Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Világszerte harmadával több bicikli fogyott a koronavírus-járvány kezdete óta, Magyarországon is ötödével többet adta el.","shortLead":"Világszerte harmadával több bicikli fogyott a koronavírus-járvány kezdete óta, Magyarországon is ötödével többet adta...","id":"20200728_Kerekpar_kereskedelem_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1fc3e6-f922-4739-824c-f025c70453b3","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_Kerekpar_kereskedelem_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 28. 09:52","title":"Bevásároltak a magyarok kerékpárokból a koronavírus alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181482d2-8d65-43ee-9e9b-a1daafa8940e","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Lényegében mára minden állami támogatás elapadt és a turisták is alig-alig jönnek a járvány miatt. A szakmában dolgozók most megkongatták a vészharangot: ha az állam nem nyúl a hónuk alá, tömegestől mennek csődbe.","shortLead":"Lényegében mára minden állami támogatás elapadt és a turisták is alig-alig jönnek a járvány miatt. A szakmában dolgozók...","id":"20200728_Kivereztunk__csodkozeli_helyzetbe_kerultek_a_magyarorszagi_utazasi_irodak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181482d2-8d65-43ee-9e9b-a1daafa8940e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b141d594-e409-40dc-8fb9-5aaca6d5a5d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_Kivereztunk__csodkozeli_helyzetbe_kerultek_a_magyarorszagi_utazasi_irodak","timestamp":"2020. július. 28. 14:00","title":"\"Kivéreztünk\" – sok utazási irodának esélye nincs a túlélésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60257a59-892a-459e-9c03-c6beacc53f45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A levegőbe emelkedett és néhány percig ott is maradt az Airbus különleges helikoptere, amely mindezt pilóta nélkül végezte el – utóbbit most először.","shortLead":"A levegőbe emelkedett és néhány percig ott is maradt az Airbus különleges helikoptere, amely mindezt pilóta nélkül...","id":"20200728_airbus_vsr700_onvezetes_pilota_nekuli_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60257a59-892a-459e-9c03-c6beacc53f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a3486e-4bb5-4690-886f-bbeefb76f768","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_airbus_vsr700_onvezetes_pilota_nekuli_repulogep","timestamp":"2020. július. 28. 15:03","title":"Tíz percig repült az Airbus pilóta nélküli helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be68d9d4-b842-4acb-905d-f49abe1b9650","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra került fel egy fotó arról, milyen lesz az iPhone 12-es LCD-panele.","shortLead":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra került fel egy fotó arról, milyen lesz az iPhone 12-es LCD-panele.","id":"20200727_apple_iphone_12_kijelzoje_notch_szenzorsziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be68d9d4-b842-4acb-905d-f49abe1b9650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa761e25-1769-4bea-b2cb-f9fa3c0ef86b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_apple_iphone_12_kijelzoje_notch_szenzorsziget","timestamp":"2020. július. 27. 19:03","title":"Kiszivárgott fotón már látni a belépőszintű iPhone 12 kijelzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a1d83-8aa2-4eaf-abaa-492be2feb7d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy napközis táborban részt vevő gyerek hozzátartozója volt koronavírus-fertőzött.","shortLead":"Egy napközis táborban részt vevő gyerek hozzátartozója volt koronavírus-fertőzött.","id":"20200727_mazsihisz_budapest_zsinagoga_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a1d83-8aa2-4eaf-abaa-492be2feb7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cf67a8-e919-430b-8d23-e54d61fa78ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_mazsihisz_budapest_zsinagoga_jarvany","timestamp":"2020. július. 27. 16:35","title":"Két hétre bezárja budapesti zsinagógáit a Mazsihisz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6089a3c6-2b6e-495d-80f0-7f8087f1f33f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénes a következő szavakból kellett ihletet merítenie: felmondás, libernyákok, hugi, mélypont, remény. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200726_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6089a3c6-2b6e-495d-80f0-7f8087f1f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09227fc8-3092-4872-b73d-a7df5623ab74","keywords":null,"link":"/360/20200726_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2020. július. 26. 20:20","title":"Az én hetem: Ez nem Krusovszky Dénes hete volt, és nem csak az Index miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c8ec74e-1123-4d66-8aad-a4e4744653a0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormánytól kérnek segítséget.","shortLead":"A kormánytól kérnek segítséget.","id":"20200728_Utazasi_iroda_tartalek_turizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c8ec74e-1123-4d66-8aad-a4e4744653a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f9e4a7-f9f7-478c-a361-29477dd97222","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_Utazasi_iroda_tartalek_turizmus","timestamp":"2020. július. 28. 08:38","title":"Már a tartalékaikat élik fel a hazai utazási irodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e59005-382d-4200-b029-2baf5a109d0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legfőképp a Qualcomm gyárt lapkákat az ARM-alapú Windows 10-es számítógépekbe, azonban a Samsung személyében vetélytársat kaphat, a dél-koreai gyártó is beszállna ebbe az üzletbe.","shortLead":"Legfőképp a Qualcomm gyárt lapkákat az ARM-alapú Windows 10-es számítógépekbe, azonban a Samsung személyében...","id":"20200728_samsung_exynos_lapka_arm_alapu_pc_windows_10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78e59005-382d-4200-b029-2baf5a109d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151c3c66-d1c4-4da2-9301-2114d3e08856","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_samsung_exynos_lapka_arm_alapu_pc_windows_10","timestamp":"2020. július. 28. 14:03","title":"Samsung processzor kerülhet Windows 10-es számítógépekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]