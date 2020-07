Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b7876ff-96a6-4b35-89b7-cd58dce62c6f","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Míg a hagyományos iparágak többsége komoly visszaesést volt kénytelen elkönyvelni a koronavírus-járvány hónapjaiban, néhány szektorban fellendülést hozott a pandémia. A sikerek fontos trendváltásokra utalnak.","shortLead":"Míg a hagyományos iparágak többsége komoly visszaesést volt kénytelen elkönyvelni a koronavírus-járvány hónapjaiban...","id":"202027__jarvanyallo_iparagak__uj_utak__tartos_trendek__szex_video_robotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b7876ff-96a6-4b35-89b7-cd58dce62c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80af120-a9a1-4200-a81f-a6cb7e69fd90","keywords":null,"link":"/360/202027__jarvanyallo_iparagak__uj_utak__tartos_trendek__szex_video_robotok","timestamp":"2020. július. 07. 15:00","title":"A robotokon és a szexjátékokon még a járványválság sem talált fogást, sőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2072d0-0e42-4d40-8e66-23904987ce67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A first lady egykori tanácsadója és bizalmasa tálal ki a szeptember elsején megjelenő visszaemlékezésében.","shortLead":"A first lady egykori tanácsadója és bizalmasa tálal ki a szeptember elsején megjelenő visszaemlékezésében.","id":"20200707_Botranykonyv_keszult_Melania_Trumprol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b2072d0-0e42-4d40-8e66-23904987ce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7fde6d8-f6e5-4a27-bb7c-3cbd3a67376c","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Botranykonyv_keszult_Melania_Trumprol","timestamp":"2020. július. 07. 11:15","title":"Botránykönyv készült Melania Trumpról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16df4e4-caf1-4fc9-992a-34a5cba1b27c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ellie Goldstein fotója a divatmárka kozmetikai termékekkel foglalkozó brandjének legnépszerűbb posztja lett. ","shortLead":"Ellie Goldstein fotója a divatmárka kozmetikai termékekkel foglalkozó brandjének legnépszerűbb posztja lett. ","id":"20200707_A_Gucci_Downszindromas_modellje_tarolt_az_Instagramon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b16df4e4-caf1-4fc9-992a-34a5cba1b27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78148613-7d6b-4d58-b086-1f9614e2db88","keywords":null,"link":"/elet/20200707_A_Gucci_Downszindromas_modellje_tarolt_az_Instagramon","timestamp":"2020. július. 07. 11:53","title":"A Gucci Down-szindrómás modellje tarolt az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625c1da2-d907-4b9c-a825-d45aeb52e594","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tiszából gyűjtött hulladéknak találtak új funkciót, ezáltal pedig három partmenti település vált könnyebben elérhetővé. ","shortLead":"A Tiszából gyűjtött hulladéknak találtak új funkciót, ezáltal pedig három partmenti település vált könnyebben...","id":"20200707_Muanyag_palackokbol_keszultek_kikotok_a_Tiszan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=625c1da2-d907-4b9c-a825-d45aeb52e594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43dc4e88-a738-439b-bef0-8d8c45b9037c","keywords":null,"link":"/elet/20200707_Muanyag_palackokbol_keszultek_kikotok_a_Tiszan","timestamp":"2020. július. 07. 13:28","title":"Műanyag palackokból készültek kikötők a Tiszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b9815c-f2fe-4365-b6e5-1ab23b81b3fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Elnézést kért az Európai Bizottság, szóvivőjük szerint magánemberként szerepelt elnökük a HDZV kampányfilmjében.","shortLead":"Elnézést kért az Európai Bizottság, szóvivőjük szerint magánemberként szerepelt elnökük a HDZV kampányfilmjében.","id":"20200706_von_der_leyen_hovat_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3b9815c-f2fe-4365-b6e5-1ab23b81b3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05621a3e-9f54-4fee-a764-56ad720559bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_von_der_leyen_hovat_kampany","timestamp":"2020. július. 06. 15:05","title":"Von der Leyen is beszállt a horvát kampányba, megsértve az EB magatartási kódexét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48765514-7a87-4342-8897-8cf4d1326b59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fura járgány sofőrjét a rendőrök kapcsolták le Budapesten.","shortLead":"A fura járgány sofőrjét a rendőrök kapcsolták le Budapesten.","id":"20200708_csillagok_haboruja_utanfuto_atalakitott_auto_budapest_gyorshajtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48765514-7a87-4342-8897-8cf4d1326b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a4be26-32f5-4eb9-aed9-4f7b66778934","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_csillagok_haboruja_utanfuto_atalakitott_auto_budapest_gyorshajtas","timestamp":"2020. július. 08. 08:51","title":"Csillagok háborúja autót fogtak a budapesti rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe01fe6-d9cd-4b83-a348-10151673dfd9","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság szerint a kormány véleménynyilvánítási jogát sértette meg Kékesi Márk és Szalai Balázs.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság szerint a kormány véleménynyilvánítási jogát sértette meg Kékesi Márk és Szalai Balázs.","id":"20200707_Ab_nem_alaptorvenyserto_a_szegedi_plakatrongalok_elitelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efe01fe6-d9cd-4b83-a348-10151673dfd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd86c3a1-190c-42d0-bddf-312abb92f597","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Ab_nem_alaptorvenyserto_a_szegedi_plakatrongalok_elitelese","timestamp":"2020. július. 07. 17:35","title":"Ab: nem alaptörvénysértő a szegedi plakátrongálók elítélése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d223f13-2753-49da-b550-1970b25d3752","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A betegség orvosi segítség nélkül 24 órán belül halálos lehet.","shortLead":"A betegség orvosi segítség nélkül 24 órán belül halálos lehet.","id":"20200707_bubopestis_betegseg_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d223f13-2753-49da-b550-1970b25d3752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9b2b3c-502e-4046-acd4-45456b58e9b8","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_bubopestis_betegseg_kina","timestamp":"2020. július. 07. 09:53","title":"Bubópestis miatt egészségügyi készültség van egy kínai városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]