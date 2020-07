Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f63de451-f9a5-4928-bfb4-f1163eb172b3","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"Megint két vállra fektettük Brüsszelt, de már készül az újabb támadás. Vélemény.","shortLead":"Megint két vállra fektettük Brüsszelt, de már készül az újabb támadás. Vélemény.","id":"20200723_Tamas_Ervin_Fel_kuzdelemre_hos_haza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f63de451-f9a5-4928-bfb4-f1163eb172b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45bc663-57cb-450a-a097-1ea536636322","keywords":null,"link":"/360/20200723_Tamas_Ervin_Fel_kuzdelemre_hos_haza","timestamp":"2020. július. 23. 12:15","title":"Tamás Ervin: Fel küzdelemre, hős haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De az utcán is kötelező a száj és az orr eltakarása.","shortLead":"De az utcán is kötelező a száj és az orr eltakarása.","id":"20200723_amerika_koronavirus_arcmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1820b44-1702-4b04-b49d-82a016c74877","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_amerika_koronavirus_arcmaszk","timestamp":"2020. július. 23. 06:16","title":"Több amerikai államban a munkahelyeken is viselni kell majd az arcmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68ae907-a3a6-4c5c-8a1d-3815f50bd133","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A kormányzó szociáldemokraták szerepeltek a legjobban az észak-makedóniai választáson, és az ellenzéki nacionalistákkal versenyeznek az albán pártok kegyeiért.","shortLead":"A kormányzó szociáldemokraták szerepeltek a legjobban az észak-makedóniai választáson, és az ellenzéki nacionalistákkal...","id":"202030__eszakmakedonia__patthelyzet__fideszmedia__valasztas_volt_dontes_nincs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e68ae907-a3a6-4c5c-8a1d-3815f50bd133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e185c24-4918-432a-b8d0-496768e51e4a","keywords":null,"link":"/360/202030__eszakmakedonia__patthelyzet__fideszmedia__valasztas_volt_dontes_nincs","timestamp":"2020. július. 23. 16:30","title":"Az albán pártoknak udvarol az észak-makedón bal- és jobboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12673f26-285e-496c-840f-2cf5d6979777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok kritika érte Donald Trump Space Force-át, amiért olyan logót választottak, amely nagyon hasonlít a Star Trek-féle Csillagflotta emblémájára. Most elkészült az újabb, de mintha ez is ismerős lenne.","shortLead":"Sok kritika érte Donald Trump Space Force-át, amiért olyan logót választottak, amely nagyon hasonlít a Star Trek-féle...","id":"20200723_urhadero_logo_motto_space_force_donald_trump_amerikai_hadsereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12673f26-285e-496c-840f-2cf5d6979777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3a829f-e36a-42c3-a9f4-ffba74d7b8a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_urhadero_logo_motto_space_force_donald_trump_amerikai_hadsereg","timestamp":"2020. július. 23. 13:03","title":"Megmutatták az űrhaderő új logóját, valószínűleg önnek is ismerős lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18fa01e-e10a-40ae-a8dc-7d1282d659da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nehezen bekategorizálható járgányban nem kevesebb mint hét villanymotor kapott helyet.","shortLead":"A nehezen bekategorizálható járgányban nem kevesebb mint hét villanymotor kapott helyet.","id":"20200722_1400_loerore_huzta_a_ford_az_elektromos_szabadidoauto_mustangot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a18fa01e-e10a-40ae-a8dc-7d1282d659da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06c5d80-be13-4085-9570-20dd0a3694b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_1400_loerore_huzta_a_ford_az_elektromos_szabadidoauto_mustangot","timestamp":"2020. július. 22. 11:21","title":"1400 lóerőre húzta a Ford az elektromos szabadidő-autó Mustangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ecb4de-5df9-4f45-aec4-6feccb7a84c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Előbb-utóbb kopogtat a külföldi fél megbízásából eljáró magyar hatóság.","shortLead":"Előbb-utóbb kopogtat a külföldi fél megbízásából eljáró magyar hatóság.","id":"20200723_15_kozlekedesi_szabalysertes_amit_itthon_is_behajtanak_a_kulfoldi_hatosagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7ecb4de-5df9-4f45-aec4-6feccb7a84c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9ec2aa-9aa5-42c0-8c1f-13f95e3d91d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_15_kozlekedesi_szabalysertes_amit_itthon_is_behajtanak_a_kulfoldi_hatosagok","timestamp":"2020. július. 23. 17:44","title":"Nyolc közlekedési szabálysértés, amiért itthon is behajtják a büntetést a külföldi hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f47249-1986-4488-bacd-17b03180ea02","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az élelmiszeriparról szóló filmet nézetne meg mindenkivel a lucki túszejtő, az ukrán elnök belement, hogy három túsz elengedéséért cserébe erről olvasson be egy felhívást.","shortLead":"Az élelmiszeriparról szóló filmet nézetne meg mindenkivel a lucki túszejtő, az ukrán elnök belement, hogy három túsz...","id":"20200721_Harom_tuszt_elengedett_az_ukrajnai_tuszejto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32f47249-1986-4488-bacd-17b03180ea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6b743a-40a6-43c5-806d-f525eab7259f","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_Harom_tuszt_elengedett_az_ukrajnai_tuszejto","timestamp":"2020. július. 21. 20:54","title":"Három túszt elengedett az ukrajnai túszejtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17468cd-7c20-4422-88a2-9723947fd1d5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sorozatunkban Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét mutattuk be, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. A hatodik, befejező része a vég kezdete: Picciolini szembesül családja összeomlásával, a szélsőséges ideológiák tarthatatlanságával, és szembe kell néznie addigi életével.","shortLead":"Sorozatunkban Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét mutattuk be, mely az észak-amerikai...","id":"20200721_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__6_resz_Mi_a_fenet_csinaltam_az_eletemmel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f17468cd-7c20-4422-88a2-9723947fd1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e531dbc-fd1c-4660-ac7c-3b4440bd44c7","keywords":null,"link":"/360/20200721_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__6_resz_Mi_a_fenet_csinaltam_az_eletemmel","timestamp":"2020. július. 21. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 6. rész, „Mi a fenét csináltam az életemmel?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]