_foter_matkovich_ilona_magyar_turisztikai_ugynokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d6c90f-e244-414a-a9dd-ffc4c2e12c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b631ab63-e7da-44ee-9027-520fd2f0036f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200629_vac_foter_matkovich_ilona_magyar_turisztikai_ugynokseg","timestamp":"2020. június. 29. 17:45","title":"Két épület van veszélyben Vác főterén, mert hiába várják az elnyert felújítási támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f9a54-cd5f-4f51-ab02-6c4977647527","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rémhírterjesztés büntetésének szigorítása veszélyesen termékeny táptalajra hullott Magyarországon. Kovács András Péter segítségével bepillantást nyerhetünk a notórius feljelentők és árgus szemekkel figyelő nyugdíjasok fejébe. ","shortLead":"A rémhírterjesztés büntetésének szigorítása veszélyesen termékeny táptalajra hullott Magyarországon. Kovács András...","id":"20200629_Duma_Aktual_Remhirterjesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df3f9a54-cd5f-4f51-ab02-6c4977647527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a7a900-c041-43dd-abc3-09c92a1137bc","keywords":null,"link":"/360/20200629_Duma_Aktual_Remhirterjesztes","timestamp":"2020. június. 29. 19:00","title":"Duma Aktuál házmesterképző: Így kell a vízórást is betörőnek nézni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt hónapokban tudós emberek sokasága vizionálta, hogy korszakhatárhoz érkeztünk. Vége a globalizáció és a piac mindenhatóságának, a lokális szereplők felértékelődnek – jósolták. De számos érv gyengíti is az új világrend beköszöntének esélyét.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban tudós emberek sokasága vizionálta, hogy korszakhatárhoz érkeztünk. Vége a globalizáció és a piac...","id":"20200701_jarvany_uj_vilagrend_koronavirus_kina_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659aed62-8f8a-49b9-9b5e-6ff45eb19f14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200701_jarvany_uj_vilagrend_koronavirus_kina_usa","timestamp":"2020. július. 01. 14:40","title":"Mégsem hozza el a járvány az új világrendet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1784b95f-2344-4aad-8c99-c097b437e7f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szigeten semmiféle beruházás nem járhat a zöldfelület indokolatlan pusztításával a főpolgármester szerint.","shortLead":"A szigeten semmiféle beruházás nem járhat a zöldfelület indokolatlan pusztításával a főpolgármester szerint.","id":"20200630_karacsony_megvedi_a_hajogyari_szigetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1784b95f-2344-4aad-8c99-c097b437e7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be9729c-89d1-4746-a2c4-a49ee77924b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_karacsony_megvedi_a_hajogyari_szigetet","timestamp":"2020. június. 30. 10:44","title":"Karácsony: Megvédjük a Hajógyári-sziget zöldjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f15be6a-ebd7-4c27-ac9e-84939bfc0c77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Múlt hétvégén GPS jeladókkal felszerelt PET palackokat indítottak útjukra a PET Kupa szakemberei, hogy nyomon követhessék a Tisza által szállított hulladék útját. ","shortLead":"Múlt hétvégén GPS jeladókkal felszerelt PET palackokat indítottak útjukra a PET Kupa szakemberei, hogy nyomon...","id":"20200701_palack_tisza_hulladek_muanyagszennyezes_petkupa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f15be6a-ebd7-4c27-ac9e-84939bfc0c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf5d83e-feee-4f27-8067-a7c4b4df1f20","keywords":null,"link":"/zhvg/20200701_palack_tisza_hulladek_muanyagszennyezes_petkupa","timestamp":"2020. július. 01. 15:17","title":"Jeladó palackokkal kutatják a Tiszán hulladék útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]