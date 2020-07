Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62b52bd6-d622-4bec-8e66-a913a28f9277","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Óriási a kár a világ leggazdagabb élővilágú térségében.","shortLead":"Óriási a kár a világ leggazdagabb élővilágú térségében.","id":"20200727_Egyre_tobb_erdotuz_pusztit_Pantanalban_a_vilag_legnagyobb_tropusi_mocsarvilagaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62b52bd6-d622-4bec-8e66-a913a28f9277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74890b7d-d3ec-4ea6-a75d-05540a9f9fe9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200727_Egyre_tobb_erdotuz_pusztit_Pantanalban_a_vilag_legnagyobb_tropusi_mocsarvilagaban","timestamp":"2020. július. 27. 11:14","title":"Egyre több erdőtűz pusztít a világ legnagyobb trópusi mocsárvilágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is.","shortLead":"Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is.","id":"20200727_Csokken_az_uzemanyag_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8138c0-da9f-4081-b7ce-e16596e706f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200727_Csokken_az_uzemanyag_ara","timestamp":"2020. július. 27. 15:23","title":"Csökken az üzemanyag ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24830bc7-bf82-4b00-a5e0-54930acbf32e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A legkisebb négy, a legnagyobb több mint öt kilót nyom már most. És még csak négyhetesek.","shortLead":"A legkisebb négy, a legnagyobb több mint öt kilót nyom már most. És még csak négyhetesek.","id":"20200727_Harom_feher_oroszlan_szuletett_a_Nyiregyhazi_Allatparkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24830bc7-bf82-4b00-a5e0-54930acbf32e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecf0fc1-352d-40e1-8efc-4f23277c0653","keywords":null,"link":"/elet/20200727_Harom_feher_oroszlan_szuletett_a_Nyiregyhazi_Allatparkban","timestamp":"2020. július. 27. 16:59","title":"Három fehér oroszlán született a Nyíregyházi Állatparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b67432a-a4fe-42c3-a559-2bec7136ecb1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Évszázadok, sőt évezredek óta keresünk útmutatást, hogy hogyan éljük az életünket. A filozófia és a vallás mellett a XX. századtól már a pszichológia tudománya is válaszokat ad a kérdéseinkre. De vajon tényleg meg tudjuk oldani a problémáinkat egy szöveg segítségével?","shortLead":"Évszázadok, sőt évezredek óta keresünk útmutatást, hogy hogyan éljük az életünket. A filozófia és a vallás mellett...","id":"20200728_Mire_jok_az_onsegito_konyvek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b67432a-a4fe-42c3-a559-2bec7136ecb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc211fb5-fb5a-42e6-a65a-4ffac5b57ba7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200728_Mire_jok_az_onsegito_konyvek","timestamp":"2020. július. 28. 15:30","title":"Így használja jól az önsegítő könyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem sajnálják a pénzt a megalomán szobrokra.","shortLead":"Nem sajnálják a pénzt a megalomán szobrokra.","id":"20200728_mnb_szobor_csodaszarvas_arany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf57b893-e26a-4b13-b40f-fcd0e293d925","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_mnb_szobor_csodaszarvas_arany","timestamp":"2020. július. 28. 07:23","title":"326 millió forintot fizet az MNB cége a Csodaszarvas- és az Arany dinamikája-szoborért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény egykori balettnövendékei verbális és a fizikai erőszakról számoltak be nemrég. Az elhangzottak miatt a rektor – többek közt – etikai eljárás indítását ígérte.","shortLead":"Az intézmény egykori balettnövendékei verbális és a fizikai erőszakról számoltak be nemrég. Az elhangzottak miatt...","id":"20200728_tancmuveszeti_egyetem_balettintezet_balett_zaklatas_eroszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4687f0ad-1381-4dc1-841e-e752a516cf34","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_tancmuveszeti_egyetem_balettintezet_balett_zaklatas_eroszak","timestamp":"2020. július. 28. 14:05","title":"Ha kell, büntetőeljárást kezdeményez a Táncművészeti rektora a balettnövendékeket ért zaklatások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a41dc9c-2935-4545-bfb9-95adbc709c13","c_author":"Balla Györgyi - Czeglédi Fanni","category":"360","description":"„A bennünk lévő halálfélelem nem nő, hanem csökken, ha szembe merünk nézni halandóságunk tényével” – áll a nemrég megjelent A halál életkérdés című kötet előszavában. Bérczes Tibor író, műfordító egy éven keresztül beszélgetett mostani interjúalanyunkkal, Biró Eszterrel, a Magyar Hospice Alapítvány pszichológusával, hogy közösen keressék a választ a halállal, gyásszal, veszteségfeldolgozással kapcsolatos kérdésekre, amelyek valamikor, valamilyen formában egészen biztosan mindannyiunkat érintenek. Az interjúkötet a megrázó téma ellenére igyekszik tudatosítani: az élet végéről szóló beszélgetések legalább annyira szólnak az életről és annak gazdagságáról, mint a halálról.","shortLead":"„A bennünk lévő halálfélelem nem nő, hanem csökken, ha szembe merünk nézni halandóságunk tényével” – áll a nemrég...","id":"20200727_Ha_nem_mindegy_hogyan_elunk_miert_lenne_mindegy_hogyan_halunk_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a41dc9c-2935-4545-bfb9-95adbc709c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94cf13d-75e1-4778-9ff0-543e1c844122","keywords":null,"link":"/360/20200727_Ha_nem_mindegy_hogyan_elunk_miert_lenne_mindegy_hogyan_halunk_meg","timestamp":"2020. július. 27. 06:30","title":"Ha nem mindegy, hogyan élünk, miért lenne mindegy, hogyan halunk meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen hivatal irányíthatja az átalakítás után az egészségügyi szolgáltatók beszerzéseit, fejlesztését és személyzeti politikáját.","shortLead":"Egyetlen hivatal irányíthatja az átalakítás után az egészségügyi szolgáltatók beszerzéseit, fejlesztését és személyzeti...","id":"20200727_egeszsegugyi_reform_kozpontositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567611eb-878d-4059-9550-893ae22b2b12","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_egeszsegugyi_reform_kozpontositas","timestamp":"2020. július. 27. 07:59","title":"Az állami felügyelet kiterjesztése lehet az egészségügyi reform célja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]